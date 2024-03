El turolense Omella se despide como presidente de la Conferencia Episcopal apelando a la unidad y a dejar el pasado "en manos de Dios"

Por

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el turolense Juan José Omella, se ha despedido este lunes de los obispos de la Asamblea Plenaria con un discurso en el que ha hecho un llamamiento a la unidad y ha animado a mirar "siempre adelante" y dejar el pasado "en manos de Dios".



Este es el último discurso de Omella como presidente de la CEE, que esta semana celebra la Asamblea Plenaria, sesión durante la cual los obispos estudiarán, entre otros documentos, el plan de reparación integral de víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico.



El cardenal Omella ha dado las gracias a los obispos por el apoyo, colaboración y comprensión durante sus cuatro años al frente de la CEE, una "bella etapa" en la que -ha dicho- ha animado a los prelados a trabajar juntos para construir, entre todos, una sociedad más libre, más justa, más en paz.



Ahora, ante la elección de su sucesor y la renovación de otros cargos en la CEE, Omella ha pedido a los obispos que pongan la mirada "exclusivamente" en el mayor bien del pueblo de Dios "con un absoluto desprendimiento de nuestros propios intereses y estrategias".



Y, ante esta nueva etapa que comenzará este martes con la elección del nuevo presidente de la CEE, el cardenal arzobispo de Barcelona ha instado a los obispos a caminar "sin prisa, siempre unidos, cohesionados mirando hacia adelante".



"San Pablo, como también nos ha dicho Jesús, nos invita a no mirar atrás, sino siempre adelante. Miremos adelante dejando el pasado en manos de Dios", ha añadido Omella.



En su discurso, el cardenal ha aprovechado también por mostrar el apoyo de la CEE al papa Francisco. "Cum Petro et sub Petro y lo remarco para que nadie lo dude", ha subrayado.



El cardenal deja la presidencia de la CEE tras un mandato de cuatro años improrrogable por cuestiones de edad -presentó su renuncia al papa al cumplir 75 años tal y como establece el derecho canónico- y durante este tiempo, la Iglesia española ha abordado, por primera vez, la cuestión de los abusos a menores.



Bajo la presidencia de Omella, la CEE encargó una auditoría al despacho de abogados Cremades & Clavo Sotelo que recoge un total de 1.383 denuncias y un mínimo de 2.056 víctimas, aunque no ofrece una cifra de abusadores, y propone indemnizaciones de entre 6.000 y 100.000 euros.



El pasado 1 de febrero, la CEE anunció la creación de una Comisión de arbitraje, prevista en el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de abusos en la Iglesia, para estudiar las denuncias presentadas en las oficinas de las diócesis que no tengan recorrido en el ámbito judicial, bien porque hayan prescrito o porque el agresor haya fallecido.



Esta Comisión de arbitraje tendrá ámbito nacional y estará formada por distintos perfiles entre los que habrá expertos en el ámbito jurídico, civil y canónico, médicos y psicólogos.



Además, se creará una Comisión de expertos que haga el trabajo de baremación para los casos en los que se reclame una reparación económica.



Mientras se celebrara la reunión de la Asamblea Plenaria, representantes de asociaciones de víctimas de abusos en la Iglesia se han concentrado frente a la sede de la CEE, a la que acusan de minimizar los casos de pederastia y a la que reclaman una reparación del daño causado.



Preguntado sobre esta protesta, Omella ha asegurado que a las víctimas "las recordamos siempre" y ha destacado que la CEE trabaja en los protocolos para abordar los casos de abusos. "Esto nos va a ayudar muchísimo a seguir trabajando por ellas".



En cuanto a su sucesor en la presidencia de la CEE, el cardenal le ha recomendado "alcanzar la meta a la que nos llama el Señor" y ser "un poquito mejor, ser buena persona, ser santos, y ser un buen cura de pueblo".