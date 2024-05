El Senado pide aumentar al 20 % las ayudas al funcionamiento y la ministra se reúne con los empresarios

Por

El Senado aprobó este martes una moción del Partido Popular, defendida por Emma Buj en la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico, en la que se pide al Gobierno central incrementar las ayudas al funcionamiento de las empresas de Teruel, Cuenca y Soria hasta el máximo permitido por la Comisión Europea, el 20% de los costes laborales. Salió adelante con los votos del PP ya que el PSOE se abstuvo con el argumento de que las ayudas se están aplicando y nunca antes se había llevado a cabo una política así que contribuyese al asentamiento de la población, sino todo lo contrario.



El mismo argumento esgrimió por la tarde la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en una reunión con las organizaciones empresariales de estas tres provincias. La ministra emplazó a las patronales a volver a reunirse tras el verano y seguir analizando la incidencia de estas ayudas, aunque sin comprometerse a nada ante la demanda de los empresarios de que se apliquen en su máxima intensidad.



Saiz sugirió en cambio, como ya hiciese la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, en una comparecencia en las Cortes Generales, a que se implicasen también otras administraciones con estas ayudas, que están pensadas para compensar las desigualdades que sufren estos territorios despoblados para poder hacerlos más competitivos y así luchar contra la despoblación.



En el Senado la moción planteada por el PP tuvo el mismo recorrido que la PNL aprobada en el Congreso en febrero, donde salió adelante pero los socialistas se abstuvieron también.



La propuesta aprobada insta a desplegar las ayudas al funcionamiento en estas tres provincias “hasta el máximo permitido” por la Comisión Europea, a regular que “desarrollen la misma intensidad para los puestos de trabajo ya existentes y los de nueva creación”, y a “incorporar de manera efectiva a los autónomos de las tres provincias al mecanismo de ayudas al funcionamiento”.



Emma Buj argumentó que tres años después de su autorización se había perdido la oportunidad de aplicarlas, y pidió que se adopten “medidas reales y efectivas” y no solo entre el uno y el dos por ciento de los costes salariales que se están bonificando.



Lamentó que fuese más fácil conseguir la amnistía para los separatistas que estas ayudas para las provincias más despobladas, una situación que aseguró produce “indignación y frustración” después de haber conseguido que la CE las autorizase pero no las esté aplicando el Estado.



Buj recordó que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, se comprometió hace un año en aplicar estas ayudas, y que son una “oportunidad para España” porque podrían atraer inversiones de fuera. Aludió también al compromiso adquirido por la vicepresidenta tercera con el presidente de Aragón de hacer una valoración para mejorar estas ayudas, pero apuntó que ya lo han hecho las organizaciones empresariales y confirma que las cuantías son insuficientes para los fines que persiguen.



A partir de ese estudio, explicó que la creación de empleo podría llegar a los 13.000 puestos de trabajo en las tres provincias si se aplicasen en su máxima intensidad. Reclamó “no seguir perdiendo más tiempo” por la importancia que tienen para las tres provincias.



La portavoz del PSOE, Carmen Torralba, replicó a la senadora del PP que la moción presentada era un “brindis al sol” porque en la Comisión de Hacienda que se celebrará hoy, los populares han presentado otra iniciativa que pretende dar “café para todos” con una fiscalidad diferenciada en las zonas rurales.

Críticas socialistas al PP

La parlamentaria socialista manifestó que había sido el Gobierno de Pedro Sánchez el que había puesto en marcha estas ayudas cuando el PP antes no había hecho “absolutamente nada”. Reprochó a Buj que cuando gobernaba Rajoy no se hubiesen acordado de la “sangría de la despoblación” que sufrían las tres provincias, y que por el contrario habían “acribillado” a estos territorios con recortes en los servicios esenciales. Una forma de actuar que había tenido como consecuencia el “éxodo” de la población “debido a la falta de oportunidades y el deterioro de los servicios públicos”.



Torralba pidió a los populares que exigiesen a sus gobiernos regionales políticas de lucha contra la despoblación porque habían sido los socialistas quienes han convertido “la política del reto demográfico en una política de Estado”.



Argumentó que los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia habían tenido una “incidencia importantísima” en las zonas despobladas, y consideró que las ayudas al funcionamiento han dado resultado.



La senadora socialista acusó a Buj de hacer “demagogia” y pidió que cuando se presenten los Presupuestos Generales del Estado los apoyen porque para incrementar esas ayudas es “imprescindible” su aprobación. La senadora popular replicó que la CE las autorizó en 2021, por lo que difícilmente tuvo oportunidad de aplicarlas el Gobierno de Rajoy. Buj apuntó que si bien Sánchez creó un ministerio para el reto demográfico, el mismo ha olvidado por completo a estos territorios.



La senadora del PP por Teruel incidió en que la UE ha permitido esta singularidad a estas tres provincias por su grave situación demográfica y que si se aplican en su máxima intensidad y se demuestra que contribuyen a combatir el problema, podrían llegar a otros territorios, pero en cambio el Gobierno de Sánchez siempre tiene una “excusa” para no hacerlo. Invitó igualmente al partido que sustenta al Ejecutivo a que legisle por real decreto para incrementar las ayudas, al no haber presupuestos, porque con otras cuestiones sí lo hace.



Horas después, la ministra de Seguridad Social se reunió en el Ministerio con las organizaciones empresariales de las tres provincias después de que las mismas así se lo hubiesen pedido meses atrás. El presidente de CEOE Teruel, Juan Ciércoles, explicó que en el encuentro habían podido trasladar a Elma Saiz sus demandas para incrementar las ayudas al máximo permitido, pero que por parte de la ministra no se había adquirido ningún compromiso, más allá de emplazarlos a otra reunión pasado el verano para evaluar los efectos que estaban teniendo.



Ciércoles comentó que había estado “receptiva” porque les había escuchado, que les había dicho que era el primer gobierno que las aplicaba y que también había aludido a que otras administraciones deberían implicarse como ya manifestó Teresa Ribera. El presidente de la patronal turolense confesó que esperaban que hubiese habido un gesto por parte de la ministra, no de anunciarles que iban a llegar al 20%, “pero sí incrementarlas”.



Los empresarios pidieron a la ministra aplicar esas ayudas y ponerlas como ejemplo de lo que pueden suponer para la lucha contra la despoblación. Ciércoles apuntó que la situación actual con estas ayudas “no la veo tan bien como la ve ella”, pero que van a seguir insistiendo y volverán a reunirse pasado el verano antes de que se aprueben los próximos Presupuestos Generales del Estado.



Los socialistas acusaron a los populares en la Comisión de Despoblación de buscar una fiscalidad para todas las zonas despobladas sin diferenciar la situación más grave de las provincias de Teruel, Cuenca y Soria. Fue uno de los motivos que argumentó la senadora del PSOE, Carmen Torralba, para no apoyar la moción del PP para incrementar las ayudas al funcionamiento, puesto que hoy en la Comisión de Hacienda del Senado se votará esa otra propuesta de los populares.



En la misma se insta al Gobierno a impulsar una política fiscal diferenciada y favorable para el mundo rural, tomando medidas que favorezcan la actividad industrial y la implantación de empresas para paralizar la despoblación.