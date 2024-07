El programa Volveremos para favorecer a clientes y comerciantes turolenses y aragoneses arranca este miércoles en Teruel

Por

Este miércoles, 24 de julio, y el viernes 26 de julio se pone en marcha el programa Volveremos, una iniciativa en la que participa en Ayuntamiento de Teruel dirigida a incentivar las compras en e l comercio local al tiempo que beneficiar al cliente con bonificaciones de un 30% en la segunda compra.



Tras realizar una compra los días 24 y 26 de julio en los comercios adheridos al programa, al cliente se le acumulará un 15% del importe de esa compra para una segunda compra en comercios de Teruel y otro 15% para comercios de todo Aragón ( incluidos también los de Teruel ), y que se puede canjear a lo largo de todo el año 2024, ha informado el Ayuntamiento de Teruel en una nota de prensa.



Se trata de una primera campaña de las tres previstas en el marco de Volveremos . La segunda será en el mes de septiembre aprovechando la vuelta al cole y la tercera en las fechas previas a los días de Navidad.



El Ayuntamiento de Teruel destina un total de 40.000 euros al programa mientras que el Gobierno de Aragón lo hace por una cuantía de 24.882 euros en la capital turolense. Según los cálculos de campañas similares, c ada euro invertido por el Ayuntamiento revierte en unos 11 euros facturados por los comercios locales.



E l concejal de Empleo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Teruel, Luis Girón, sostiene que “ gracias a programas como Volveremos se reactiva el comercio de proximidad y se beneficia al consumidor turolense a la vez que se le planta cara a la amenaza tan seria que el comercio local tiene con las compras on line”.



Está claro que el comercio local no vive su mejor situación, reconoce Girón . La compra online y las grandes superficies influyen directamente en las compras que realizan los consumidores. Por ello, Volveremos pretende reducir las salidas de los turolenses a otras ciudades para comprar productos que se venden aquí.



De forma paralela a Teruel, el programa se va a poner en marcha en fase de pruebas en Zaragoza, Huesca, Utebo y Cuarte de Huerva. Si la experiencia piloto es positiva, el programa se extenderá en “la vuelta al cole” a otros 22 municipios aragoneses y la intención es que en 2025 se implante en todo Aragón.



Para Girón este es un claro ejemplo de economía circular en el que se benefician los consumidores porque se les abarata el coste de la compra además de que se favorece a los comerciantes que reciben mayor número de clientes en su local, “por lo que todos salimos beneficiados”, apunta el concejal.



"Volveremos" ofrece sus servicios de forma sencilla. Los comercios adheridos al programa están identificados con un distintivo en la puerta. Tan solo es necesario descargarse la aplicación y enseñar el código QR en el establecimiento donde se realice la compra.