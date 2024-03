José Villarroya Buj, presidente de la Junta de Hermandades de Teruel: “La Semana Santa se prepara durante todo el año, es un punto y seguido de un año a otro”

Por

José Villarroya Buj es el presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías de Teruel, que reúne a las ocho organizaciones turolenses que participan en la Semana Santa turolense y que procesionan con 14 pasos. Este año se han desarrollado actos culturales y religiosos durante todo el mes marzo antes de las procesiones.



-La Semana Santa lleva detrás mucho trabajo y mucho esfuerzo de mucha gente en Teruel. ¿Desde cuándo están en la Junta de Hermandades preparando esta Semana Santa?



-Esta Semana Santa la estaríamos preparando desde la pasada. No lo hemos dejado. Dejamos una y cogemos la otra. Hacemos el balance, vemos dónde podemos mejorar, porque siempre se puede mejorar, y ya vamos empezando a trabajar la Semana Santa del año siguiente. Pero en sí, las bandas hay muchas que comienzan más o menos en noviembre, diciembre y el grueso empieza después de Navidad. Para las juntas directivas es un punto y seguido, no tiene final.



-¿Quiénes están en la directiva de la Junta de Hermandades?



-En la junta directiva estamos el presidente, secretaria y tesorero. Luego están los representantes de las distintas hermandades.



-El hecho de que la Semana Santa este año se celebre a finales de marzo, ¿hace ir más deprisa en la organización?



-Como es una semana o diez días con respecto al año anterior y como trabajamos con tanta antelación, es más de lo mismo, no es nada especial.



-¿Hay afición desde niños pequeños en seguir en tocar el tambor y luego engancharse un poco a las procesiones y los actos?



-Pues sí. La idea es que la cantera sean esos pequeños, ahí podemos a lo mejor captar padres y gente más mayor, pero claro tenemos que empezar trabajando desde la juventud.



-¿Se suman los jóvenes a las cofradías?



-Pues es difícil, pero bueno, el tema del tambor y el bombo creo que les atrae bastante a los jóvenes y puede ser el inicio de esa afición.



-Durante este mes de marzo han hecho actividades culturales desde la Junta de Hermandades, ¿sirve para ir animando a la gente a acudir a las procesiones?



-Con las actividades culturales se potencia lo que es la Semana Santa.



-Este año se va a poder volver visitar el Museo de la Semana Santa. ¿Están trabajando en la posible apertura de la torre de San Martín al público?



-Sí se está trabajando, nunca se ha dejado. No es un tema solo de la Junta de Hermandades, hay mucha gente involucrada como la propiedad o el ayuntamiento. Como novedad el año pasado introdujimos las visitas guiadas y este año lo volvemos a hacer. Son visitas para el público en general, para ver los pasos, que son muy bonitos y yo animo a que la gente los pueda ver. Además se conoce la historia de cada uno de los pasos y cómo se construyeron. Tenemos una empresa con una guía que va a ser la encargada de contar un poquito la historia de cada hermandad o cofradía. Vale la pena, porque hay mucha gente que a lo mejor no conoce la historia de las cofradías y ahí se les va a contar.



-Este año se ha decidido traer a Carmen París, que tiene raíces turolenses, para la rompida de la hora el Viernes Santo.



-Dentro de la Junta de Hermandades, que está formada por ocho cofradías, cada año hay una cofradía que hace el cartel, elige al pregonero y se encarga del programa y de difundir la Semana Santa. Este año es la Oración del Huerto y ha decidido potenciar ese acto con una persona como Carmen París. Creo que le vamos a dar un poco de renombre a ese acto que será positivo también.



-¿Qué les diría a los turolenses de cara a estos días?



-Lo que haría es invitar a toda la ciudadanía turolense y a todos los que puedan venir de fuera, que la puedan vivir como nosotros la vivimos desde dentro y que la disfruten.



-Hay que recordar que las procesiones no solo son el Jueves y el Viernes Santo.



-Hay procesiones todos los días y es verdad que cada vez va más gente a esas otras procesiones. Las procesiones empiezan el Domingo de Ramos, pero el día de antes tenemos un acto muy bonito para la gente de Teruel y todo el que quiera venir, que es la exaltación de instrumentos, que sería el pistoletazo para decir “aquí comenzamos la Semana Santa y este es nuestro primer acto”. La gente viene a verlo, le gusta y creo que lo disfruta porque hay una gran participación.



-Este domingo se celebró la procesión de Domingo de Ramos, que es precisamente de la que usted es hermano mayor. ¿Qué destacaría de esta procesión?



-Es la primera y se coge con muchísima ilusión. La visión que tenemos en la cofradía se acoger a todos los niños que quieran, porque es un día alegre. Participan además veinte niños que van a hacer la primera comunión en la iglesia de San José. Somos, junto al Descendimiento, los únicos que cruzamos el viaducto y unimos el Ensanche y el Centro.



-Su cofradía y otras de la Junta de Hermandades han participado en congresos con otras con la misma advocación a nivel nacional. ¿Cuál es la importancia de estos encuentros?



-Son una puesta en común. Pienso que todos sacamos fruto porque lo que es bueno para uno al final es bueno para otros y hay sitios grandes que tienen mucha participación y te ayudan a ver cómo hacerlo para tener esa participación.



-También hay cofradías de Teruel que están hermanadas con otras de la provincia.



-Intentamos que haya un vínculo con otros sitios porque al final se trata de poner en común lo que hacemos.



-Las diferentes bandas de Semana Santa también acuden a los concursos y demostraciones en el Bajo Aragón.



-Siempre que nos invitan acudimos, colaboramos y hay buena relación, no hay competencia. Ellos hacen su Semana Santa y nosotros la nuestra.



-¿Cuántos cofrades pertenecen a las ocho hermandades turolenses?



-El número exacto no lo sabemos pero calculamos que unas 2.500 personas, no todos procesionan porque también hay mucha gente que está detrás ayudando vistiendo los pasos, con las flores o en el museo.



-¿Cómo se podrán seguir las procesiones generales sentados?



-Como otros años se van a colocar sillas en la plaza de la Catedral. Un voluntario de la Junta de Hermandades las entregará y habrá un donativo voluntario de 1 euro. La recaudación irá a parar a Anudi, cada año es a una entidad diferente que elige la hermandad que cada año se encarga del programa y el cartel. También hay una zona para personas con discapacidad.