El PSOE insiste en una propuesta de sombras estacionales para la ciudad de Teruel

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Teruel insiste en la instalación de sombras estacionales en los espacios públicos con la propuesta presentada para su debate en el pleno del próximo lunes, que desarrollo un compromiso ya aprobado por unanimidad en junio de 2022 a raíz de otra iniciativa de Ganar Teruel. De este modo, el PSOE de la capital pretende visibiizar que el equipo de gobierno del Partido Popular no ejecuta las propuestas que son aprobadas en las sesiones plenarias.

El portavoz socialista, José Guillén, ha afirmado creer “que lo que se ha hecho a este respecto ha sido más bien poco” y aunque ha señalado que aunque, “evidentemente”, son actuaciones “que no se pueden hacer de la noche a la mañana”, lo que se ha realizado se queda muy lejos de lo que pretendía lograr la propuesta original.

“Se pide dotar al espacio público de soluciones que den sombra. Allí donde no se puede plantar arbolado, estamos hablando de instalar pérgolas, estructuras temporales, toldos en forma de vela… La solución más factible en cada uno de los espacios públicos. Hay que actuar ya para que en alguno de los espacios que se decida haya estas sombras cuando lleguen las olas de calor, cada vez más intensas, por eso hay que presentar y aprobar ahora esta propuesta”, ha dicho Guillén.

La propuesta original de Ganar Teruel contemplaba “implementar y elaborar un Plan de actuación frente a olas de calor”, y proponía adoptar una serie de medidas para paliar este tipo de emergencias, entre las que se incluía un estudio para la definición de “oasis climáticos” en diferentes puntos de la ciudad y “la instalación de sombras portátiles tipo vela en los parques infantiles donde no se disponga de ellas”.

Ahora los concejales socialistas defienden que, pese a “que la ciudad de Teruel encadena récords de altas temperaturas y situaciones meteorológicas extremas vinculadas a olas de calor cada vez más recurrentes”, el equipo de gobierno “apenas ha acometido de manera puntual las actuaciones aprobadas, en particular aquellas relativas a dotar de elementos de sombra a espacios públicos donde éstas no pueden satisfacerse mediante arbolado”.

Por eso, en la propuesta se insta al Ayuntamiento de Teruel a “elaborar un catálogo de espacios públicos susceptibles de acoger la instalación de sombras estacionales en áreas de juego, patios de colegios, zonas de paseo y de descanso próximas a equipamientos como residencias de ancianos o centros sanitarios, etc.-, así como la definición de los diferentes sistemas y soluciones que resulten más convenientes para cada espacio” con el objetivo de “acometer las labores administrativas necesarias para que, en el verano de 2025, al menos una parte sustancial de las actuaciones previstas en el punto anterior estén disponibles para la ciudadanía”.

Guillén ha apuntado que, en lo que queda de legislatura, el PSOE quiere recordar a la ciudadanía “que los compromisos adquiridos por su Ayuntamiento no siempre se cumplen”. “Es cierto que hay veces que no se pueden cumplir de forma inmediata, que cambian las prioridades, que la rueda administrativa tiene un eje mucho más ancho de lo que todos nos gustaría, pero otras veces el equipo de gobierno no lo ejecuta y no sabemos muy bien por qué, sobre todo en casos como este que no tienen ideología: darle sombra a lo que necesita”, ha dicho.

Por eso, los concejales socialistas han anunciado que recuperarán “temas aprobados y no ejecutados o no suficientemente ejecutados”. “Nuestra obligación como oposición es velar por lo que se ha aprobado y recordar al equipo de gobierno los compromisos adquiridos. Una cuestión de rendición de cuentas que vamos a hacer todos los meses en el pleno, independientemente de quién las presentara, porque si todos las aprobamos, son de todos”, ha concluido el portavoz.