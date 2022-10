Éxito de participación en las jornadas de investigación de la Facultad turolense

Por

Las primeras jornadas de Investigación Transdisciplinar de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (FCSH) del Campus de Teruel celebradas esta semana han despertado un enorme interés entre los estudiantes y el profesorado de este centro en el que conviven diferentes áreas de conocimiento y que entre el jueves y el viernes mostraron sus proyectos científicos y sus posibilidades de colaborar.



“El objetivo principal es encontrarnos y compartir presencialmente espacio y contar lo que hacemos cada uno en investigación en la Facultad, siempre desde el punto de vista interdisciplinar porque hay muchas disciplinas y muchas áreas distintas”, destacó el vicedecano de Investigación y Profesorado, Ángel Castro.



Precisamente, esta contacto entre los diferentes especialistas de la FCSH pretende servir para buscar colaboraciones y puntos en común para posibles futuras colaboraciones en investigación, añadió Castro.



En total en estos dos días se presentaron una treintena de propuestas, once de ellas son presentaciones de equipos de investigación y 20 son comunicaciones para divulgar resultados de algunos estudios realizados en este centro.



Las temáticas que se presentan son muy variadas, si bien destacan las confluencias entre Educación y Psicología.



La asistencia rondó el centenar de personas con una alta participación de estudiantes, junto a los docentes.



Castró valoró la participación del alumnado como un elemento muy enriquecedor porque las jornadas les permiten “conocer más a sus profesores y saber que no solo imparten docencia”. Además, esta actividad puedo contribuir a que ellos mismos se interesen por la investigación como un campo de trabajo futuro o de colaboración mientras hacen la carrera.



La primera jornada se abrió con una mesa redonda sobre equipos de investigación en la que se dieron a conocer el grupo ERA sobre regulación emocional, que presentó la investigadora Terebel Jiménez. Por su parte, Adrián Ponz explicó las líneas sobre didáctica de las Ciencias Experimentales del Grupo Beagle en Teruel con el proyecto CienciaTE. El profesor Alfonso Burgos habló de la dirección y producción de documentales y proyectos transdisciplinares y Javier Uría presentó el trabajo sobre tradición gramatical grecolatina.



Tras esta primera mesa redonda, Charo Rueda, catedrática del Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Granada, impartió la conferencia Educar la atención con cerebro sobre los avances en el campo de la atención, abordando su desarrollo a lo largo de la vida, los factores genéticos y educativos que proporcionan la base de este desarrollo y su importancia para el aprendizaje.



La tarde estuvo dedicada a las comunicaciones en las que se dieron a conocer los resultados de trece investigaciones desarrolladas desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.



Los temas eran muy diversos, si bien una buena parte de las propuestas relacionaban educación y psicología. Se abordaron cuestiones como la comprensión lectora en el estudiantado universitario con el estudio presentado por Carmen Ferrer, que ha trabajado el tema desde la fusión entre la psicobiología y la psicología de la educación. La investigación mostró las diferencias entre la lectura en formato papel y en formato digital y se comprobó que cuanto mayor uso de las pantallas se hace, peor compresión lectora y peor rendimiento académico. Ferrer defendió que se puede hacer algo para mejorar estas destrezas en los universitarios. Animó a los docentes a que retomen el formato papel en algunas tareas académicas, por ejemplo, que en lugar de enviar un artículo en PDF a los alumnos lo lleven impreso al aula. Asimismo, a los estudiantes les invitó a retomar la lectura por ocio, que se está perdiendo.



El ámbito de las Bellas Artes también tuvo su espacio en la jornada. Por ejemplo, la profesora Belén Díez expuso la comunicación Territorio esenciado. Con-ciencia-común. Un buen ejemplo de arte comprometido con el territorio y con el patrimonio. “Ponemos en valor el patrimonio vivencial”, destacó Belén Díez que recordó que uno de los focos de acción de esta investigación es el proyecto de Geografía poética, que desarrolla intervenciones artísticas en los barrios pedáneos de Teruel. “Recordamos la necesidad de trasladar la ciencia fuera del laboratorio para experimentar con lo que nos rodea”, indicó la investigadora turolense que añadió que hay que “hacer partícipe a personas cercanas” y garantizar “esa custodia del acervo cultural y natural”.



La salud mental en los universitarios fue otro de los temas que se abordaron el jueves. Se presentó un estudio descriptivo sobre la situación actual que ha identificado que un cuarto de los estudiantes tiene sintomatología de ansiedad y depresión. La investigadora Laura Martínez explicó que la etapa universitaria es altamente estresante porque se producen muchos cambios y a esto se han unido las consecuencias de la pandemia.



Por ello, se está desarrollando en estos momentos un programa de prevención de trastornos emocionales para el alumnado de toda la Universidad de Zaragoza.



Martínez detalló que se trata de un proyecto grupal en formato on line de cinco sesiones de dos horas de duración. “Se trabaja educación emocional, qué son las emociones, se dan estrategias de regulación emocional o habilidades de comunicación para prevenir trastornos y solventar las dificultades del día a día”, señaló la profesora de la Facultad turolense. Esta proyecto se está llevando a cabo en estos momentos y las jornadas de investigación fueron un buen escaparate para darlo a conocer y animar a los estudiantes a participar para ello pueden contactar con el grupo de investigación IPES (Investigación en Personalidad, Emoción y Salud) en sus redes sociales (@ipes_group).



Las jornadas concluyeron con una segunda mesa redonda con los grupos de investigación y otra mesa de comunicaciones. El cierre llegó con la conferencia El origen del lenguaje: la evidencia de Atapuerca, que impartieron Ignacio Martínez Mendizábal y Mercedes Conde, de la Universidad de Alcalá de Henares.