El pabellón Las Viñas costará 2,3 millones de euros y se reformará con fondos europeos

El pleno ordinario celebrado este lunes en el Ayuntamiento de Teruel aprobó por unanimidad el proyecto básico y de ejecución para la rehabilitación energética del pabellón polideportivo Las Viñas-Pepe Lanzuela por un importe de 2.334.158,34 euros (IVA incluido) procedentes de los fondos Next Generation de la UE en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Con esta actuación se reformará la envolvente del edificio mediante la instalación de un sistema de aislamiento térmico exterior de fachadas y cubierta para reducir la superficie de puentes térmicos existentes.

El proyecto también contempla la sustitución de las carpinterías exteriores con perfiles de PVC de baja transmitancia térmica y vidrios triples bajo emisivos. También está previsto mejorar la accesibilidad del edificio y sus espacios exteriores y la seguridad de utilización del mismo. Asimismo, se perfeccionará la protección contra incendios y se redistribuirán algunos espacios del polideportivo.

También, dentro del orden del día, se aprobó por unanimidad conceder una bonificación del 60% sobre el Impuesto de Actividades Económicas en 2023 a varias empresas turolenses por su contribución al mantenimiento y fomento del empleo. Igualmente se decidió aprobar una subvención de 24.000 euros al Club Voleibol Teruel para sufragar los desplazamientos que el equipo debe hacer para disputar sus encuentros por toda Europa.

Otro de los puntos del orden del día en los que todos los grupos votaron a favor fue el referente a la creación del Consejo Sectorial de Sanidad y Protección Animal y el reglamento que regulará su funcionamiento.

Préstamo extraordinario

El pleno aprobó de forma unánime para la contratación de una operación de préstamo con Caja Rural de Teruel por valor de 1,6 millones destinados a la financiación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito por el colapso del edificio de la calle San Francisco, número 21. La alcaldesa, Emma Buj, comentó al final del pleno a la prensa que no había ninguna novedad sobre la fecha de inicio de los trabajos de desescombro.

El portavoz del PSOE, José Guillén, preguntó a la alcaldesa si se iba a reunir con el grupo de trabajo de la calle San Francisco y aledaños y la alcaldesa le dijo que sí; apuntó que habían solicitado información al Ayuntamiento y dijo que “por supuesto que se iban a reunir con ellos como hacen siempre con cualquier turolense y cualquier colectivo”. Guillén también le pidió acceso a los expedientes sobre la calle San Francisco y la alcaldesa le dijo que tienen acceso “porque lo dice la ley”. “Siempre he dado acceso a los expedientes”, dijo y Guillén lamentó que no le hubieran informado antes de esta posibilidad y así no tendría que haber tenido que llevarlo a pleno. Se preguntó por qué no les daban claramente el número de expediente o expedientes. La alcaldesa indicó que lo haría y que en este caso se había creado una plataforma única que aúna todos los expedientes que están relacionados con el suceso.

Con esta disposición finalizaba un pleno en el que había habido tirantez entra ambas partes durante el debate de las dos propuestas que había presentado el Partido Socialista y que no salieron adelante. La primera pedía que se instara al presidente del Gobierno de Aragón a que se pronuncie de forma inmediata sobre la voluntad de su ejecutivo a la hora de implicarse económicamente en la remodelación del campo de fútbol Pinilla y si era así concretar la aportación económica prevista, los plazos y el modelo de colaboración.

El portavoz municipal recordó que Jorge Azcón se ha comprometido a dar apoyo financiero al Ayuntamiento de Zaragoza para la Romareda y por ello consideró que también se podría comprometer con el Pinilla. La alcaldesa explicó que la intención es firmar un convenio con el Gobierno de Aragón para instalaciones deportivas y que así lo había hablado con la directora general de Deportes y la consejera de Presidencia. “Estamos trabajando de forma seria y dando los pasos para llegar a buen término”, afirmó y no quiso dar una cifra de lo que costará acometer la remodelación del campo Pinilla porque todavía no está el proyecto pero, según indicó el portavoz de Teruel Existe, Enrique Marín, el club le había dicho que podrían ser unos 3 millones de euros.

La alcaldesa dijo que de esta colaboración entre instituciones se había hablado antes de que Azcón se comprometiera con la Romareda y que el objetivo es que la actuación se pueda hacer por fases para que se pueda seguir jugando en el campo.

Sin argumentos

La alcaldesa acusó al PSOE de presentar una propuesta que no tenía argumentación y “de ir corriendo a pedirlo porque lo tiene el municipio de al lado”. Aseguró que la renovación del Pinilla “la teníamos ya en mente más allá del ascenso porque son unas instalaciones obsoletas” y que debido a los condicionantes urbanísticos no habrá que llegar a los 4.000 espectadores que marca la Federación para la nueva categoría.

Los ánimos siguieron encrespados en la segunda propuesta, la referente a mejorar la seguridad en el colegio de San Blas y crear unas patrullas escolares y avanzar en el diseño de caminos escolares seguros. El concejal de Tráfico, Eduardo Suárez, explicó que se está trabajando en las patrullas escolares y recordó que la travesía de San Blas es autonómica y también se está trabajando en mejorar la seguridad de la vía, que lo tiene que hacer el Gobierno de Aragón, para lo que se ha planteado un semáforo limitador de velocidad aunque se está estudiando su viabilidad.

La alcaldesa acusó al grupo socialista de querer presentar una moción copiando lo que ya se está haciendo. Le acusó de hacer como se hacía con la web del Rincón del Vago, ver lo que se está haciendo y llevarlo como propuesta, algo que enfadó al equipo socialista, que rechazó estos términos. “En absoluto”, aseguró Guillén, que acusó a la alcaldesa de darle la vuelta a las mociones dando a entender que se habían apropiado indebidamente de una propuesta del equipo de gobierno.

Emma Buj le recordó que le había permitido hablar pero que solo tenía dos turnos de palabra que había consumido. “Toméselo con sentido del humor”, le dijo y rechazó la táctica de llevar al pleno cuestiones en las que ya se está trabajando. Sobre el problema de la travesía de San Blas, reconoció que era “un tema complejo” cuya solución se concretará en los próximos meses.