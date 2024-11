José Moliner Pomar, director de Tarmac Aragón: “Sería muy peligroso que se creara un modelo de negocio paralelo al nuestro en el Aeropuerto de Teruel”

José Moliner asumió hace medio año la dirección de la planta de Tarmac Aerosave en Teruel después de 12 años como jefe de ventas de la empresa dedicada al estacionamiento, mantenimiento y reciclado de aviones tras la jubilación de Pedro Sáez. El nuevo director de Tarmac Aragón explica que están ultimando otra demanda contra la instalación de AIR en el aeropuerto pero que, más que la llegada de la empresa de López Soriano, les preocupa que la habilitación de 72 nuevas plazas de estacionamiento de larga estancia, que ellos no necesitan, suponga la creación de “un modelo paralelo” al suyo.

-¿Qué balance hace de estos seis primeros meses al frente de Tarmac Aragón?

-Muy bueno. Ya lo sabía, pero represento a una grandísima empresa y a un grandísimo equipo. Estoy muy contento, muy orgulloso de la posición y de la respuesta del equipo, y del apoyo de nuestra central en Tarbes. Además, soy muy optimista con el futuro y estoy esperanzado con que podamos seguir haciendo grandes cosas en Teruel.

­-La actividad de estacionamiento, que se disparó durante la pandemia, ha dejado paso a otro momento...

-Nosotros tenemos tres actividades: el estacionamiento y mantenimiento, que supone el 80% de la actividad, y el reciclado. Son actividades que se compensan unas con otras. Cuando la actividad económica está mal, sube el estacionamiento. Y ahora que la actividad económica está fuerte y hay muchos aviones volando, tenemos más demanda de mantenimiento. Este es un momento de oportunidad, de dar un paso adelante y reforzar la actividad de mantenimiento no ligada al estacionamiento. Eso requiere proyectos de aviones que vienen sólo para hacer mantenimientos, cambios de motor, modificación de cabina y C Check, que implican una revisión completa de la aeronave. Estos son unos trabajos de valor añadido, importantes, que son más largos y más complejos, y ahí tenemos una gran oportunidad.

-¿Están realizando comprobaciones de este tipo?

-Estamos haciendo el primer check de seis años en el primer hangar a un avión de una aerolínea española. Es un mantenimiento complejo, que implica estructuras, y está yendo bien. Es un paso más, una oportunidad más. Y la actividad de reciclado también sigue con mucho volumen porque los aviones están volando y requieren de piezas.

-De hecho, Tarmac Aerosave acaba de firmar con la empresa alemana EastMerchant un contrato para el reciclaje de tres A380 en Tarbes...

-Esos tres A380 estaban ya en Tarbes pero aquí estamos desmantelando también este modelo de avión. Llegamos a tener 22 y hemos devuelto a vuelo 16 y los otros 6 quedan para reciclado; de hecho, ya estamos desmantelando 3. Poner en vuelo 16 ha sido muy importante porque ha requerido de un trabajo complejo y es una buena noticia que hayan podido volver a volar.

-¿Y qué trabajos realizan con Airbus en el hangar doble concesionado en septiembre de 2023, coincidiendo con el décimo aniversario del inicio de las actividades de Tarmac en Teruel?

-Estamos trabajando en colaboración con Airbus en un proyecto de mantenimiento y actualización en el A380. Hay 150 personas trabajando, principalmente de Airbus, a las que nosotros damos apoyo. Es un proyecto que mantendrá ocupado ese hangar por lo menos hasta el final del año que viene. Además de empleo, genera más presencia en Teruel de nuestro accionista Airbus.

-De hecho, su presencia ha tenido un gran impacto en los alojamientos...

-La vivienda está siendo un problema por su escasez y por el incremento del precio porque toda esta gente de Airbus se aloja en pisos de alquiler, en hoteles... El efecto que tiene es importantes porque es gente que viene de fuera, de países como Francia, Alemania e Inglaterra, con un nivel adquisitivo alto. Nuestros empleados están un poco por toda la zona; además de en Teruel, viven en San Blas, Cella, Torrelacárcel, Gea de Albarracín... El impacto ha sido en todo el entorno. Al final, algunas personas incluso han optado por alojarse en un apartamento turístico cuatro noches, de lunes a viernes.

-¿Van a tener que promover vivienda las propias empresas para atraer personas trabajadoras?

-Espero que no. Lo nuestro son los aviones, no los ladrillos.

-Y disponen además del nuevo hangar metalotextil levantado, en este caso, por Tarmac Aerosave...

-Lo inauguramos hace un mes y ya estamos trabajando en él. Nos va a permitir tener más espacio de hangaraje para esos proyectos de mantenimiento no ligados al estacionamiento. Supuso una inversión de 15 millones de euros y va a generar un plan de contratación de 50 personas hasta finales de 2025, que se sumarán a las 230 que tenemos ahora.

-En relación con el empleo, ¿tienen dificultades para encontrar personal?

