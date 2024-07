El PGOU da un paso de gigante con su aprobación inicial por el Pleno Municipal

Por

El PGOU ha dado un paso de gigante después de que esta mañana la corporación municipal haya dado el visto bueno al documento inicial de 6.764 páginas y 1.107 planos en el pleno ordinario correspondiente al mes de agosto . El grupo Popular y el de Teruel Existe han votado a favor del Plan que pretende estar vigente hasta 2045, mientras que VOX se ha abstenido y el grupo socialista ha votado en contra.



En su intervención final, la alcaldesa ha destacado que en los últimos 40 años, es la primera vez que se lleva a pleno la aprobación de un Plan General de Ordenación Urbana con todos los informes favorables. Ha agradecido el apoyo de Teruel Existe y la abstención de VOX y ha criticado el voto en contra del grupo socialista del que ha dicho que cada vez se parece más al PSOE de Pedro Sánchez.



A partir de ahora se abre un periodo de información pública que, aunque la Ley sólo exige que sea de dos meses, el equipo de gobierno amplía hasta los tres meses este periodo para facilitar la consulta del documento al ciudadano y que pueda presentar posibles alegaciones al PGOU, ha señalado la alcaldesa.



Buj ha calificado el PGOU como la herramienta útil para que la ciudad crezca ordenadamente y de forma compacta y radiocéntrica dado que hasta ahora Teruel se ha extendido a lo largo, siguiendo los ejes que marcan la carretera de Zaragoza, la de Valencia y la de Alcañiz. Se trata de un documento muy técnico para favorecer el crecimiento de la ciudad por el entorno de la carretera de Alcañiz, vía perimetral, San Julián, el Carrel, los Aljezares y los Planos. El Plan – ha añadido la alcaldesa - también contempla la regeneración urbana, recuperando edificios antiguos deshabitados especialmente en barrios tradicionales de la ciudad , edificando en solares y creando zonas verdes por toda la ciudad.



El Plan General está concebido para favorecer el crecimiento de la ciudad hasta más de 41.000 habitantes en los próximos 20 años, lo que no quiere decir que la ciudad no pueda crecer más en número de población, ha querido dejar claro la alcaldesa. La evolución de la población en el horizonte de 20 años, se ha obtiene mediante el método de la tasa de crecimiento anual acumulativo del 0,58% anual lo que da una proyección demográfica para el año 2045 de 41.190 habitantes. Con ese crecimiento poblacional en los próximos 20 años el PGOU establece que podrían construirse potencialmente hasta las 8.580 viviendas en los terrenos previstos.



El concejal de Urbanismo, Juan Carlos Cruzado en su primera intervención de algo más de 50 minutos ha hecho un resumen del avance del Plan General de Ordenación Urbana que ha calificado de muy necesario dado que el anterior de 1985 “ha quedado obsoleto tras casi 40 años de vigencia”. Aquel PGOU estaba “mal dimensionado” al contemplar suelo residencial para una población de 66.292 habitantes, es decir, con unas previsiones “erróneas y falsificadas”, ha señalado.



Mucho de aquel suelo – ha proseguido el concejal - se remitía a ordenación a través de planes especiales que no se han desarrollado y desde entonces se han introducido cambios muy importantes en la normativa urbanística, ambiental y sectorial además de un cambio de paradigma en el diseño de las ciudades. “ La legislación de aplicación al planeamiento urbanístico ha pasado del desarrollismo, que no veía límites a la ocupación del territorio, a la reciente incorporación de la sostenibilidad”, ha apuntado Cruzado que ha añadido que ahora se pretende “un menor sellado de suelo y una mayor sostenibilidad ambiental, una mayor eficiencia económica y la recuperación de la ciudad existente para alcanzar la sostenibilidad social”.



El concejal de Urbanismo ha hecho especial hincapié en el consumo racional del suelo que persigue el nuevo documento . En los sectores de suelo urbanizable el PGOU plantea densidades medias de no menos de 50 viviendas ni más de 75 viviendas por hectárea. Apuesta por una mayor compacidad y una continuidad con la ciudad ya existente. El PGOU desclasifica todos los sectores alejados de la ciudad de Teruel y sitúa suelo urbanizable colindando a la ciudad existente, conformando así un crecimiento radioconcéntrico.



