El PP propone construir una escuela municipal infantil en el Polígono Sur

Por

El Partido Popular, si vuelve a gobernar en Teruel capital, impulsará la construcción de una escuela municipal infantil en el Polígono Sur. Así lo anunció este viernes la candidata a la alcaldía, Emma Buj, junto con otros miembros de la candidatura municipal del PP, que visitaron la parcela donde se haría esta infraestructura.



La propuesta formará parte del programa electoral de los populares en la capital turolense y será un proyecto a desarrollar a lo largo de la legislatura, por lo que si ganasen las elecciones, tras la constitución del Ayuntamiento se empezaría a trabajar en la iniciativa para ver la dimensión que podrían tener las instalaciones.



La parcela municipal propuesta se encuentra en la parte posterior de la iglesia de Santa Emerenciana, junto al parque infantil que se ha hecho y detrás de la zona de aparcamientos. De hecho, en esos terrenos estacionan también vehículos cuando las plazas que hay en la zona están llenas.



Buj comentó que este es uno de los proyectos que les genera “más ilusión y cariño”, puesto que supondría disponer de una nueva escuela municipal infantil en Teruel, que se sumaría a la que ya hay en el Arrabal y las de las pedanías de Villaspesa y San Blas.



La candidata del PP a la alcaldía apuntó la necesidad de unas instalaciones de este tipo -que mucha gente sigue conociendo como guarderías- en esta parte de la ciudad, puesto que estimó que el 60% de la población turolense vive en la zona comprendida desde el Viaducto hasta la salida de Valencia.



La cabeza de lista del PP, que opta a ser reelegida alcaldesa de la ciudad, justificó la elección del Polígono Sur para ubicarla porque es la zona “donde vive más gente joven”, al haber acudido a ese barrio muchas personas jóvenes que están en edad de tener hijos. “Entendemos que el Ayuntamiento tiene que facilitar la vida a los turolenses y crear una escuela municipal infantil en una de las zonas donde más población joven hay en edad de tener hijos, y va a facilitarles esa vida”, dijo.



Precisó que igualmente el Ayuntamiento mantendría esas ayudas que se dan para guarderías para las familias “que más lo necesitan y nuestra intención es seguir incrementando esas ayudas”, para que puedan elegir dónde llevar a sus hijos.



El anuncio lo hizo la candidata del PP en la parcela donde se ubicaría, que está ya urbanizada y facilitaría el desarrollo del proyecto. Recordó que aunque la urbanización del Polígono Sur está completada, “todavía tenemos que completar con muchos equipamientos”, y por ese motivo quieren llevar a cabo esa escuela “para que los jóvenes tengan un sitio donde traer a sus niños y niñas en las condiciones en las que lo está haciendo ahora el Ayuntamiento de Teruel en el Arrabal, Villaspesa y San Blas, que son muy demandadas por su alta calidad”.



Aclaró a preguntas de la prensa que no han hecho todavía la estimación del número de plazas con que contaría la nueva escuela municipal infantil, a falta de que se redacte el proyecto, que se hará si vuelven a gobernar en el Ayuntamiento.

Reconoció que la parcela es “muy amplia” y que en función de la estimación que se haga se adecuarán las plazas.



Comentó que la parcela es lo suficientemente amplia como para que pueda adecuarse a la demanda que haya, cuando la del Arrabal se hizo en un edificio que no estaba pensado para un equipamiento así y ha tenido muchas dificultades. “Ahora tenemos la posibilidad de adaptar la oferta a la demanda”, comentó. Por ello primero se hará un sondeo y en función de la demanda que exista dimensionarán la escuela.



La candidata admitió que la parcela es “muy grande y caben más cosas”, aunque no avanzó qué otros proyectos tienen para ese espacio.

Apuntó que al estar ya urbanizado, el siguiente paso será hacer el proyecto y construirlo, por lo que estimó que será una actuación a finalizar dentro de la próxima legislatura.