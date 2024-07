El rápido traslado a la Nevera de tres toros hace ‘soñar’ a los vaquilleros con los ensogados de la tarde

Por

El rápido traslado a la Nevera de tres de los cuatro toros ha hecho soñar este lunes por la mañana a los vaquilleros con los ensogados de la tarde después de que hicieran el recorrido en un tiempo récord. Durante el segundo de la mañana, el toro colorao Jienense, se produjo una cogida con herida de asta de toro, aunque con carácter muy leve, según han informado fuentes del Salud.



Poco después de las 8 de la mañana estaban ya todos los toros en la Nevera, y habría sido mucho antes de no ser porque el primero, Canastero, no quería correr y hubo que sacar el carro para llevárselo dentro.



Los otros tres dieron espectáculo y sólo los corredores más en forma pudieron acompañarlos durante todo el recorrido, ya que en cada caso el traslado apenas duró diez minutos. Los integrantes de la Soga y Baga rindieron al máximo por la velocidad que llevaban los animales.



El segundo astado llenó de emoción la mañana y los dos siguientes, de nombres Sueño y Soñador, hicieron soñar a los vaquilleros por lo mucho que corrieron a la espera de que puedan dar el mismo juego esta tarde en la plaza del Torico.



El traslado se ha producido sin incidentes de gravedad a pesar de que era toros rápidos con buenas embestidas. Con el primero hubo un empujón y con el segundo otro, pero sin consecuencias. Más riesgo tuvo la cogida que protagonizó este segundo toro a la altura de la estación de autobuses cuando embistió a otra persona y llegó a pincharle a la altura del culo.



Desde el Puesto Médico Avanzado de Ambulancias Maíz han informado de que esta persona ha sufrido un traumatismo facial y una herida por asta en la región anal. Fue trasladado en ambulancia al Hospital Obispo Polanco, donde indicaron que había sido más el susto que la gravedad. Los facultativos explicaron que fue atendido por una cornada muy leve y que había sido casi peor la caída por la que sufrió el traumatismo facial.



Poco después de las 5:30 de la madrugada se le puso la baga al primero de los ensogados en una plaza de toros repleta de gente, así como fuera esperando la salida para el traslado a la Nevera.



El primero de los ejemplares en salir fue Canastero, que fue el último de la exhibición durante la Merienda del domingo y que había transmitido muy buenas sensaciones a los aficionados. En cambio esta mañana no ha querido correr y se paraba continuamente para desesperación del público.



Los miembros de la Soga y Baga decidieron ir a por el carro para llevarlo hasta la Nevera y lo metieron en él poco antes de llegar a la peña El Ajo. Explicaron que el toro es bueno y esta tarde pueda dar mucho juego, y que por la mañana habían preferido cuidarlo y no forzarlo para que no se rajase. Es un toro además peligroso porque cuando arranca va a coger a la gente.



Tras este primer toro, los otros tres fueron como “aviones”. “Vuelan”, comentaba la gente entre el resuello de las carrera. Incluso hubo que pararlos en algún punto del recorrido por la velocidad que llevaban.



El segundo en ser trasladado fue Jienense, el toro colorao de la casta Domecq, que el domingo en la plaza dio también muy buenas sensaciones y esta mañana se han cumplido. La matadora de toros mexicana Hilda Tenorio, que fue la encargada de pararlo con sus lances de capote en la plaza de toros durante la Merienda, y que ha corrido los ensogados durante la mañana, ha comentado que era un ejemplar muy bueno.



Jienense protagonizó dos sustos, el primero sin consecuencias y el más peligroso a la altura de la estación de autobuses al embestir a una persona que fue la que resultó herida por asta de toro en la región anal, aunque de carácter muy leve y que fue asistido en el Hospital Obispo Polanco.



Si Jienense hizo el recorrido entre la plaza de toros y la Nevera muy rápido, le superaron en velocidad los dos últimos, Sueño y Soñador, que fueron los que hicieron soñar a los vaquilleros con el buen juego que pueden dar esta tarde en la plaza del Torico. El traslado ha finalizado poco después de las 8 de la mañana gracias a que con los dos últimos toros apenas se invirtió media hora entre ambos para llevarlos.



La noche del domingo al lunes ha sido “muy tranquila”, según informó la Policía Local, mientras que en el Punto Violeta se atendió de madrugada a una mujer con ansiedad, aunque finalmente rechazó la intervención, precisó el Ayuntamiento de Teruel.



Entre las 20 horas del domingo y las 8 de la mañana de hoy, en el Punto Médico Avanzado de la estación de autobuses hubo 40 atenciones con 6 traslados en ambulancia al Hospital Obispo Polanco, la mayoría por traumatismos con fracturas de tobillo y clavícula, según ha informado Ambulancias MAIZ, responsable de este servicio de asistencia.



En el mismo periodo de tiempo, en el servicio de urgencias del Hospital Obispo Polanco se ha atendido a 106 personas durante una noche que el Salud ha calificado de “tranquila”.