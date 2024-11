El PAR pide extender el decreto de daños por lluvias a todos los municipios de Aragón afectados

La Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés-Grupo Mixto anunció este viernes la presentación de una proposición no de ley (PNL) en la que se reclama que se incluyan “todos los municipios afectados” dentro del Decreto-Ley de medidas urgentes para la reparación de los daños causados y las pérdidas producidas en el territorio de Aragón como consecuencia de las lluvias torrenciales de finales de agosto y principios de septiembre y durante los últimos días del mes de octubre y primeros días de noviembre de 2024.El portavoz del PAR en las Cortes de Aragón, Alberto Izquierdo, señaló en una nota de prensa que, tras revisar la orden publicada este viernes en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) en la que se suman diez municipios más a los ya recogidos en el Decreto del 6 de noviembre, “observamos que faltan algunos pueblos que también han sufrido las consecuencias de estas lluvias”.Entre ellos citó cuatro poblaciones de la provincia de Teruel, como Albarracín, Los Olmos, Pozuel del Campo o Villarluengo, así como otros que no enumeró.“Estos municipios han sufrido daños importantes como consecuencia de las lluvias torrenciales y no pueden quedar fuera de las medidas contempladas en el Decreto-Ley”, insistió Alberto Izquierdo, antes de señalar que muchas de estas afecciones han sido documentadas y enviadas a las delegaciones territoriales del Gobierno de Aragón.El portavoz de la Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés-Grupo Mixto afirmó que “30.000 euros es muchísimo dinero para un pueblo pequeño” y que, por lo tanto, “no podemos permitir que queden fuera de estas ayudas”.Alberto Izquierdo reconoció que el Decreto-Ley de medidas urgentes diseñado por el Ejecutivo autonómico “está bien”, pero defendió la necesidad de que se amplíe la lista de municipios que pueden solicitar las ayudas y que “tengan las mismas oportunidades que el resto de los pueblos afectados”.