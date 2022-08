El TSJA urge a que Teruel disponga de un juez de adscripción territorial

Por

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha vuelto a insistir en la necesidad de que se asigne a Teruel un juez de adscripción territorial como refuerzo o para hacer las sustituciones de los jueces cuando sea necesario. Así lo recoge nuevamente en su informe anual, en el que plantea también el aumento de plantillas, sobre todo en aquellos juzgados que son mixtos y muy especialmente en el número 1 de Alcañiz.



La Memoria Anual del TSJA, con datos correspondientes al año 2021 y disponible en su portal web, hace un repaso de la actividad judicial y del órgano de gobierno de los jueces en Aragón, a la vez que hace una serie de propuestas para mejorar la administración de justicia en la Comunidad Autónoma a la vista de las carencias observadas.



Se trata en muchos casos de carencias que no son nuevas sino que se van arrastrando año tras año, como la necesidad de una mayor dotación de jueces de adscripción territorial en los distintos órganos judiciales aragoneses, petición que de momento h caído en saco roto, al igual que la dotación de mayores recursos humanos en algunos juzgados.



La duplicación de la plantilla de jueces de adscripción territorial en Aragón es una de esas demandas recurrentes, entre ellas la dotación de una de esas plazas en Teruel, ya que es la única provincia aragonesa que carece de esta figura, dirigida a reforzar tanto la labor de los jueces que ejercen en las distintas jurisdicciones como poder sustituir a un magistrado que se tiene que ausentar por enfermedad o cualquier otro motivo urgente. La Audiencia Provincial de Teruel cuenta además ahora con un magistrado menos, desde que su anterior presidente se trasladó a Zaragoza, y cuya sustitución está pendiente todavía.



La memoria indica en este sentido que desde octubre del año pasado la Audiencia de Teruel ha quedado constituida por una presidenta accidental, una magistrada titular y otra que es llamada para completar sala dentro del partido judicial de Teruel, y que tiene que compatibilizar esta función con la de su juzgado.



La planta de jueces de adscripción territorial en Aragón es actualmente de tres, de los cuales dos están en la provincia de Zaragoza y uno en Huesca. En cambio, el TSJA lleva tiempo demandando que la provincia de Teruel cuente también con un juez sustituto y de refuerzo de estas características. En el apartado de propuestas de su última memoria considera necesaria la creación de esa plaza en Teruel, además de otras dos más en la provincia de Zaragoza.



En relación al resto del personal de la Administración de Justicia, el TSJA también insiste en una demanda que ya es histórica como es el aumento de las plantillas en muchos juzgados de los distintos partidos judiciales aragoneses. Juzgados Mixtos

En particular se refiere a los juzgados denominados Mixtos, ya que acumulan, además de sus propias funciones, las de Registro Civil, Decanato, y Violencia sobre la mujer, y que según el TSJA “están dotados, en algunos casos, con menos personal que otros que cuentan con menos funciones”, lo que supone para los mismos una carga de trabajo “mucho más gravosa”.



Se trata de una situación que según el TSJA “se ve agravada especialmente” en el caso del Juzgado número 1 de Alcañiz, al considerar que está “necesitado de personal de refuerzo”. Sobre los juzgados de este partido judicial, el TSJA señala que la carga elevada de trabajo que tiene “exigen tener un funcionario de refuerzo”, además de ser merecedor de “un incremento de plantilla en un tramitador procesal”



A este respecto, el máximo órgano del poder judicial en la Comunidad Autónoma de Aragón señala que es necesaria “la redistribución de las plantillas para poder solventar el desequilibrio que en la actualidad se viene observando en algunos órganos judiciales”.



La Sala de Gobierno del TSJA estima por otra necesario “reforzar” la consideración de los jueces de paz, para lo cual entiende que deberán adoptarse medidas dirigidas a “mejorar su formación y la consideración de su función institucional, lo que debería ser contemplado dentro de los planes de formación que lleva a cabo el Consejo General del Poder Judicial”.



Entre las propuestas, los jueces aragoneses plantean “avanzar” en la implantación de la mediación intrajudicial, puesto que a pesar de los planes piloto desarrollados para intentar establecer este sistema de solución de conflictos, no se ha conseguido hacerlo.



Otras cuestiones que plantea la memoria del TSJA es el refuerzo de los equipos psicosociales y de traductores, en particular en aquellos partidos que no son capital de provincia, y desarrollar las nuevas tecnologías que se han implantado como la videoconferencia y las salas virtuales, además de regular un sistema de teletrabajo. Nueva Oficina Judicial

Los jueces aragoneses quieren que se ponga en funcionamiento ya la Nueva Oficina Judicial, anunciada desde hace años y que no termina de entrar en funcionamiento. En la memoria anual del TSJA consideran que esta reorganización permitirá una mayor flexibilidad en el ordenamiento y disposición de los recursos humanos y su eficiencia, mediante un despliegue “escalonado y progresivo” de acuerdo con las necesidades de cada partido judicial. Además, consideran un “paso imprescindible” la creación de los “tribunales de instancia”. Asuntos ingresados al alza

Por otra parte, la Memoria anual del TSJA constata que en 2021 aumentaron los asuntos que entraron en los juzgados turolenses tras el ejercicio anterior, que estuvo marcado por el inicio de la pandemia de la covid. El informe detalla la evolución de cada partido judicial y órgano.



Así, en el partido judicial de Teruel la cifra de asuntos civiles que ingresaron en los tres juzgados mixtos fue de 2.223 frente a los 1.887 del año anterior. También aumentaron los asuntos penales al pasar de 2.589 a 3.038. El TSJA considera que la evolución ha sido razonable a su capacidad, si bien ve “preocupante” el elevado número de procesos que se encuentran en tramitación.



En la Audiencia Provincial ingresaron 530 nuevos asuntos frente a los 476 del año anterior y en el Juzgado de lo Social prácticamente se mantuvieron al pasar de 402 a 403. Mayor fue el incremento en el Juzgado de lo Contencioso de Teruel al pasar los asuntos de 146 a 193. En el Juzgado de Menores el incremento fue del 56% al pasar de los 32 asuntos penales de 2020 a los 50 de 2021. En el Juzgado de lo Penal se produjo un leve descenso al ingresar 185 asuntos, cinco menos que el año anterior.