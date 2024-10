Por

Espirituosos España y el Ayuntamiento de Teruel promueven el consumo responsable de bebidas alcohólicas, a través de un acuerdo de colaboración que mantienen desde 2017 y que se renovó el pasado mes de septiembre.El objetivo de prevenir el consumo de bebidas alcohólicas en colectivos de riesgo, fundamentalmente menores y conductores.



El pasado fin de semana se llevó a cabo la primera de las acciones comprendidas en el acuerdo para promover actitudes responsables al volante. Así, junto con la Policía Local, Espirituosos España premió del pasado sábado a los jóvenes conductores que demostraron una tasa 0,0 en los controles aleatorios.



La Federación Española de Espirituosos –Espirituosos España– y el Ayuntamiento de Teruel premiaron en la noche del pasado sábado a los jóvenes de la ciudad que demostraron no haber consumido nada de alcohol en los controles que la Policía Local realizó en el centro de la ciudad. Esta acción, enmarcada dentro del programa Los Noc-Turnos de Espirituosos España y que se lleva a cabo en colaboración con la Concejalía de Promoción de la Salud Programa Teruel Saludable, persigue el objetivo de concienciar a los jóvenes sobre la conveniencia de practicar el conductor alternativo y realizar un consumo responsable de bebidas alcohólicas.



Un equipo de monitores de Espirituosos España acompañó a los agentes de la Policía Local de Teruel mientras realizaban controles de alcoholemia preventivos. Los monitores aportaron información entre los conductores sobre la necesidad de no consumir nada de alcohol si se va a conducir, recomendándoles practicar la figura del conductor alternativo (aquel amigo que no bebe y conduce) en sus desplazamientos con amigos. A todos los conductores que demostraron su consumo cero de alcohol en los controles de alcoholemia se les premió con un cheque de movilidad por valor de 10 euros.



A través de esta iniciativa, Espirituosos España y el Ayuntamiento de Teruel pretenden sensibilizar a los conductores de lo peligroso que resulta combinar alcohol y conducción, ofreciéndoles una solución práctica como es elegir un conductor alternativo dentro del grupo de amigos. Desde 2017 se han realizado siete acciones de este tipo en Teruel, en las que ha participado más de 250 jóvenes conductores, que han demostrado no consumir nada de alcohol cuando conducen.



Dentro del acuerdo de colaboración suscrito entre las dos entidades se contemplan además otras acciones destinadas a prevenir el consumo en menores de edad, o a formar al sector hostelero para que cuente con herramientas para dispensar bebidas alcohólicas de forma responsable.