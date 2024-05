El PSOE destaca la importancia de “frenar la ola reaccionaria” el 9 de junio en las urnas

Por

El PSOE presenta su candidatura a las elecciones europeas del 9 de junio con Teresa Ribera al frente como “la mejor opción posible para acabar con la ola reaccionaria global, que en España representa el Partido Popular (PP)”.



La secretaria general del PSOE Teruel, Mayte Pérez, compareció este miércoles en la plaza del Seminario de la capital en la que recordó que su partido, tal y como recoge su lema de campaña, aboga por “Más Europa y más democracia”. “Tenemos el PP más rancio y reaccionario de los últimos 40 años de democracia”, añadió en alusión a la aprobación por parte del Ayuntamiento de Teruel de una partida de 31.000 euros procedente de los remanentes del Presupuesto de 2023 a la restauración de la cruz de los caídos ubicada junto a la torre de San Martín. Este elemento de hierro forjado fue inaugurado por el dictador Francisco Franco el 15 de junio de 1953 y la dirección general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón ordenó su retirada el 2 de junio de 2023 en aplicación de la Ley de memoria democrática.



“Es absolutamente indecente e inmoral que un Ayuntamiento no cumpla con la obligación legal que tiene de hacer caso a los requerimientos. Además de un acto de provocación es un desafío, no sólo a la legalidad sino a la dignidad de esas víctimas que lo único que piden es vivir en paz una vez reparada la injusticia que sufrieron. Destina dinero público a un símbolo franquista que reconoce de nuevo a un tipo de víctimas y sigue olvidando a las que realmente nunca fueron reconocidas y que fueron vilipendiadas durante la dictadura”, sostuvo.



La secretaria general del PSOE Teruel explicó que han puesto en conocimiento del Gobierno de España a través de la Subdelegación “este fragante incumplimiento”. Y desde las Cortes de Aragón, los socialistas van a pedir también a la dirección general de Patrimonio del Gobierno de Aragón a que inste nuevamente al Ayuntamiento de Teruel a cumplir con la legalidad.



En este sentido, recordó que aunque el Ejecutivo autónomo ha derogado la Ley 14-2018 de Memoria Democrática de Aragón, sigue vigente la Ley 20-2022 del Gobierno de España. “Por tanto, tienen la obligación de cumplir con esa ley y de hacer digno a través de la justicia y la reparación a esa parte de las víctimas que jamás existieron para la derecha y para la ultraderecha, pero que todavía confían en gobiernos progresistas que le reconozcan esos derechos”.



En opinión de Mayte Pérez, “el PP no está satisfecho con la derogación de la Ley de memoria democrática de Aragón sino que además quiere silenciar lo ocurrido durante los 40 años de esa etapa aciaga y absolutamente cruel de nuestro país”. “Es alarmante, es preocupante, es escalofriante que nieguen la existencia de víctimas que todavía no han sido reparadas bajo los principios que recogen todos los tratados internacionales, desde la ONU al Consejo de Europa, sobre verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición”, argumentó.



En cuanto al Plan de Concordia propuesto por el departamento de Presidencia, Interior y Cultura del Gobierno de Aragón, la secretaria general del PSOE Teruel dijo que “habla de reconocer también a las víctimas del terrorismo cuando Aragón fue una de las comunidades autónomas pioneras en tener una ley de reconocimiento a las víctimas del terrorismo.



“La pregunta es porqué el PP, porqué Azcón y Buj, no quieren reconocer por ley a las víctimas del franquismo”, concluyó, antes de pedir el voto para el PSOE en los comicios europeos.