El territorio de la reserva de la biosfera del Valle del Cabriel en la provincia de Teruel recibirá 225.421 euros

El Boletín Oficial de Aragón publicará este lunes, 4 de julio, la orden del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por la que por primera vez se convocan subvenciones, por un importe total de 949.068 euros, para financiar actuaciones en las Reservas de la Biosfera que han sido declaradas por la Unesco dentro de Aragón. Estos espacios son Ordesa-Viñamala, situada íntegramente en Aragón, y el Valle del Cabriel, que abarca territorios de las provincias de Teruel, Cuenca, Albacete y Valencia.



Dentro de la filosofía de las Reservas de la Biosfera del programa MaB de la Unesco, la finalidad de estas ayudas públicas es la de impulsar acciones demostrativas de la sostenibilidad del desarrollo, fomentando el empleo verde y el emprendimiento vinculado a nuevas actividades. Todo ello, conjugado con la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas para garantizar la mejora del bienestar de la población rural que vive en estos espacios naturales.



Podrán concurrir los distintos ayuntamientos cuyo municipio se encuentre dentro de una de estas reservas y los órganos de gestión de dichos territorios, en este caso, el Consorcio de la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala y la Asociación Valle del Cabriel.



El importe total de la convocatoria se distribuye de la siguiente manera: 723.646 euros para actuaciones en Ordesa-Viñamala y 225.421 euros en la parte aragonesa de Valle del Cabriel. Estos fondos económicos provienen del Instrumento Europeo de Recuperación ("Next Generation EU"), cuyo elemento central es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), y que tiene por objetivo recuperar la economía tras la pandemia del covid-19, con políticas como la conservación de la biodiversidad y la mejora de los ecosistemas naturales.



Los fondos han sido transferidos a través del Organismo Autónomo Parques Nacionales del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, a todas las Comunidades Autónomas que cuentan con Reservas de la Biosfera.



Podrán subvencionarse las actuaciones que se desarrollen en el ámbito territorial de una Reserva de la Biosfera y que están basadas en la conservación o gestión de la biodiversidad y de los recursos naturales, las actuaciones de mejora de la gobernanza, el fomento del desarrollo sostenible, el apoyo a la sostenibilidad del turismo, la mejora del patrimonio cultural y del paisaje, la adopción de medidas de apoyo al manejo agroecológico y forestal sostenible de los recursos naturales, o la puesta en valor de los conocimientos tradicionales, promoviendo siempre la eficiencia de los recursos y una economía baja en carbono.



El plazo de presentación de los proyectos es de un mes a partir de la publicación en el Boletín Oficial de Aragón. La orden especifica la documentación a presentar, los trámites y la forma en que se van a gestionar las ayudas en la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal.



El plazo de ejecución de las actuaciones subvencionadas cuenta en esta ocasión con un periodo más largo de lo habitual en las ayudas para Espacios Naturales Protegidos, puesto que no se ciñe únicamente al presente año, sino que se extiende también a 2023 y 2024. Dos reservas de la biosfera en Aragón

Las reservas de la biosfera, auspiciadas a nivel mundial por la Unesco, están diseñadas para afrontar uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta el mundo: ¿Cómo conservar ecosistemas saludables, la diversidad de plantas, animales y microorganismos que hacen nuestra biosfera habitable, y al mismo tiempo satisfacer las necesidades materiales de una población cada vez más numerosa? Y es que esta red de reservas posee un papel esencial ya no sólo en la conservación, sino además en la consideración del territorio y sus asentamientos humanos como elemento clave desde donde impulsar modelos de sostenibilidad. Para ello, la gestión se apoya en programas de investigación, gestión y divulgación medioambiental.



La Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel, situada al sur de Aragón, en la cuenca del río Cabriel, cuenta con 421.765 hectáreas protegidas, se caracteriza por la diversidad de sus paisajes constituidos por sierras y montañas con bosques mediterráneos y formaciones rocosas creadas por el encajonamiento de cauces fluviales o por lagunas salobres, además de tierras cultivadas en llanuras aluviales. En la provincia de Teruel abarca 23.600 ha repartidas entre los municipios de Frías de Albarracín, Albarracín, Jabaloyas, El Vallecillo y Toril-Masegoso.



La Reserva de la Biosfera de Ordesa-Viñamala es una de las mejores representaciones de los ecosistemas de montaña del Pirineo, en concreto de los sistemas naturales ligados a formaciones de erosión y glaciarismo. Está situada en el norte de la provincia de Huesca, limitando con Francia. Declarada como tal por la UNESCO en 1977, la segunda en España, contaba con una superficie inicial de 51.396 hetáreas que fue ampliada en mayo de 2013 hasta las 117.364 ha actuales, extendiéndose por los municipios de Biescas, Yésero, Hoz de Jaca, Panticosa, Sallent de Gállego, Torla-Ordesa, Broto, Fanlo, Tella-Sin, Puértolas y Bielsa.