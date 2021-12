El Supremo ratifica una sentencia por abusos sexuales a una menor de edad

Por

El Tribunal Supremo ha ratificado una sentencia condenatoria contra un hombre que abusó sexualmente de su sobrina cuando tenía 10 y 11 años de edad en un municipio turolense, y al que la Audiencia Provincial de Teruel le impuso una pena de 3 años de prisión. El alto tribunal considera que los juicios valorativos de todo el proceso son concluyentes sobre la responsabilidad del acusado, y defienden el valor de prueba que tiene la declaración de la víctima aunque sea única.



El fallo del Tribunal Supremo ratifica la sentencia condenatoria que dictó la Audiencia Provincial de Teruel, y que el acusado recurrió ya ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que desestimó la apelación también y cuyos juicios valorativos refrenda ahora el alto tribunal después de que la defensa acudiera al mismo en casación.



Los hechos ocurrieron entre los años 2010 y 2011 en un municipio del Bajo Aragón y el acusado es tío de la víctima, de la que abusó sexualmente cuando esta tenía 10 y 11 años edad, si bien no se juzgaron hasta el año pasado porque los hechos no se denunciaron hasta que alcanzó la mayoría de edad.



El tribunal consideró probado que el acusado se aprovechó de su situación de superioridad por su relación de parentesco con la víctima, de la que abusó sexualmente en tres ocasiones. La primera vez, la víctima estaba en su habitación viendo la tele, entró su tío y le metió la mano por debajo del camisón para tocarle sus órganos genitales diciéndole que no se lo contara a nadie. En una segunda ocasión, cuando la niña estaba durmiendo y sus padres estaban fuera de casa trabajando, el acusado se acercó a ella para besarle y acariciarle sus órganos genitales, despertándose asustada. En una tercera ocasión, la víctima tuvo que quedarse en casa de su tío y cuando dormía el acusado se tumbó encima de ella, se bajó los pantalones y tuvo un contacto con los órganos genitales de la menor sin que hubiese penetración.



El acusado alegó, tanto en su recurso de apelación como en el de casación ante el Supremo, que la única prueba tomada en consideración como prueba de cargo en la sentencia era la de la víctima, y reclamaba también otro tipo de condena en atención a la vida normalizada que lleva.



El fallo del alto tribunal por el que se ratifica la condena insiste en que los juicios valorativos tanto de la Audiencia como del TSJA “se acomodan a las reglas de la lógica”, además de desestimar como se pedía que el acusado estuviese bajo los efectos del alcohol. Una lacra en aumento

La lacra de los abusos sexuales no cesa y los datos estadísticos así lo siguen poniendo de manifiesto, ya que durante los nueve primeros meses de este año se ha producido un incremento del 20% de los mismos en la provincia con respecto al mismo periodo del año pasado.



En la Audiencia Provincial se han celebrado varios juicios por delitos de este tipo, en varias ocasiones cometidos contra menores de edad, aunque algunos casos no han sido denunciados hasta alcanzar las víctimas la mayoría de edad.



Entre enero y noviembre de este año, el boletín de criminalidad del Ministerio del Interior señala que se cometieron en la provincia de Teruel 30 delitos contra la libertad e indemnidad sexual frente a los 25 que se registraron en el mismo periodo de tiempo del año anterior, lo que supone un aumento del 20%. Disminuyeron las agresiones sexuales con penetración, pero aumentaron los otros tipos penales.