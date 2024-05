El Obispo Polanco se quedará sin dermatólogo

Por

A la falta de pediatras se sumará el próximo mes la de dermatólogos en el Hospital Obispo Polanco de Teruel, ya que el Departamento de Sanidad no ha conseguido cubrir la plaza que queda vacante por una excedencia, según reconoció este lunes el consejero José Luis Bancalero. A preguntas de los medios de comunicación, en la rueda de prensa sobre los accesos al hospital, Bancalero dijo tras la manifestación del domingo en Teruel por la falta de pediatras, que la asistencia a los niños “está por supuesto totalmente garantizada”, y que con el servicio de dermatología se trabaja en una solución provisional.



Sobre este nuevo frente que se le ha abierto al Salud, el consejero reconoció que a partir del 1 de junio el Hospital Obispo Polanco se queda sin dermatólogo porque el que había ha pedido la excedencia. Explicó que tan pronto como conocieron la situación convocaron la vacante para cubrirla, pero ningún profesional ha optado a ella.



El titular de Sanidad comentó que a partir de la próxima semana el Servicio Aragonés de Salud dará una cobertura asistencial a los pacientes turolenses tanto de forma “diferida” por “vía telemática”, como presencial con el desplazamiento de otros profesionales al centro sanitario turolense.



En el primer caso explicó que se hará con las consultas de dermatoscopia, de manera que los especialistas en dermatología harán “un cribado” sobre si las lesiones en la piel que presentan los pacientes “son de mayor importancia o menor”. De esa forma se podrá establecer los que requieren una atención preferencial.



Por otra parte, comentó que el departamento trabaja en aplicar el mismo modelo asistencial que se ha seguido en otros casos cuando ha habido la misma necesidad. Precisó que están viendo que algunos profesionales puedan desplazarse al Hospital Obispo Polanco para dar esa cobertura sanitaria.



Sobre este asunto criticó al anterior Gobierno porque aseguró que cuando tuvieron el problema no hicieron nada, como cuando supieron que la primera dermatóloga se marchaba y no hicieron nada para cubrir la vacante. “Nuestra forma de trabajar es completamente diferente a la del Gobierno anterior”, apuntó.



En cuanto a la manifestación del domingo y la falta de pediatras, manifestó que entendía que las familias pudiesen estar “inquietas” con la situación, pero que desde el departamento se está trabajando para dar esa asistencia. Se refirió también a la “falta de planificación” del anterior Ejecutivo al no sacar contratos, y que con las medidas que el actual ha puesto en marcha para fidelizar a especialistas esperan atraerlos. Aclaró que la asistencia “está por supuesto totalmente garantizada”, y que desde Sanidad “vamos a atender, como no puede ser de otra manera, ese llamamiento de la población”. Aclaró que se habían citado sitios “en los que nunca ha habido pediatra”.