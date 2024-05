Interpeñas prepara una programación variada en la semana de San Fernando

Por

Interpeñas quiere agradecer a sus peñistas su implicación con la fiesta viviendo unas jornadas de convivencia y a la vez darse a conocer para los que todavía no han dado el paso de asociarse. Para ello han organizado una amplia programación con motivo de la semana cultural de San Fernando, que comienza el domingo 26 de mayo y finalizará el 1 de junio en la plaza de toros, que será la jornada más destacada de toda la semana.



El concejal de Fiestas, Eduardo Suárez, y el presidente de Interpeñas, José Miguel Cañada, han presentado este martes en rueda de prensa las actividades programadas, que comenzarán el domingo 26 de mayo con una andada, que partirá a las 10.00 horas desde el paseo del Óvalo y tendrá como destino el Museo de Carreteras. La actividad se realizará en colaboración con el Club de Atletismo La Salle-Caja Rural.



El martes, a las 20.00 horas, el Teatro Marín acogerá la obra Histeriotipos, un espectáculo de humor y de improvisación. Las entradas costarán 5 euros para los peñistas y 8 para los no peñistas. Ese día comenzarán los torneos mixtos de pádel y baloncesto.



El miércoles 29, habrá una charla-coloquio, que abordará cómo viven las personas con discapacidad La Vaquilla. Será a las 20.00 horas en el salón de actos de la Comarca Comunidad de Teruel.



El viernes y el sábado la actividad se traslada a la plaza de toros. El día 31, a las 22 horas, comenzará el Comedy Fest, con Rubén Faura, Max Marieges, David Domínguez y Patri Muñoz, con los mismos precios que el teatro porque “no queremos que los precios sean un hándicap para acudir a los actos”, ha comentado Cañada. Ese día se celebrará la final de las competiciones deportivas y la entrega de premios será al día siguiente.



El sábado 1 de junio, el público infantil será el protagonista de la mañana con la minivaquilla infantil y Colibrí. Habrá reparto de mini regañaos y carnets de mini peñistas. A continuación, se realizará un encierro de carretones. Esta jornada, que será la más destacada de la semana, incluirá también los fallos del concurso infantil de dibujo y del de fotografía antigua para el cartel de la semana cultural de San Fernando. A partir de las 18.00 horas habrá un concierto del grupo La Red al que continuará cinco DJs. Interpeñas no se ha olvidado de que ese día es la final de la Champions League y se instalará una gran pantalla en la plaza de toros para poder seguir el partido.



Fotografía

Una fotografía en blanco y negro tomada en la tradicional merienda de la plaza de toros en 1962 resultó ganadora del concurso para elegir la fotografía antigua que ilustra el cartel de la semana cultural de San Fernando. Presentada por Manuel Gil, en ella sale él de niño junto a su familia.



Interpeñas ha vuelto a convocar un nuevo concurso para elegir la imagen del próximo año. Los interesados en participar pueden enviarla por correo electrónico a la dirección lavaquilladelangel@gmail.com o entregarla en la recepción del centro social Ciudad de Teruel hasta el próximo lunes 27 de mayo.



El propietario de la imagen que resulte ganadora se llevará como premio una cuota gratis para cualquier peña.