Cruzado ha insistido en que el PGOU persigue la recuperación de la ciudad existente con áreas de rehabilitación, regeneración y renovación urbana así como la regularización de núcleos de población en suelo no urbanizable. Así, ha indicado que se propone estudiar las edificaciones ilegales en suelo no urbanizable que forman núcleo de población, en la mayoría de los casos sin parcelación, sin ordenación alguna, y sin resolver adecuadamente la dotación de los servicios necesarios de abastecimiento, saneamiento, suministro de energía eléctrica, recogida de residuos.



S Según ha precisado el concejal, el PGOU califica 1.211.515 m2 de suelo industrial y terciario frente a 720.929 m2 evaluados como necesarios. Categoriza una reserva estratégica en Suelo No Urbanizables Genérico de 79,19 hectáreas para la ampliación de PLATEA. También ordena pormenorizadamente la práctica totalidad del Suelo Urbano No Consolidado a través de las correspondientes unidades de ejecución, 45 en Teruel urbano y 27 en barrios rurales. Así mismo, plantea 21 Sectores de Regularización de núcleos de población en asentamientos preexistentes. En cuanto a zonas verdes, el PGOU califica 220.713 m² a razón de 5,23 m 2 /habitante.



En cuanto a la movilidad peatonal, el documento dota de itinerarios peatonales de largo recorrido que conectan los barrios urbanos entre sí, y también con el Centro Histórico. Extiende la red de carril bici y prevé su utilización no solo por bicicletas, sino también por los nuevos modos de transporte eléctricos. Peatonaliza totalmente el Centro Histórico y comunica de forma sostenible los barrios rurales con la ciudad de Teruel mediante una red de itinerarios peatonales - carriles bici.



Respecto a la movilidad rodada, se pretende mallar la red viaria principal, conectando el eje central, la ronda de barrios Manuel Pertegaz, el eje oeste y la N-234. Se contempla la mejora de las conexiones entre los barrios urbanos y el nuevo hospital, así como las conexiones entre barrios próximos situados a distinta cota además de dotar de plazas de aparcamientos tanto al Centro Histórico, como los barrios históricos (San Julián, Arrabal y Carrel).



Por último, Cruzado ha informado que u na vez notificada la declaración ambiental estratégica por el órgano ambiental, el Ayuntamiento Pleno, en función del contenido de la misma y del resultado de la información pública, podrá aprobar provisionalmente el plan con las modificaciones que procedan. Será entonces cuando deba pronunciarse acerca de las alegaciones formuladas y deberá integrar en el Plan los aspectos ambientales conforme a lo establecido legislación autonómica de evaluación ambiental. Si estas modificaciones significaran un cambio sustancial del plan inicialmente aprobado, se abrirá un nuevo período de información pública antes de otorgar la aprobación provisional. La aprobación definitiva del plan general corresponde al Consejo Provincial de Urbanismo OTROS ASUNTOS APROBADOS POR EL PLENO El pleno ordinario correspondiente al mes de de agosto también ha aprobado la modificación de la Ordenanza Fiscal número 35, reguladora de la tasa por la utilización de edificios municipales para el ejercicio 2024.

Así mismo también ha salido adelante la aprobación de una modificación de créditos, por transferencias entre distintas áreas de gasto para financiar la actuación acometida en la calle Bajo Los Arcos.

En el capítulo de Ciudad y Sostenibilidad, se ha dado luz verde a la a ctualización del programa de gestión ética de colonias urbanas felinas de la ciudad de Teruel así como al proyecto de obras municipales de perforación de sondeos piezométricos en la calle San Francisco. Esta actuación permitirá conocer el nivel freático del río Turia en esta parte de la ciudad. También se ha aprobado el proyecto de obras de acondicionamiento y reparación del Puente Nuevo por 541.000 euros. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN Los grupos políticos municipales del Partido Popular, Teruel Existe y Partido Socialista, han presentado una propuesta conjunta reafirmando su compromiso unánime en la lucha contra la violencia de género. Vox se ha abstenido en la propuesta.



Además el grupo Popular, el socialista y el de VOX han apoyado la iniciativa presentada por Teruel Existe, proponiendo una próxima reunión del Patronato de Estudios Universitarios para revisar la inclusión de nuevos estudios universitarios y másteres, así como para analizar la situación actual del Campus de Teruel.



La que no ha prosperado ha sido la propuesta presentada por el Grupo Político Municipal de Teruel Existe, referente a la implantación de una Escuela Infantil Municipal y la modificación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Teruel en materia de educación infantil.