El pleno municipal aprueba de forma definitiva el proyecto de accesos al nuevo hospital de Teruel

“El último y definitivo paso”. Ese es el trámite que se hizo este lunes en el pleno del Ayuntamiento de Teruel al aprobar definitivamente el proyecto de los accesos al Hospital de Teruel y así se refirió a este punto la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, al finalizar el pleno. Ahora es el Gobierno de Aragón el que tiene que llevar a cabo las expropiaciones y la obra, que cuenta con un presupuesto de 10.829.881 euros y un plazo de ejecución de dieciséis meses. Está previsto que se financie con el Fondo de Inversiones de Teruel.

La alcaldesa destacó la colaboración que existe con el Gobierno de Aragón para sacar adelante esta obra, que lleva un retraso de varios años. “Llevamos un año desde que ganó las elecciones el señor Azcón y existe una colaboración con el Gobierno de Aragón para sacar adelante los accesos y también para impulsar las obras del hospital”, resaltó.

A partir de ahora será Fomento, a través de Suelo y Vivienda de Aragón, quien lleve a cabo las expropiaciones y la licitación. Este paso se consigue “después de muchos años enredando con modificaciones del proyecto”, recordó la alcaldesa. “Ahora nos hemos puesto de acuerdo “en un tiempo récord”, destacó.

Una “colaboración permanente” entre dos instituciones del mismo color político que también se da en materia de vivienda, como puso de manifiesto la propia alcaldesa, y que también se vio ayer en la aprobación de la cesión de un finca, situada en la calle Italia, al Gobierno de Aragón con el objetivo de llevar a cabo la construcción de entre 65 y 68 viviendas de alquiler para jóvenes que van a ser posible “gracias a que el Ayuntamiento de Teruel pone una parcela y el Gobierno de Aragón la voluntad”.

Vivienda

La vivienda es una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos. Y por ello el Partido Popular también llevó una propuesta al pleno en la que instan al Gobierno de España a retirar el Índice de Precios de Alquileres que salió adelante con los votos del PP y Vox. Buj acusó al Gobierno de España de ser “excesivamente intervencionista” y de haber hecho una ley de vivienda para que se pueda limitar el precio de los alquileres. “Esto hace que cada vez haya menos alquileres disponibles” y “no sería bueno para Teruel porque muchas viviendas están vacías porque a sus propietarios no les sale a cuenta cobrar un alquiler por los problemas que tienen” dijo Buj, para quien a los propietarios de vivienda hay que darles garantías para que puedan alquilar y no imponer “topes que no son efectivos”.

La propuesta que Vox defendió en este pleno también hacía referencia a la vivienda. En este caso para solicitar que el antiguo Hogar Comandante Aguado se emplee para construir viviendas sociales. La propuesta no salió adelante y solo el grupo proponente votó a favor. El concejal de Infraestructuras, Juan Carlos Cruzado, señaló que técnicamente era inviable y que no es una competencia municipal. Además, el inmueble es propiedad de la Diputación de Teruel.

El Partido Socialista se abstuvo en este punto. Su portavoz, José Guillén, señaló que en el pleno “hay que plantear proyectos viables”. Y en este caso “proponer soluciones que mejoren el barrio, no castillos en el aire”.

El portavoz de Teruel Existe Enrique Marín defendió el proyecto para que este inmueble acoja el Museo de Etnografía, que generaría 155 empleos.