-En Teruel, hay una amenaza y una oportunidad: no hay perfiles aeronáuticos pero la gente se quiere quedar en su ciudad. El programa de Formación Profesional que tenemos con el Gobierno de Aragón en el IES Segundo de Chomón nos aporta todos los años entre 20 y 22 personas con una formación básica, que nosotros ampliamos porque contamos con la habilitación como Organización de Formación en el Mantenimiento (147). Estamos formando gente para que tenga más habilitaciones y podamos cubrir más aviones con nuestro propio personal sin tener que contratarlo de fuera. Y tenemos una gran suerte y es que a la gente de Teruel le gusta su ciudad y quiere permanecer aquí. Nosotros les damos una oportunidad y eso al final es una gran fórmula porque es gente muy leal a la que, si formamos, sigue con nosotros.

-De hecho, llevan una década generando empleo en Teruel...

-El futuro de Tarmac Aragón está con la gente de Teruel. Tenemos gente que vino que no tenía habilitación aeronáutica pero también ingenieros aeronáuticos que nunca pensaron que iban a trabajar en Teruel y que tienen puestos de mucha responsabilidad en la empresa. Hay otros perfiles más específicos, determinados mecánicos, con determinadas licencias y experiencia acumulada, que a veces son un poquito más difíciles de encontrar.

-¿Y qué ocurre con la gente de fuera?

-Teruel es una ciudad que trata muy bien a la gente de fuera. Cuando la conocen, les enamora, les encanta. Un gran valor que tiene Teruel es su gente y eso se nota a la hora de hacer negocios y de trabajar con los proveedores.

-La Universidad de Zaragoza prevé implantar el Grado de Ingeniería Aeronáutica en el Campus de Teruel...

­-Sería muy positivo porque nos permitiría cubrir esos puestos de oficina técnica, de planificación aeronáutica, de project manager, para los que se requiere la formación de Ingeniería Aeronáutica. El Campus de Teruel sería un lugar perfecto porque tendrías el aula y la práctica al lado. Para los estudiantes sería perfecto tener a pocos kilómetros de las clases un aeropuerto abierto y disponible para formarse.

-Tarmac Aerosave acaba de firmar también un acuerdo de colaboración con International Aerospace Coatings (IAC)...

-La presencia de ambas empresas en el Aeropuerto de Teruel genera sinergias, para ellos y para nosotros. Tarmac certifica los trabajos de pintura bajo la habilitación PAR 145 y sus clientes hacen trabajos adicionales de mantenimiento con nosotros. Y nuestros clientes pueden pintar sus aviones aquí, por lo que no tienen que desplazarse.

-Tarmac Aerosave se ha opuesto a la instalación de Aviation International Recycling SL (AIR), del grupo López Soriano, en el Aeropuerto de Teruel. ¿En qué situación se encuentra esa controversia con el Consorcio?

-Ese tema sigue su curso judicial. En unas semanas, presentaremos la demanda principal a su implantación. Es decir, nosotros seguimos defendiendo nuestra exclusividad en los trabajos de mantenimiento y desmantelamiento como figura en el contrato. El riesgo está en que si se rompe la exclusividad, se rompe para todo, lo que sería muy perjudicial para Tarmac, para Teruel y para el aeropuerto. Romper toda la exclusividad y que cualquier otra empresa pudiera llegar aquí y hacer las mismas actividades que nosotros no sería algo inteligente. En la inauguración del hangar metalotextil por parte del presidente del Consorcio y consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López; y la vicepresidenta y alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ambos reconocieron todo lo que ha hecho Tarmac y lo que supone para el aeropuerto y la ciudad.

-¿Qué puede contar de los recursos presentados con anterioridad?

-Hemos presentado recursos a las decisiones de la adjudicación a AIR definiendo nuestra exclusividad y a otras cuestiones inherentes del concurso. Hemos pedido medidas cautelares y estamos pendientes de saber si se establecen.

-¿Confían entonces en mantener la exclusividad?

-Confiamos en sus palabras de apoyo hacia nosotros y en el reconocimiento de lo que hemos hecho y confiamos en que lo tendrán en cuenta y cuidarán de Tarmac y de su proyecto. Estamos seguros de las palabras que dijeron y confiamos en que será así.

-¿Y si no lo fuera?

-Si finalmente AIR se instalara aquí, estamos estudiando la posibilidad de colaborar con ellos; incluso les hemos hecho una propuesta de colaboración que por el momento no ha sido aceptada. Nuestro miedo procede más del hecho de que se están haciendo 70 plazas de aparcamiento en la superficie de ampliación y Tarmac ya hace dos años que dijo que no las quería. El proyecto continúa y nosotros no nos vamos a presentar a la concesión de esas 70 plazas. Entonces, nuestra preocupación está más en pensar si se está constituyendo un modelo paralelo al nuestro, que sería muy peligroso. Yo creo que todos somos conscientes de lo que se ha hecho, de lo bien que se ha hecho, de lo bien que ha funcionado, del modelo de éxito que ha sido y de lo que nos jugamos. Confiamos en que todo eso se tendrá en cuenta y finalmente no habrá ese riesgo.

-¿Cuál ha sido la propuesta de colaboración que han realizado a AIR?

-Ha sido una propuesta que nosotros consideramos generosa que tiene la intención de limitar riesgos. En concreto, les hemos ofrecido los servicios para el 145 aeronáutico, si los requirieran. Estamos hablando con ellos y a ver qué pasa.