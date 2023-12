El PSOE acusa a Teruel Existe de “mentir” para tapar el “recorte” de la DPT en el ámbito social

Por

El grupo socialista en la Diputación de Teruel hizo pública este viernes su “perplejidad ante la continuada repetición”, por parte de los diputados provinciales de Teruel Existe, de algunas afirmaciones sobre los presupuestos 2024 de la institución provincial aprobados esta semana que son “rotundamente falsas”. El objetivo de esas afirmaciones es, según el PSOE, “negar una realidad fácilmente comprobable comparando el presupuesto final de 2023 y el presupuesto inicial de 2024: el gobierno tripartito de PP/Teruel Existe/PAR ha recortado en políticas sociales y educativas”.



En una nota de prensa, los socialistas reconocieron que tienen “serias dudas sobre si los socios del PP usan deliberadamente mentiras porque es la única forma de justificar el recorte sobre las políticas sociales”, un área que depende de la formación “transversal”, o si, en realidad, “no han sabido leer o entender los presupuestos finales de 2023, como dio a entender la portavoz de Teruel Existe durante el pleno del pasado miércoles”. El grupo del PSOE incidió en que “afirmaciones como que se mantienen las ayudas a la natalidad o el apoyo a las residencias son falsas”, algo que, señalaron, “no es una cuestión de opinión” porque “cualquiera puede comprobarlo” consultando el presupuesto.



“Entendemos la contraposición de diferentes criterios políticos o incluso la defensa de intereses personales o de partido, si es así como quieren ejercer su labor política los diputados de Teruel Existe, pero consideramos que no es de recibo la negación de los datos más objetivos. Esto es puro populismo del que ya, por desgracia, nos tienen muy acostumbrados los transversales en otros temas”, indica la nota de prensa.



Así, en el caso de las subvenciones y transferencias directas a las residencias de la tercera edad, el grupo socialista en la Diputación de Teruel conminó a los diputados de Teruel Existe a visitar la página del área social en la web de la institución, donde encontrarán los documentos de concesión de subvenciones para el Programa de prestación de servicios en centros residenciales para personas mayores a un total de 24 residencias u hogares por un importe total de 239.998,90 y para la Financiación de gastos de inversión en centros residenciales para personas mayores a 21 residencias u hogares por un total de 239.999,19 euros.



“En total, en 2023 se presupuestaron 480.000 euros para residencias en los dos programas citados y, como podrán comprobar, se han ejecutado al 100% porque las residencias han demostrado tener necesidades de sobra tanto para servicios como para inversión. Una línea esta última, por cierto, que aunque se incluyó en el presupuesto de 2022 por los efectos del covid, se mantuvo en el del 2023 no como una excepción, sino como una apuesta política de futuro del PSOE”, destacaron los socialistas.

Enmienda rechazada

Mientras, añadieron, el presupuesto de la Diputación de Teruel para 2024 contempla 270.000 euros sólo para servicios y elimina la partida de 240.000 euros para inversión, tal como denunciaron desde el grupo provincial del PSOE presentando una enmienda “que fue rechazada por el tripartito gobernante”.



Por tanto, “faltan a la verdad los diputados de Teruel Existe cuando en su comunicado ‘desmienten’ haber dotado de menor cantidad a las residencias de mayores. Subir en 30.000 euros una partida de 240.000 y eliminar al mismo tiempo otra partida de 240.000 también dirigida a las residencias, puede servir para disimular, pero no engaña a nadie”, reprochó el PSOE.



“Los socios del PP también mienten cuando afirman que se han mantenido las ayudas a la natalidad”, ya que, según los socialistas, “si en 2023 había 300.000 euros consignados y en 2024 hay 200.000” no tiene ningún sentido decir “que se mantienen”.



Además, en el comunicado difundido este jueves por Teruel Existe sus representantes “dicen ‘rechazar’ que se vaya a destinar menos dinero a las escuelas turolenses”. Pero el PSOE afirma que si se revisa la página 6 del presupuesto de 2024 se puede “comprobar que están volviendo a mentir”.



“Si la línea dedicada a obras en centros docentes y escuelas infantiles se mantiene en los 500.000 euros que ya estaban presupuestados en 2023, pero la siguiente línea dedicada a obras en escuelas de 0 a 3 años pasa de 200.00 euros en el 2023 a 0 euros en el 2024, ¿cómo queda la suma de inversiones en centros educativos? A nosotros nos salen 200.00 euros menos”, insistieron.



“No entendemos, no compartimos y nunca dejaremos pasar la utilización de la mentira por la mentira como arma política. Bastante desprestigiada está ya la política como para seguir dando razones para ello. Más si viene de parte de un partido político nuevo desde el que, además, se nos van dando lecciones a los demás. Esperamos que rectifiquen y, si el problema es que no son conscientes, que trabajen un poco más el presupuesto. Quizá es bueno para todos y son capaces de mejorarlos en los puntos que pedía el PSOE con sus enmiendas”, añade la nota de prensa.



Para los socialistas, “quizá Teruel Existe esté utilizando una de las estrategias básicas de la derecha y ultraderecha española, que es la de mentir que algo queda, para seguir ejerciendo de muleta del Partido Popular”.



Con ello, “hacen el mayor de los esfuerzos para ser el socio preferido, sin darse cuenta de que han sido engañados y que los turolenses van a sufrir con el nuevo presupuesto recortes en políticas sociales y educativas respecto a los presupuestos anteriores”. Explicación

Desde el grupo socialista, “y dado que los socios del tripartito están empeñados en construir un escenario paralelo a la realidad”, se ofrecieron a explicar el presupuesto a alcaldes, concejales, asociaciones y fundaciones “que se van a ver afectados por estos recortes, que inciden gravemente en la prestación de servicios fundamentales para el medio rural como son los de la educación o los cuidados, así como en las políticas activas contra la despoblación”, concluye el comunicado del PSOE.