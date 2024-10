Teruel Existe demanda a Azcón que ofrezca a Sánchez colaboración para aplicar las ayudas al funcionamiento y exija las medidas aprobadas en las Cortes de Aragón y que incumben a Teruel

Ante la inminente reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el portavoz de la formación política Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha demandado que se ofrezca la colaboración de la Comunidad para ampliar la aplicación de las Ayudas al funcionamiento de empresas en zonas despobladas hasta el máximo permitido por la Unión Europea. Del mismo modo, solicita que en se exijan las cuestiones que las Cortes de Aragón han aprobado con unanimidad o con acuerdos amplios y que buscan solucionar problemas concretos de los turolenses que se esperan desde hace años.

“Queremos que se salga de un diálogo de sordos y que se apliquen las Ayudas al funcionamiento a empresas en zonas despobladas alcanzando el 20% de los costes laborales, y si es preciso para ello que se cuente con la colaboración de la Comunidad Autónoma”, ha indicado Guitarte. En las Cortes de Aragón plantearon la colaboración de la Comunidad, una medida que no respaldaron PP, PSOE, CHA ni IU (Podemos y PAR estaban ausentes) pero desde Teruel Existe insisten en “que el posicionamiento de Aragón no debe servir de excusa al gobierno central para no hablar de este tema. Las ayudas suponen una ventaja competitiva a nivel europeo e internacional para atraer empresas por la rebaja de los costes laborales, y no se puede dejar pasar esta oportunidad; por eso pedimos la solidaridad de la Comunidad Autónoma, Lograrlo supondría un beneficio para Teruel, pero también para Aragón y para España”, asegura.

Por otra parte, Tomás Guitarte ha incidido en que es importante que se llegue a un acuerdo respecto al incremento del FITE, una de las medidas que aparecen entre las 44 propuestas por Azcón para tratar con Sánchez. La que no aparece es el servicio de tren Madrid-Zaragoza-Teruel, “que está previsto y se puede hacer tras la liberación de los trenes Alvia 730 híbridos pero se está retrasando y no sabemos por qué, cuando es cuestión de voluntad política únicamente”.

También quieren que se hable de la descatalogación de la línea de Ferrocarril Teruel - Sagunto como vía de alta velocidad en Europa. Para Guitarte es “un asunto donde hay responsabilidades compartidas de los grandes partidos, porque los eurodiputados españoles no presentaron alegaciones al cambio que se produjo en la catalogación, no lo enmendaron. El PP sí presentó enmiendas para otras líneas de otras zonas (por tema de accesibilidad ferroviaria a puertos gallegos y andaluces) y al no lograr su aprobación votaron en contra, pero por aquello, no por la de Teruel, de la que nadie dijo nada. Lo que pide ahora el PP en mociones lo podían haber intentado evitar y no lo hicieron”.

Ha lamentado que tampoco esté entre los temas previstos el Museo Nacional de Etnografía en Teruel, una iniciativa del Plan Específico de Zapatero, que Teruel Existe consiguió reactivar con el Gobierno central y que tiene 4 millones comprometidos en lso Presupuestos Generales del Estado, para el que además las Cortes aragonesas respaldaron la creación de un consorcio, y que para Teruel Existe debería tratarse en la reunión. Como también debería hablarse del Arco mediterráneo interior, la suma de una serie de infraestructuras viarias que se aprobó en el Congreso sin votos en contra y también se respaldó por unanimidad en las Cortes.

Proponen incorporar más asuntos al diálogo, que no están previstos por Aragón

Guitarte ha pedido a Azcón que recuerde a Sánchez el compromiso que adquirió el gobierno central para la desconcentración de entidades públicas, “porque sería insuficiente con el espacio destinado en Teruel al Icloud de Renfe. Y del mismo modo debe aplicarse el cuento y no concentrar todo en Zaragoza”, ha matizado.

Además, debe incidir en la importancia de terminar de implementar en los territorios menos poblados las telecomunicaciones, con la extención de fibra y 5G, y concienciar de la importancia de la brecha de calidad que hay abierta en los servicios públicos entre los ámbitos rural y urbano, “que debe dar un giro de 180 grados, especialmente con la sanidad, tanto en la atención primaria como en la falta de especialistas como en calidad de las infraestructuras”. Ha continuado con la reivindicación de soluciones para evitar la exclusión financiera y para mejorar la seguridad ciudadana en el medio rural, con más dotación de guardia civil en los pueblos y la mejora de infraestructuras, “un tema que ahora parece que ha decaído pero seguimos teniendo problemas”.

Como tema importante para Teruel, ha destacado, además de la ejecución de las balsas laterales del Matarraña, que se termine el PEBEA (Plan Específico Bajo Ebro Aragonés) y la elevación de aguas a Andorra, exigiendo voluntad política para aprovechar el agua de la margen derecha del Ebro, con regadíos sostenibles y sociales.

Teruel Existe plantea a Azcón que traslade a Sánchez un nuevo planteamiento sobre el modelo energético que se desarrolla, para que deje de ser puramente extractivo y que exija que la implantación de renovables contribuya al desarrollo y a la lucha contra la despoblación, como recoge la ley de cambio climático, y por supuesto que se regule y aplique un canon para ese desarrollo.

Por último, ha solicitado que Aragón lleve a la reunión la reclamación de la ejecución del estudio previo de una estación intermodal entre ferrocarril aeropuerto y carretera en Teruel, que está incluido en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, actualmente prorrogados, así como las dos salidas en la autovía A-23 en Calamocha y otros compromisos incumplidos con la transición justa en Andorra.

