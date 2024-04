La alcaldesa de Teruel quiere que la colaboración con el Gobierno de Aragón para los afectados de San Francisco sea a largo plazo

Centro de Ocio Joven

Propuestas

La reprobación de Nolasco decae

El Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón esperarán a conocer las indemnizaciones que reciben los afectados del derrumbe del edificio de la calle San Francisco para establecer el mecanismo de ayuda para acceder a una vivienda. Así lo explicó la alcaldesa, Emma Buj, tras el pleno municipal de este lunes correspondiente al mes de abril.El portavoz del PSOE, José Guillén, preguntó qué conversaciones tiene el Ayuntamiento de Teruel con el Gobierno de Aragón para dar una solución a la vivienda de los vecinos de la calle San Francisco, tras las declaraciones del consejero de Fomento del Gobierno de Aragón, Octavio López, que este viernes se comprometió en las Cortes de Aragón a ayudar y colaborar con el consistorio turolense. La alcaldesa afirmó que hasta la fecha había estado en silencio sobre este asunto, pero que ya que preguntaba el Partido Socialista, “se lo tendría que hacer mirar”, porque este suceso fue el 13 de junio y todavía había un gobierno socialista que estaba en funciones y que tuvo “la callada por respuesta, mirando hacia otro lado más allá de ofrecer unas viviendas a las que no se podía entrar a vivir”. Aseguró que con el actual presidente, Jorge Azcón, ha estado en contacto “porque lo que tengo es una mirada a largo plazo, no una ayuda inmediata sino pensando en el futuro de estas familias que han perdido su vivienda”.Aseguró que ahora es fundamental finalizar la ejecución de las obras y tener los informes. “En función de esos informes y de las distintas responsabilidades se va a dar una indemnizaciones, cuando sepamos las cuantías será el momento de actuar para completarlas con ayudas para una nueva vivienda pero hay que esperar”, explicó, y agregó que la solución pasa por el consenso con los afectados. “Mi compromiso es trabajar con el Gobierno de Aragón mirando a largo plazo y mirando al futuro, habrá ayudas cuando sepamos a qué indemnizaciones tienen derecho”, afirmó.Tras el pleno, el grupo municipal socialista consideró que no se puede seguir echando la culpa al gobierno anterior y que han pasado ya diez meses desde el suceso y ocho desde que hay gobierno.Sobre la presencia de los portavoces de los afectados y del grupo de trabajo del entorno de la calle San Francisco en el pleno en señal de protesta por la lentitud sobre el proceso, la alcaldesa señaló que hasta descubrir de dónde llegaba agua a los garajes de los números 9-23 del camino de la Estación “se han hecho investigaciones con cámaras en el saneamiento de la calle San Francisco y descartando hipótesis al final se ha llegado a esta última”, en referencia a que el agua procede de la tubería de un hidrante del callejón del Gato, que se ha cerrado.“Atando hipótesis al final se ha llegado a esta última, es decir, que las actuaciones que se han hecho ahora es porque se han descartado una serie de hipótesis que se han prolongando en el tiempo por la complejidad de los trabajos”, dijo.Elvira Martín, portavoz del grupo de trabajo de la calle San Francisco y su entorno, explicó que habían ido al pleno porque no entendían cómo una medida tan sencilla de ejecutar y de comprobar -en referencia al cierre de la tubería- no se había hecho antes. “Cuando tú tardas más en tomar estas medidas tan sencillas, más difícil es explicar luego por qué no lo has hecho”, apuntó.En cuanto las ayudas para vivienda los afectados del número 21 esperan a que se concrete más la propuesta del Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón.Durante el pleno, la portavoz de Vox, Elena Fernández, preguntó cómo va a quedar la circulación en la calle San Francisco y la alcaldesa indicó que una vez que finalice la obra de desescombro del solar se volverá a abrir a la circulación como estaba antes del suceso, es decir, con un carril en cada sentido de circulación.Fernández también se interesó por la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana. El concejal de Urbanismo, Juan Carlos Cruzado, informó de que se está pendiente de dos informes sectoriales. Uno de ellos, es el de la Dirección General de Carreteras, que podría salir por silencio administrativo cuando hayan pasado dos meses desde que se solicitó, y el otro es el de Patrimonio Cultural que se espera debatir en la sesión del mes de mayo. Con todo ello, la aprobación inicial del PGOU podría llevarse al pleno del mes de junio.Por otro lado, el equipo de gobierno del Partido Popular informó de que en la pasada legislatura el consistorio invirtió un total de 140.000 euros en mejoras del Centro de Ocio Joven situado en la plaza Domingo Gascón y en el presente ejercicio se han presupuestado 22.000 más con la misma finalidad. Así lo detalló la concejal de Juventud en el Ayuntamiento de Teruel, Lucía Gargallo en respuesta a una propuesta de resolución presentada por Teruel Existe poniendo en tela de juicio la seguridad de esta instalación con puertas de emergencia obstaculizadas o defectuosas, extintores mal señalizados y luces de emergencia deficientes.En la propuesta, Teruel Existe instaba al Ayuntamiento de Teruel a llevar a cabo un inmediato acondicionamiento y adecuación de las instalaciones para garantizar la seguridad de las personas que lo utilizan, especialmente teniendo en cuenta que los principales usuarios son niños y niñas que todavía necesitan más facilidades en caso de emergencia. “Me sorprende que hagan estas afirmaciones, pretendiendo crear alarma social, cuando ni siquiera se han molestado en comprobar si el Centro de Ocio ha pasado las inspecciones de