El PSOE critica que PP y TE concedan terrenos para la electrificación del Cantábrico-Mediterráneo mientras niegan su existencia

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Teruel ha denunciado “la hipocresía” del Partido Popular y de Teruel Existe por negar “taxativamente” durante el pleno del lunes cualquier avance en el proyecto del Corredor ferroviario Cantábrico Mediterráneo cuando, apenas una hora antes, habían aprobado en Junta de Gobierno la concesión de terrenos de monte de utilidad pública para, según reza literalmente el texto aprobado, “la instalación de una línea eléctrica de alta tensión para la electrificación del tramo ferroviario Teruel-Sagunto del Corredor Cantábrico-Mediterráneo”.

Los concejales socialistas han criticado en una nota de prensa que la aprobación en esa misma mañana de los cinco expedientes de “otorgamiento de conformidad” en los que se contemplan las compensaciones por la instalación de una línea de alta tensión que supondrá el ingreso en las arcas públicas municipales de 86.444,82 euros anuales, no cambiara los discursos durante el debate de la propuesta presentada por el PP y apoyada por Teruel Existe para “reivindicar” la línea ferroviaria del tramo Teruel-Sagunto “como línea de alta velocidad”. Han apuntado que, pese a ser un trámite “importante” que afecta “precisamente” a ese tramo en cuestión, “ni uno ni otro partido hicieron referencia a lo que acababan de aprobar”.

Así, señalan que durante el pleno tanto el concejal de Teruel Existe Enrique Marín como la alcaldesa, Emma Buj, repitieron en distintas ocasiones que el proyecto de Corredor Cantábrico Mediterráneo “está parado” o “metido en un cajón”, cuando la concesión de terrenos que aprobaron poco antes “indica precisamente lo contrario, que el Gobierno de España sigue dando pasos hacia la construcción del Corredor Cantábrico-Mediterráneo, más allá de otras cuestiones con las que PP y TE sólo quieren confundir y crear un relato que no responde a la realidad”.

Así, desde el PSOE de la capital recuerdan que la secretaria general de Transporte Terrestre del Gobierno de España, Marta Serrano, ya indicó hace unas semanas en el Congreso, a pregunta del diputado turolense Herminio Sancho, “que se estaba avanzando en el proyecto del Corredor Cantábrico-Mediterráneo al mismo tiempo que en las obras del plan director de la línea convencional”.

Marta Serrano señaló entonces que el objetivo era sacar a información pública el tramo Teruel-Sagunto “el año que viene” mientras que el tramo Zaragoza-Teruel, cuyo trazado se ha sometido ya a información pública, “está a la espera de solventar cuestiones ambientales”. Por tanto, señalan los socialistas, no es cierto “que no se sepa nada” como repitió varias veces la alcaldesa Buj durante el pleno.

“Más bien es que no quieren saber. El proyecto avanza, no está en ningún cajón como si lo tuvo el PP cuando, por cierto, ya gobernaba Emma Buj y no presentó propuesta alguna hacia el Ejecutivo de Mariano Rajoy. En TE lo saben bien, porque el mismísimo Tomás Guitarte ha admitido muchas veces que los proyectos estaban paralizados con el PP y así lo confirmó también la concejal de Vox durante el pleno”, dicen desde el Grupo municipal socialista.

Debate sobre la alta velocidad

En el debate sobre el tramo Teruel-Valencia como línea de alta velocidad en el reglamento sobre la red de transporte europea 2027, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Teruel José Guillén apuntó que si no hay financiación europea “no va a haber línea de alta velocidad” e hizo referencia a la inclusión del Corredor Cantábrico-Mediterráneo en el Mecanismo Conectar Europa en 2019 por el Gobierno de Pedro Sánchez, tras decidir el Gobierno de Mariano Rajoy “sacarlo de la financiación europea” para priorizar exclusivamente el Corredor Cantábrico “y excluir a Teruel”.

“A través del trabajo del Gobierno de España, con el de la Generalitat Valenciana, el Gobierno de Aragón, de los agentes sociales, de Puerto de Valencia… Todos juntos, en 10 meses, conseguimos volver a incluir el Corredor Cantábrico-Mediterráneo en el Mecanismo de financiación Conectar Europa”, dijo Guillén antes de señalar que si hoy el reglamento de la red de transporte europea no incluye la el tramo Teruel-Sagunto como línea de alta velocidad “es porque en el 2015 el Gobierno de Mariano Rajoy decidió no seguir con la tramitación de los estudios informativos”, obligando al Gobierno de Sánchez a empezar de nuevo toda la tramitación.

Así, el portavoz socialista señaló que si el estudio informativo del tramo Zaragoza-Teruel no se hubiera podido retomar e impulsar por el actual Gobierno de España, tampoco aparecería en el reglamento de la red europea prioritaria debido a la imposibilidad de cumplir con los plazos técnicos. “Lo que refleja el mapa es el periodo de programación de los fondos europeos hasta 31 de diciembre de 2027”, afirmó. Desde el PSOE señalan que, a partir de ahí, habrá un nuevo mapa en el que de nuevo aparecerá la alta velocidad en el tramo Teruel-Valencia.