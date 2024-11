El PSOE reclama "más suelo urbanizable" y "más apto" para hacer frente al problema de la vivienda en la capital

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Teruel reclama “más suelos urbanizables” y “más aptos” para contribuir a resolver el que consideran como “principal problema” a nivel urbanístico de la ciudad, la accesibilidad a la vivienda, facilitando su construcción y abaratando su coste. Es el hilo conductor de las 37 alegaciones, repartidas en 20 bloques temáticos, que han presentado al documento inicial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que también piden más vivienda pública o mayor concreción de los sectores o sobre la creación y el destino de los equipamientos actuales y futuros, según ha informado el PSOE en una nota de prensa.

Los socialistas han afirmado que la forma en la que el Plan urbanístico afronta la necesidad de vivienda en la ciudad “no es la más adecuada”. Aunque defienden el modelo de ciudad compacta, porque es lo más eficiente y no puede ser de otra manera de acuerdo a la ley, “la fórmula con la que se resuelve esta vocación” no resuelve “el principal problema que tiene la ciudad en materia urbanística: la accesibilidad a una vivienda de calidad y a un precio razonable”.

El portavoz socialista, José Guillén, ha situado ese suelo urbanizable “más adecuado para edificar de una forma relativamente rápida, adyacentes al casco urbano y con poca presión de otras actividades” y, por tanto, “más aptos en cuanto a la disponibilidad” en las entradas de la ciudad. Por un lado desde la entrada de la autovía A-23 por el centro hasta la gasolinera de Civera y, de ahí, al nuevo hospital del Planizar. Y, además, la zona de Franquía, integrada en la ciudad con la última rotonda construida frente a los Planos, en la Fuenfresca.

Para el Grupo Socialista, son terrenos más aptos para hacer vivienda a precio razonable de manera rápida y es que ha asegurado que al decidir cómo aplicar la ciudad compacta “hay que analizar su coste, porque rellenar los huecos de la ciudad para ser ultracompacta va a evitar que el ciudadano tenga una vivienda más accesible, a menos coste, más amplia o con mejores condiciones”.

Guillén se ha mostrado convencido de que el PGOU hace unas previsiones de construcción “que creemos que no se van a cumplir”. Así, ha hecho referencia a las en torno 3.500 viviendas planteadas en suelo urbano ya consolidado señalando que el sistema de gestión de compensaciones por el que se pretenden construir “depende de muchos propietarios y se han de poner de acuerdo”, por lo que “difícilmente van a salir adelante en muchos casos”.

Vivienda pública

Precisamente, ese problema de falta de vivienda lleva a los socialistas a proponer en otra alegación a aumentar la reserva de vivienda de protección pública en los suelos no urbanizados desde el 40% que marca la ley a, al menos, el 50%. “Que es lo que está incluido en nuestro programa electoral, porque casi todas nuestras alegaciones van en la línea de lo que nosotros proponíamos en materia de urbanismo”, ha aclarado Guillén.

En este sentido, han puesto como ejemplo el Parque de Maquinaria en la Carretera de Zaragoza, propiedad del Gobierno de Aragón. Allí, han asegurado, el avance del Plan se ceñía al suelo público, mientras que en el documento inicial la unidad se ha unido con suelo privado adyacente y “cambia el escenario”, por lo que que las cargas son diferentes. “Teníamos la posibilidad de hacer directamente vivienda pública ahí, sin necesidad de pasar por un proceso de compensación entre propietarios”, por lo que solicitan que la unidad de ejecución vuelva a tener la delimitación inicialmente prevista, circunscrita al suelo de titularidad pública.

Además, también en relación a este tema, los socialistas se fijan en los barrios rurales, donde el documento inicial del PGOU asegura que la vivienda pública “no garantiza la efectividad de las políticas públicas” en este materia. Piden un nuevo estudio prospectivo sobre el potencial crecimiento de población en estos núcleos y la reconsideración de la exclusión para acoger la construcción de viviendas de protección. “Habrá que plantear alguna alternativa. No se les puede privar de esa posibilidad”, ha apuntado el portavoz.

Falta de documentación

Los socialistas han puesto también el acento en la falta de documentación básica en el documento inicial, de acuerdo a la normativa urbanística. Así, han calificado como “pecado original” de este Plan la inexistencia de un estudio de necesidades de vivienda. “Es una obligación previa a la elaboración del PGOU, en general y de vivienda pública protegida en particular. Si no conoces bien las necesidades, difícilmente podrás hacer de forma motivada una previsión a futuro”, ha apuntado José Guillén señalando que en las alegaciones han solicitado la inclusión de un estudio detallado respecto a las necesidades de vivienda y de dotación de vivienda protegida. Además, han solicitado un pronunciamiento sobre la necesidad o no de elaborar un registro de solares o la reelaboración del documento de rehabilitación urbana, para alcanzar “el mayor detalle” posible en ese ámbito.

Al hilo de la falta de documentos, el portavoz del PSOE ha mostrado su sorpresa porque la alcaldesa Buj haya anunciado la elaboración un “plan director” sobre las redes de saneamiento que, ha asegurado, la normativa urbanística exige antes de la aprobación del documento inicial del PGOU, por lo que se ha preguntado si se ha anunciado “porque lo debemos tener” o “porque a lo tenemos”.

Sobre la falta de concreción, las alegaciones ponen también el acento en asuntos como la posible construcción de una estación intermodal, “que la memoria descriptiva dice que es deseable pero de la que no dice nada la memoria justificativa”, el destino del actual Obispo Polanco, tanto del edificio como del suelo y sobre los equipamientos o suelos rotacionales. “No hay una tabla que diga cuál es el uso previsto para las nuevas dotaciones que llegan con las compensaciones. En algunos casos se concreta, como el Auditorio, pero no sabemos dónde va a ir el próximo colegio o instituto en la ciudad”, ha explicado José Guillén.

Al respecto de los equipamientos, el portavoz socialista ha abundado en la Universidad, pues el documento inicial contempla una reserva de suelo urbano de 12.000 m² para un nuevo campus que considera “insuficiente” y alejada del actual espacio universitario. “¿Por qué la ciudad tiene que ser compacta y la universidad no?” han dicho proponiendo planificar el desarrollo de la Universidad en el Colegio Las Viñas. “Seguiría siendo un uso educacional, hay proximidad y se crearían sinergias”, ha dicho informando también la inclusión de una calle que uniría la carretera de Zaragoza y la Vega para resolver la movilidad de esa zona, de acuerdo con el Plan de 1985.

Por último, José Guillén ha advertido que el documento inicial plantea construir nuevos equipamientos y viviendas en zonas inundables, incluso en zonas de flujo preferente, donde las avenidas de agua son más intensas, cuestión que, consideran, “debe ser revisada”. Ha puesto como ejemplo la avenida de Zaragoza, donde se plantean nuevos equipamientos en espacios de esa condición.