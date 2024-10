El PSOE critica la falta de proyecto político en la intervención de Azcón

La portavoz del grupo parlamentario socialista en las Cortes de Aragón, Mayte Pérez, criticó este miércoles la falta de proyecto político de Jorge Azcón tras su intervención en la primera sesión del Debate sobre el estado de la Comunidad. “Hemos escuchado del presidente un simple catálogo de anuncios y no soluciones a los problemas reales de los aragoneses, lo que demuestra la ausencia de gestión durante todos estos meses que ha estado al frente del ejecutivo, salvo la ordinaria, continuada por inercia pero que también ha estado mal gestionada”.

Pérez calificó el discurso como “largo de tiempo pero vacío de contenido” y que recordaba demasiado al que pronunció en su debate de investidura, por lo que podría ser un bis 14 meses después de tomar posesión de su cargo.

La portavoz socialista opinó que en su intervención Azcón había evidenciado “falta de credibilidad, de liderazgo y un fracaso absoluto de su gobierno”, limitándose a anunciar leyes y proyectos millonarios “fiándolo todo al futuro y obviando por completo el presente de nuestra comunidad”.

En referencia a todos esos proyectos anunciados, Mayte Pérez, además de afearle que “se arroga la autoría de proyectos heredados iniciados por el anterior Gobierno de Javier Lambán”, le recordó que “tiene 28 de 67 diputados” y por eso se preguntó con quién va a aprobar los presupuesto y hacer frente a todos esos compromisos anunciados en sede parlamentaria.

La portavoz socialista confluyó su valoración afirmando que el discurso del presidente denotaba “una preocupante falta de proyecto político y de un rumbo claro de hacia dónde quiere llevar a Aragón”, y evidenciaba “la falta de altura” del jefe del Ejecutivo aragonés.

Por el contrario, el portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma, manifestó que la intervención de Azcón había puesto de manifiesto que “el cambio que los aragoneses pidieron en las últimas elecciones autonómicas avanza y se está consolidando”. En rueda de prensa, Ledesma destacó que se están mejorando los servicios públicos, “tan deteriorados tras ocho años de gobiernos de izquierda” y se está fomentando Aragón como eje de desarrollo y como “foco de todo el sur de Europa”.

En su opinión, fue un discurso “real, realista, plagado de datos de actuaciones que se están realizando en este primer año de gobierno”, completado con actuaciones que se van a llevar a cabo en el resto de la legislatura.

El portavoz popular reiteró que el presupuesto de 2024 había subido “más que nunca”, especialmente en Bienestar Social, Educación y Sanidad, que son “los pilares” del Estado del bienestar, recalcó.

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, manifestó que le daba “pena” que el presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, estuviese “en la élite”, “en una cúpula”, con la gente “que tiene dinero” o con el fondo de inversión Blackstone, en lugar de con “la gente de la calle”. “En esta vida, el dinero y las inversiones no lo son todo”, advirtió, aludiendo a los problemas de inseguridad que, a su juicio, se dan en barrios como el del Gancho, en Zaragoza.

“Nosotros estamos con la gente de la calle. Nosotros estamos con la gente del barrio del Gancho, que ahora cuando vaya a su casa va a tener que pasar por un verdadero infierno. No con Blackstone”, manifestó Nolasco, tras el discurso de Azcón.

Por su parte, el portavoz de CHA, José Luis Soro, dijo que la larga duración del discurso de Azcón no significaba que fuese “mejor”, sino que por el contrario denotaba la “falta de un proyecto político”.

Cuestiones de gestión

El representante de CHA consideró que el líder del Ejecutivo se había dedicado durante unos 150 minutos a detallar “un aluvión de cuestiones de gestión", en lugar de hablar de estrategia o de política. “Hoy no nos ha hablado un presidente que lidera, nos ha hablado simplemente un gestor público”, precisó.

El portavoz de Aragón Teruel Existe, Tomás Guitarte, lamentó que el presidente hubiese hablado de “prosperidad de Aragón, cuando en realidad habla de Zaragoza, que es donde se concentran las inversiones”. En referencia a los anuncios de inversiones de empresas en Aragón, se preguntó por qué motivo no se podía utilizar eso para atajar la despoblación. En cuanto al Fite, recordó al presidente que pasar de 60 a 86 millones sólo suponía “la actualización del IPC desde 2006, que no se aplicaba”. Guitarte hizo copartícipe al presidente aragonés sobre la falta de concreción de fondos, puesto que “el Gobierno de Aragón no pone ni un euro en las ayudas al funcionamiento y Pedro Sánchez ni acusa la petición”.

El portavoz del PAR, Alberto Izquierdo, echó en falta el aragonesismo en la intervención de Azcón en el Debate sobre el estado de la Comunidad, y que se hubiese escuchado muchas veces la palabra España pero “pocas veces Aragón”. “Echamos de menos ese discurso reivindicativo y autonomista que nosotros hubiéramos hecho”, insistió.

El portavoz de Podemos, Andoni Corrales, acusó a Azcón de “olvidarse de la realidad aragonesa” y de “blanquear a la ultraderecha” durante su primer año de gobierno. El portavoz de IU, Ávaro Sanz, consideró que el discurso del presidente había estado “diseñado para los suyos” y que ofrecía una imagen de Aragón en la que “buena parte de la sociedad no encaja”.

Por otra parte, la alcadesa de Teruel, Emma Buj, que asistió al debate desde la tribuna de invitados, antes de trasladarse a Madrid donde tenía que intervenir por la tarde en el Senado, dijo que el discurso del presidente de Aragón había mostrado un jefe del Ejecutivo “con una visión estratégica para el futuro y para el presente” de la Comunidad Autónoma.

El incremento de inversiones en educación y sanidad dijo que suponía un avance para hacer frente a unos problemas que se arrastran desde hace tiempo. Valoró que se esté en la línea de dotar de más plantillas tanto en sanidad como en educación.

Destacó también la apuesta por el crecimiento y desarrollo económico de todo Aragón. Valoró además que hubiese sido el discurso de un presidente autonómico “que más veces ha nombrado Teruel” y que más “hincapié” había hecho en la provincia, porque Azcón era “completamente consciente de la importancia que tiene nuestra provincia” y de llevar a cabo inversiones estratégicas como las del Aeropuerto, o la apuesta por la implantación del Grado de Medicina, además de haber incrementado la financiación de la ciudad como reclamaba el Ayuntamiento. Agradeció también que se consiguiese el aumento del Fite en la reunión de Azcón con Sánchez.

Olvidos

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, afeó al presidente del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, que en su intervención durante la primera sesión del Debate sobre el estado de la Comunidad no hubiese citado “el respaldo” del Gobierno de España, dirigido por Pedro Sánchez, a la comunidad autónoma.

“Hemos escuchado al presidente Azcón citar mucho al Gobierno de España, pero se le ha olvidado nombrar lo más importante: que Aragón cuenta con un respaldo histórico del Gobierno de España. El Gobierno de Pedro Sánchez es el que ha apoyado de manera más decidida a Aragón sin ninguna duda y el responsable en buena parte del impulso de la economía aragonesa”, dijo.

Entre los ejemplos que expuso Beltrán al hacer una valoración sobre el discurso de Azcón, se refirió a los casi 134 millones de euros del PERTE VEC 3 que suponen el “impulso definitivo” a la gigafactoría de Stellantis, en Figueruelas (Zaragoza); los 411 millones para modernización de regadíos de los que ayer mismo se anunciaron 69 en Las Bardenas; o el reciente anuncio de incrementar el Fondo de Inversiones de Teruel.