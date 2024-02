El pleno del Ayuntamiento de Teruel aprueba el proyecto de un nuevo carril de movilidad de personal en las rondas Dámaso Torán y Ambeles

Por

Teruel contará con un carril de vehículos de movilidad personal que vertebrará toda la ciudad, desde la entrada de la carretera de Valencia hasta la carretera de Alcañiz. Este lunes el pleno del Ayuntamiento ha dado un paso importante para ello aprobando el proyecto de obra para diseñar un carril de movilidad personal en las rondas Dámaso Torán y Ambeles que enlazaráy dará continuidad al que se va a construir en la avenida de Sagunto, vertebrando de esta manera toda la ciudad. Todos los grupos han votado a favor del proyecto a excepción de Vox que se ha pronunciado en contra.



Así las cosas, el carril de las rondas arrancará al inicio del viaducto por la parte del centro histórico y discurrirá por el margen izquierdo hacia la carretera de Alcañiz, es decir, por la parte contraria a la estación de autobuses. El tramo, de una longitud total de 763 metros, finalizará en el punto donde se encuentran los Arcos. El nuevo eje enlazará por medio del Viaducto Fernando Hué con el carril de la avenida de Sagunto que tendrá una longitud 1.972 metros y que cuenta con un presupuesto de 7,5 millones de euros financiados por el Ministerio de Transportes. Estos dos nuevos carriles van a permitir conectar el Ensanche con las rondas y en un futuro con el barrio de San León hasta la Universidad.



La alcaldesa de Teruel ha subrayado que con esta nueva infraestructura se van a conectar carriles que en la actualidad no están conectados. “Van a permitir ampliar y vertebrar el recorrido actual de los denominados carriles bici que en Teruel cuentan con una longitud total 9.541 metros”.



La alcaldesa ha insistido en que con estos nuevos proyectos se da un paso de gigante para conseguir lo que ha denominado un tráfico pacificado en la ciudad, con vehículos que no superen los 30 kilómetros por hora, dando prioridad al peatón y fomentando la utilización de vehículos de movilidad personal. “Es darle una oportunidad a la modernidad”, ha señalado Buj que ha insistido en que el futuro de las ciudades pasa por crear este tipo de infraestructuras con un tráfico en el que los coches circulen a 30 kilómetros por hora. Es un modelo que se está implantando en Europa, ha subrayado y Teruel no puede quedar al margen de estar a la vanguardia de las tendencias europeas.

Personas con discapacidad

En otro orden de cosas, el pleno ha aprobado la modificación de la ordenanza municipal reguladora del otorgamiento de subvenciones, por la expedición de abonos o tarjetas a jubilados y minusválidos, por la utilización del servicio público de transporte urbano de viajeros mediante autobuses en la ciudad de Teruel.



El Ayuntamiento de Teruel, va a eliminar el término "minusválidos" por "personas con discapacidad" en la ordenanza municipal de 2005. Esta modificación viene motivada por la propuesta que el Congreso de los Diputados aprobó el pasado 18 de enero para reformar el artículo 49 de la Constitución Española y eliminar del artículo el término "disminuidos" por el de "personas con discapacidad".



Así mismo, también se ha aprobado la modificación de la ordenanza fiscal n.º 8, reguladora de la tasa por prestación del servicio de recogida domiciliaria de basuras para el ejercicio 2024. Una tasa que, según ha recordado la alcaldesa, viene impuesta por el Gobierno Central y el dinero recaudado en ningún momento irá a parar a las arcas municipales sino que se destina directamente a la Administración Central



El pleno también ha aprobado la adjudicación del contrato de arrendamiento de una nave destinada a depósito y estacionamiento de vehículos adscritos al Servicio de Parques y Jardines. Centro Municipal de Servicios Sociales

Por otra parte, el pleno del Ayuntamiento de Teruel ha aprobado este lunes por unanimidad la propuesta de Teruel Existe para dotar a la ciudad de Teruel de un nuevo Centro Municipal de Servicios Sociales, más moderno y equipado, que garantice los derechos de las personas usuarias. La concejal de Teruel Existe, Beatriz Redón, ha destacado que esta propuesta permitirá dignificar las instalaciones del servicio y ofrecer la mejor atención, garantizando la confidencialidad, y la intimidad de las personas usuarias, ha informado este grupo municipal en una nota de prensa. “Hace veinte años que el centro se ubica en el Instituto Aragonés de la Juventud y en ese espacio es imposible cumplir la privacidad, tiene problemas de accesibilidad y no es posible rehabilitarlo”, ha indicado.



Durante su intervención en el pleno, Redón ha explicado que unas instalaciones adecuadas deben cumplir la normativa, disponiendo al menos de un espacio para realizar las funciones de recepción, un área de espera, espacios de atención individualizada y colectiva, además de espacios de carácter polivalente. “Esto mejorará considerablemente la intervención social”, ha indicado, recordando que actualmente la falta de espacio obliga a las profesionales a compartir despachos.



Los diferentes grupos también han respaldado la oportunidad de elaborar un Reglamento de funcionamiento interno del Centro Municipal de Servicios Sociales y valorar, en función de las necesidades organizativas y de acuerdo con las características especiales de los barrios rurales, la necesidad de establecer diferentes puntos de atención en los barrios rurales, dependientes de un mismo centro. “Creemos que es algo fundamental para llegar a todos los puntos de la ciudad. Hoy en día nadie se plantearía dudas de que haya un consultorio médico en San Blas, y lo que planteamos con esta propuesta es lo mismo.



Teruel Existe ha mostrado su satisfacción por el respaldo del pleno a estas medidas, puesto que mejorar los servicios sociales municipales es uno de los objetivos prioritarios para este grupo municipal, que ya presentó enmiendas a los presupuestos para tratar de acondicionar estos espacios, y cuya persistencia en este tipo de medidas beneficiará al servicio municipal a los y las turolenses.

Otras propuestas



También ha salido adelante por unanimidad la propuesta de Teruel Existe para instar al Gobierno central a incrementar las ayudas al funcionamiento de empresas en zonas despobladas a las intensidades máximas permitidas por la Unión Europea, que podrían ser del 20% de los costes laborales. Marín ha lamentado que el Ejecutivo incluyera estas ayudas con cuantías “muy alejadas del 20% permitido por la Unión Europea”. Teruel Existe denuncia que el Gobierno tiene en su mano establecer el porcentaje que se aplica a tres de las provincias más despobladas de Europa, y se está negando a Teruel la gran posibilidad de llegar a cantidades que permitan cambios sustanciales en nuestra economía y desarrollo.



El pleno del Ayuntamiento de Teruel ha sacado adelante una declaración institucional de reconocimiento público a la Policía Local y a los ciudadanos que tomaron parte en el desalojo de los vecinos ante el colapso del edificio de la calle San Francisco el pasado verano. En este sentido, Teruel Existe ha defendido que hay que hacer ese reconocimiento extensivo a todos los profesionales que intervinieron en el suceso, como las profesionales del Centro Municipal de Servicios Sociales.



Teruel Existe ha apoyado una propuesta del PSOE, referente a la publicación de las agendas de actividad institucional de los miembros del equipo de gobierno municipal, que ha salido adelante. También han votado a favor de la organización de un Certamen de Jota Ciudad de Teruel, una propuesta que finalmente ha decaído con el voto en contra del PP; así como de la actualización del Plan Local de Equipamientos Comerciales de Teruel, que tampoco ha prosperado. Por último, Teruel Existe ha votado en contra de una propuesta de Vox que pretendía eliminar el proyecto de tercer carril para bicicletas en la avenida de Sagunto.