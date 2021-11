Emma Buj, alcaldesa de Teruel: “El mudéjar tiene potencial para atraer turismo porque todavía es desconocido”

La arquitectura mudéjar de Teruel es una seña de identidad de la ciudad, en la que el Ayuntamiento de la capital va a seguir trabajando para que sea cada vez más conocida por los propios turolenses y por los visitantes. Es un potencial turístico que se presta a vivir nuevas experiencias y a utilizar recursos tecnológicos para conectar ocho siglos de historia.

-La arquitectura mudéjar de Teruel es Patrimonio Mundial desde 1986. ¿Qué ha supuesto para la ciudad este reconocimiento?

-Sin ninguna duda el reconocimiento del mudéjar turolense como Patrimonio de la Humanidad fue un hito para la ciudad y supuso un punto de inflexión. En estos 35 años, aunque muy especialmente en la última década, Teruel ha surgido como ciudad turística y sin ninguna duda ese punto de inflexión fue el mudéjar, que es una de las mayores señas de la ciudad de Teruel, junto a los Amantes. Después se han añadido otras como Dinópolis. Lo que identifica a nuestra ciudad y a su centro histórico es sin duda el mudéjar, como un estilo único propio de la Península Ibérica y donde Teruel es uno de sus máximos exponentes.

-¿Cree que conocen los turolenses el mudéjar de Teruel lo suficiente?

-Creo que los turolenses tenemos que apreciar que vivimos en una ciudad Patrimonio de la Humanidad. Nosotros estamos acostumbrados a salir y a ver las torres. Vemos el mudéjar como algo normal y habitual. Tenemos que ser conscientes de que tenemos una ciudad extraordinaria. Todo aquel que nos visita se queda asombrado y maravillado de lo que es el mudéjar y todos los que vivimos aquí tenemos que valorar que vivimos en una ciudad excepcional, que es un auténtico lujo.

-¿Tenemos que ser los propios turolenses prescriptores de este rico legado?

-Nos sentimos muy orgullosos del mudéjar y no he escuchado nunca a un turolense que hable mal del mudéjar. En materia de turismo tenemos que ser nuestros propios prescriptores y conocer nuestra ciudad para quererla.

-Los primeros informes sobre el Plan Estratégico de Turismo hablaban de que el mudéjar es uno de los recursos a explotar. ¿Cómo se puede contribuir a ello desde el Ayuntamiento?

-El Ayuntamiento está haciendo una apuesta muy fuerte por el turismo como sector estratégico de la ciudad de Teruel. Estamos redactando ese plan que pone de manifiesto que el mudéjar tiene mucho potencial para atraer turismo a Teruel, porque todavía es muy desconocido, porque no todo el mundo en España sabe qué es el mudéjar y no todo el mundo asocia Teruel al mudéjar. Por tanto, tiene mucho potencial de crecimiento y ya en el presupuesto de 2022 contemplamos algunas partidas para llevar a cabo ese Plan Estratégico de Turismo. Es cierto que hoy en día el turismo se mueve por experiencias, hemos cambiado la forma de hacer turismo y no basta con ir a la simple contemplación de monumentos. Un viajero de hoy en día busca las experiencias. Por eso, tenemos que ser capaces de encontrar experiencias vinculadas al mudéjar. En ello está trabajando el Ayuntamiento, para buscar experiencias relacionadas con el mudéjar y también queremos emplear las nuevas tecnologías, las aplicaciones y la visualización 3D a todo lo que es el mudéjar.

-Queda pendiente la apertura de las torres de San Martín y de la Catedral. No depende directamente del Ayuntamiento pero ¿podría colaborar de alguna manera a esa apertura al público?

-El tema de la apertura de la torre de San Martín quedó en el aire debido a la pandemia. Mi voluntad como alcaldesa es abrir la torre de San Martín. Se ha restaurado también la de la Catedral, que también tiene que ser visitable. Yo incluso he ofrecido recursos municipales si es necesario porque me parece tan importante para la ciudad que aunque no sean bienes del Ayuntamiento de Teruel en este caso buscaríamos la fórmula jurídica para que si es necesario poner recursos, dentro de nuestras posibilidades, que lo está porque ya lo hemos estudiado. Lo cierto es que hay que poner de acuerdo a varios agentes: el Obispado y la Junta de Hermandades y el propio Ayuntamiento. Es un carro del que yo me propongo tirar y para abrir San Martín había habido conversaciones antes de la pandemia en este sentido. Ahora que el turismo ha vuelto con fuerza a la ciudad mi propósito es retomar este tema para hacer visitable la torre de San Martín.

-El Ayuntamiento ha presentado un ambicioso proyecto relacionado con el turismo para optar a fondos europeos. ¿El mudéjar está entre los contenidos de ese proyecto?

-Tiene que ver en la parte tecnológica, porque en este apartado hemos hecho una solicitud a fondos europeos que incluye 400.000 euros para temas tecnológicos. Más de 300.000 son para recreaciones virtuales, audiovisuales y desarrollo de una aplicación turística descargable y ahí es donde se incluiría dar al mudéjar una vertiente más allá de la simple contemplación de lo que son las torres y la Catedral. Y queremos enlazar la tecnología con las experiencias.