Teruel Existe denuncia la inacción del Mitma y Adif ante la instalación de postes de electrificación en tramos ferroviarios destinados al Corredor Cantábrico-Mediterráneo

El Movimiento ciudadano Teruel Existe ha denunciado este martes la inacción de Adif y del Ministerio de Transportes ante la incorrecta instalación de postes de catenarias y canaletas en el espacio destinado a la duplicación de la vía de la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel en la que debería discurrir el Corredor Cantábrico-Mediterráno. El portavoz Manuel Gimeno ha recordado que desde Teruel Existe ya denunciaron esta situación hace dos meses y que ahora, ante el “nulo interés” de rectificación, han remitido una carta al presidente del Adif, Ángel Contreras, y al ministro de Transportes, Óscar Puente.

Para Gimeno es “incomprensible” que las obras de electrificación de la vía hayan continuado con su ritmo habitual y ha advertido que esta inacción pone en evidencia que “no hay previsión alguna” de llevar a cabo el Corredor Cantábrico-Mediterráneo de alta capacidad por Teruel, ni a corto ni medio plazo. Es decir, ha añadido, “no se tiene intención de desarrollar lo contemplado en el Estudio Informativo del Tramo Zaragoza-Teruel que se sometió a información pública”.

El portavoz de Teruel Existe ha indicado que en esta situación “kafkiana” hay un problema añadido “muy serio” y es que la actuación cuenta con financiación europea, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia NEXT GENERATION. Por este motivo, ha considerado que, en caso de que se realizara una revisión por parte de los responsables europeos y dieran cuenta de estas irregularidades, podrían retirar la financiación. “Tras nuestra denuncia ante esta negligencia, que es una barbaridad, solo hemos recibido el silencio por respuesta”, ha apostillado.

Gimeno ha lamentado que ningún representante político de la provincia de Teruel haya denunciado esta situación, ni en Congreso ni en el Senado, y ha cuestionado las palabras del presidente de Aragón, Jorge Azcón, cuando en reiteradas ocasiones ha sostenido que “el Corredor Cantábrico-Mediterráneo era una prioridad para Aragón y debe de ser la columna vertebral del Noreste de la Península Ibérica”.

También el portavoz del Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha criticado esta situación: “Esto es una pura chapuza, solo comparable a lo que sucedió en febrero del pasado año en Cantabria, cuando se encargaron unos trenes que tenían una altura que no les iba a permitir pasar por los túneles que tenían que pasar”. Ante aquella situación, ha recordado, hubo dimisiones de cargos públicos y políticos, así como una reunión de los presidentes autonómicos de Cantabria y Asturias con el Ministerio de Transportes, pero “aquí solo se ha podido detectar cuando está construido porque no se ha respetado el proyecto que se licitó y adjudicó”.

“Alguien tiene que dar explicaciones, ¿por qué no se ha respetado el proyecto? ¿Por qué se ha cambiado la ubicación de los postes en 35 kilómetros, o de la canaleta de electrificación y comunicaciones en cerca de 94 kilómetros? ¿Quién ha dado esa órden? Estamos por la vía de los hechos evidenciando que no se quiere construir lo que está planificado, que no se quiere cumplir el estudio informativo”, ha aseverado el portavoz de Aragón-Teruel Existe.

Falta de interés político

Guitarte ha denunciado también la falta de interés político, tanto de los representantes de la provincia en el Congreso y en el Senado, como del presidente del Gobierno de Aragón. Una actitud, ha sostenido, “de absoluta dejadez”. “Nos gustaría que el presidente Azcón defendiese esto ante el ministro de Transportes igual que si fuese una cuestión que afectase a Zaragoza, absolutamente igual, con la misma pasión, con la misma exigencia, porque esto es una chapuza inaceptable y una falta de respeto a todos los turolenses”, ha aseverado.

Igualmente ha pedido a los tres diputados de Teruel en el Congreso, uno de ellos en el partido de Gobierno y otros dos en la oposición, que pidan explicaciones y que se personen en el Ministerio de Transportes si es necesario, como él mismo hizo durante la pasada legislatura, para exigir que hagan las cosas bien. “Buena parte de la responsabilidad por la falta de respuesta del Estado con Teruel la tenemos nosotros, porque nuestros representantes no exigen lo que tienen que exigir”, ha señalado.

“El Corredor Cantábrico-Mediterráneo es una infraestructura absolutamente trascendental y crucial para la provincia de Teruel y nos están diciendo en la cara que nos vamos a tener que conformar con una línea electrificada y encima dar las gracias”, ha concluido.

Seguimiento del Plan Director

Desde la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Teruel, el portavoz Javier Cortés ha reconocido su “sorpresa mayúscula” cuando comprobaron que los postes de la catenaria como las canaletas que se están instalando en el espacio destinado a albergar la doble vía. “De los 177.5 kilómetros entre Teruel y Bifurcación Teruel en Zaragoza, los postes ocupan 34,8 kilómetros del espacio preparado para una doble vía y 93,8 kilómetros lo hacen las canaletas. “Dada la simultaneidad en algunos de ambas en algunos tramos, estamos hablando en torno a 95 kilómetros afectados por esta nefasta actuación”, ha indicado.

Cortés ha reconocido que los postes de la catenaria son “obviamente imprescindibles” para albergar la línea de contacto destinada a suministrar energía a los trenes eléctricos, así como las canaletas para canalizar los cables de comunicaciones de las instalaciones de seguridad y la línea de alta que alimenta dichas instalaciones. Sin embargo, ha precisado que “igual de importante es que su ubicación no obstaculice el futuro desarrollo de la infraestructura a la que sirven”. “Por ese motivo hacemos un llamamiento a las administraciones competentes, a ser previsores y no echar por tierra los trabajos ya realizados y que tantos años y esfuerzo están costando terminar”, ha concluido.