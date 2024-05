Javier Uría, catedrático del Campus de Teruel, es uno de los cinco expertos mundiales reclutados por el proyecto LiTeRA

Por

Javier Uría, catedrático de Filología Latina de la Universidad de Zaragoza en el Campus de Teruel, es uno de los cinco expertos internacionales que colaborarán en el proyecto europeo LiTeRA sobre la historia de la gramática latina, que ha logrado financiación en un programa de excelencia del European Research Council. En concreto, Europa ha concedido recientemente una Advanced Grant 2023 para el desarrollo de este proyecto a su investigador principal, Alessandro Garcea, catedrático de Literatura Latina e Historia de los Textos en la Sorbona de París y experto internacionalmente reconocido en historia de la lingüística antigua. Estas ayudas a la excelencia se conceden dentro del programa Horizon Europe a investigadores consolidados con logros significativos de investigación.



El proyecto LiTeRA (Linguistic Texts of Roman Antiquity. Collecting fragments, sources and lexicon in a digital environment) pretende ofrecer una perspectiva holística sobre la génesis y configuración de la ciencia lingüística romana de los siglos II a. C. al III d.C, un momento esencial en la evolución de la cultura occidental, con especial atención a obras que, por su transmisión fragmentaria, han sido minusvaloradas por los investigadores.



El proyecto podrá financiar tres becas predoctorales y tres postdoctorales y contará además con la asistencia de cinco targeted experts de las universidades de Nápoles, Turín, Sao Paulo, Almería y Zaragoza.



Javier Uría es catedrático de Filología Latina en el Departamento de Ciencias de la Antigüedad en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel e investigador del Instituto de Patrimonio y Humanidades (IPH) de la Universidad de Zaragoza. Su proyecto de investigación sobre gramáticos latinos fragmentarios del s. I d. C., financiado por el Plan Nacional de Investigación, comparte algunos de los objetivos de LiTeRA, ya que el equipo de Uría colabora desde hace años con Garcea en iniciativas como Grammatici disiecti: Sources fragmentaires pour l’histoire de la grammaire latine (Fuentes fragmentarias para la historia de la gramática latina).



“Nuestro primer contacto consistente se produjo en 2011 precisamente en Teruel, en un International Seminar que organicé con ayuda de una acción complementaria de un proyecto nacional sobre tradición gramatical latina, y de ahí surgió en cierto modo el germen del proyecto que ahora se abordará, corregido y ampliado sustancialmente y con una financiación excelente, en el marco de una ERC Advanced Grant”, señaló Javier Uría.



Javier Uría explicó que ha apoyado el proceso de solicitud de la ayuda ERC y resaltó que ha sido “la imponente trayectoria y prestigio de este catedrático de la Sorbona” lo que finalmente ha conducido al éxito en la propuesta, en la que el profesor del Campus de Teruel sera uno de los targeted experts.