seguridad, que ya les digo yo que sí las ha pasado”, respondió la concejal de Juventud quien les afeó que en los presupuesto de este año hubiese contemplados 22.000 euros en mejoras del centro “y Teruel Existe se abstuviese en su votación”.La alcaldesa recordó que cuando entró el Partido Popular a gobernar el Ayuntamiento el Centro de Ocio, que había costado cerca de 10 millones de euros, estaba cerrado y sin siquiera licencia de actividad. A día de hoy, Buj calificó la instalación como un modelo de éxito en el que se organizan cientos de actividades a lo largo del año. En este sentido, Gargallo detalló cada una de las actividades, actuaciones y eventos que acoge el Centro de Ocio de octubre a junio. El PSOE y Vox se abstuvieron en esta propuesta. Guillén consideró que la situación de las instalaciones no era tan grave como parecía en la propuesta si “es funcional” excepto el bloqueo de la salida de emergencia que habría que subsanar.Hasta siete propuestas se debatieron este lunes en el pleno, pero solo salió adelante una de las tres presentadas por Teruel Existe y que hacía referencia a la redacción de una ordenanza de protección del arbolado de la ciudad.Las otras tres propuestas de esta formación, sobre la variante de San Blas, la referente a la elección del nombre del nuevo hospital de Teruel y la de la corrección de deficiencias en el Centro de Ocio Joven no salieron adelante.En el caso de la variante de San Blas, el concejal de Urbanismo recordó que hasta que no esté aprobado el PGOU y el sistema general no se podrán llevar a cabo las expropiaciones. El portavoz José Guillén por su parte recordó que esta variante se llevará hoy martes a la Comisión de Fomento de las Cortes de Aragón donde el grupo socialista presentará una proposición no de ley para solicitar la construcción de una variante en la carretera autonómica que atraviesa la localidad. Guillén acusó a Teruel Existe de “descongelar” propuestas de la anterior legislatura que no se han llevado a cabo, tanto en el caso de la ordenanza de arbolado como en la de San Blas.Tampoco salió adelante, con los votos en contra del PP y Vox, la iniciativa para hacer una consulta popular para decidir el nombre del nuevo hospital de Teruel para el que este grupo propone los nombres de Jerónimo Soriano y Joaquín Sanz Gadea y no descartaron que se puedan proponer otros nombres. La portavoz de Vox defendió que se conserve el nombre de Obispo Polanco, “un mártir turolense ejecutado por la izquierda”, mientras que el portavoz popular Carlos Méndez, consideró que los turolenses están identificados con ese nombre. La alcaldesa por su parte recordó que otros centros que han cambiado su ubicación en la ciudad, como el colegio Las Anejas o el Instituto Segundo de Chomón, han mantenido los mismos nombres.En cuanto a las propuestas del Partido Socialista ambas fueron rechazadas. En concreto, en la que hacía referencia a la adecuación del barranco Cebollinos y su acondicionamiento como espacio de uso público, el PP no votó a favor porque el concejal de Urbanismo explicó que la mayor parte de los terrenos son privados y el propietario realiza trabajos de mantenimiento. Tampoco lo apoyó Vox y Teruel Existe se abstuvo.Tampoco prosperó la propuesta de Vox sobre el mantenimiento de los parques porque el equipo de gobierno del PP votó en contra. La concejal de Parques y Jardines, María Pilar Sánchez, explicó que ya se está actuando o se va a actuar en ellos y detalló las actuaciones a realizar en cada uno de ellos.La propuesta presentada por Vox en apoyo a los funcionarios de prisiones se retiró para ser aprobada después como declaración institucional. En ella se hace un llamamiento a los poderes públicos para que “proporcionen los recursos adecuados así como la mejora de sus medidas de seguridad y el reconocimiento debido a su autoridad para garantizar su integridad en el cumplimiento de su deber”.En el texto se pone de manifiesto la reciente pérdida de una trabajadora de prisiones así como la profunda preocupación por el aumento significativo de la violencia dentro de las prisiones.“Esta violencia aumenta los riesgos para la seguridad de los funcionarios de prisiones, que tienen de por sí unas condiciones laborales y de seguridad precarias y por lo tanto la de los internos y la de la sociedad española”,afirma el texto acordado entre todos los grupos municipales.La propuesta del grupo socialista para reprobar las declaraciones y lo que califican de “conductas xenófobas y contrarias a la comunidad musulmana y a la religión islámica” realizadas recientemente por el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, no salió adelante. La concejal socialista Lara Royo defendió esta propuesta que no salió adelante por los votos en contra del Partido Popular y de Vox. Teruel Existe apoyó la propuesta socialista. Beatriz Redón acusó a Nolasco de hacer un discurso que “fomenta el odio”.“Si de verdad son unas declaraciones que incitan al odio, ¿por qué no se presenta una denuncia?”, preguntó la portavoz de Vox, Elena Fernández, al grupo socialista y aseguró que se trataba de una iniciativa “impuesta”. El grupo popular por su parte, no votó a favor de la propuesta por considerar que no era el sitio para solicitar un reprobación, según su portavoz Carlos Méndez, pero quisieron dejar claro que no estaban de acuerdo con las declaraciones de Nolasco si bien defendió el derecho del vicepresidente a expresarse libremente, un derecho fundamental recogido en la Constitución Española. La alcaldesa cerró el debate asegurando que no compartía las palabras y el comportamiento de Nolasco pero también criticó la actitud de la izquierda cuando le molesta que se desarrollen actos religiosos relacionados con la cultura cristiana. “En la ciudad de Teruel todo el mundo cabe”, zanjó.