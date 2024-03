Guillén (PSOE): "Si el Ayuntamiento no lidera la conmemoración de la Batalla de Teruel, lo hará la sociedad civil"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Teruel, José Guillén, ha afirmado que si el consistorio “no lidera” la conmemoración del 90 aniversario de la Batalla de Teruel, “lo hará la sociedad civil”, anunciando que ya se han puesto en contacto con distintos colectivos, “tanto estudiosos de la Guerra Civil como diferentes entidades y organizaciones que han trabajado en estas cuestiones”, para comenzar a preparar esos actos, según se detalla en una nota de prensa.

Tras el rechazo en pleno por parte del equipo de gobierno del Partido Popular y de Vox de la propuesta socialista que instaba a comenzar a preparar el aniversario de este episodio, que el PSOE entiende como el “hecho histórico más relevante y de mayor trascendencia que ha vivido, en este caso sufrido, esta ciudad”, el grupo socialista ha denunciado los argumentos “peregrinos” del PP y su negativa a darle la relevancia debida a la conmemoración “para no importunar” a la ultraderecha.

Han lamentado que, aunque “no debería ser necesaria ninguna justificación al respecto” porque es “una cuestión obvia”, sea necesario destacar las razones de la importancia de la conmemoración ante “el peligro de que el equipo de gobierno nos sumerja nuevamente en una realidad paralela, que es lo que en ocasiones suele hacer”.

Interés

Así, el portavoz de los socialistas turolenses ha señalado que todo lo relacionado con la Guerra Civil “tiene un interés” y así lo demuestran “los cientos, seguramente miles de municipios de España que cuentan con recursos culturales, patrimoniales, turísticos y lugares de memoria relacionados con el conflicto. Y además, los miles de visitantes que reciben estos recursos”.

En este sentido, Guillén ha destacado dos ejemplos que, ha dicho, “podrían servir de inspiración” al equipo de gobierno “para ver la dimensión económica, turística y cultural que puede tener conmemorar la Batalla de Teruel”. Por un lado, ha señalado las trece ediciones de la conmemoración de la Batalla del Jarama en Morata de Tajuña o la más cercana de la Batalla del Ebro en Fayón, en la provincia de Zaragoza, que ya está en su decimosexta edición.

“Es el principal recurso turístico que tienen esas dos localidades, y las dos están gobernadas por el PP. Reciben miles de visitantes y acompañan las recreaciones con actividades culturales, históricas, de memoria…”, ha apuntado Guillén recordando que el propio equipo de gobierno del Ayuntamiento de Teruel encargó un plan estratégico de turismo, “que hemos reclamado hasta la saciedad que se publique en la web”, que destaca “el papel que puede tener la Batalla de Teruel como elemento de dinamización turística y económica para la ciudad”.

Plan estratégico de turismo

El portavoz socialista ha leído algunos de los apartados del Plan estratégico de turismo encargado por el Ayuntamiento de Teruel que considera “al turismo histórico relacionado con la Guerra Civil española” como “atractivo turístico de gran relevancia” que “merece ser impulsado”. El documento menciona específicamente la Batalla de Teruel y sus vestigios, así como el proyecto del Museo de la Batalla de Teruel, señalándolos como “recursos de gran proyección” y “con capacidad diferenciadora”.

Además, Guillén ha destacado un apartado en el que el Plan propone la creación de una “mesa sobre turismo histórico y Batalla de Teruel”. “Una propuesta que no es muy diferente a la que el PSOE hizo y lo dice un documento encargado, elaborado y sellado por el equipo de gobierno. No tiene sentido que digan que no interesa cuando ellos mismos creen que interesa en los documentos que han encargado”, ha afirmado.

José Guillén ha dado “por supuesto” que el 90 aniversario de la Batalla de Teruel “se conmemorará” porque, ha dicho, “es objetivamente una gran oportunidad para la ciudad”. Ha afirmado que el equipo de gobierno del Ayuntamiento lo hará, “de aquellas maneras, pero lo hará”, pero considera que no está dispuesto a permitir que un grupo de expertos, “o el resto de grupos políticos”, participen en la organización por si acaso los criterios de éstos “molestan” a Vox, más aún cuando el 2027 es año electoral y habrá que dejar “la puerta convenientemente abierta” a los inevitables pactos con la ultraderecha.

Los libros

“Se vuelve a poner de manifiesto que el equipo de gobierno no es leal ni con los ciudadanos ni con el resto de grupos. Toma la voz de los ciudadanos diciendo que no les interesa la Batalla de Teruel cuando queda de manifiesto que cada vez que se presenta un libro al respecto, el salón está lleno. Entonces al equipo de gobierno no le importa salir en las fotos, pero cuando hay que trabajar de forma coordinada y generosa entre todos para, en este caso, organizar los actos de esta conmemoración, ahí ya no interesa”, ha señalado Guillén.

Respecto a los contactos iniciados con expertos, el portavoz socialista ha indicado que les han trasladado “nuestra intención es que sean ellos quienes la organicen, con nuestro apoyo, y que vamos a seguir apostando por una conmemoración que se fundamente en la dimensión humana del conflicto, que sirva como elemento de reflexión y aprendizaje y esté alejado de cualquier sectarismo ideológico”.

Para el PSOE, además de ser una excelente oportunidad para impulsar los valores democráticos de la verdad, la justicia y la reparación, esta conmemoración ha de servir también para que la ciudad de Teruel se beneficie de un desarrollo turístico y económico, “que sin ser el objetivo principal seguramente va a venir acompañado” con la actividad.