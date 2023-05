La banda ancha vía satélite a 35 euros será una realidad a partir de junio

Por

La banda ancha vía satélite a 35 euros al mes llegará a las zonas donde no lo ha hecho todavía el cable en el mes de junio, según ha confirmado esta semana el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital tras la aprobación de la resolución definitiva del programa Unico Demanda Rural. De esta forma quedará cubierto el 100% del territorio mediante esta tecnología en aquellos lugares hasta los que no ha podido llegar todavía el cable dentro del proceso de despliegue de la banda ancha que pretende tener cubierta a toda la población con esta tecnología en el horizonte de 2025.



No obstante, antes de esa fecha y a partir del mes de junio, la banda ancha podrá llegar a todos los rincones gracias al programa Unico Demanda Rural, que permitirá a ciudadanos y empresas acogerse a esta solución satelital por un precio de solo 35 euros al mes.



Esta iniciativa ya la anunció a principios de marzo pasado la secretaria de Estado de Telecomunicaciones, María González, durante una visita institucional que realizó a Teruel para informar a las instituciones y agentes económicos del proceso de despliegue de la banda ancha con los programas Unico.



En aquella ocasión la secretaria de Estado explicó que mediante esta solución toda la provincia de Teruel podrá tener acceso a los 100 Mbps a través del satélite, aunque no concretó con exactitud a partir de qué fechas puesto que entonces no se había producido la resolución definitiva de la convocatoria de este servicio, que se ha adjudicado a Hispasat. En una entrevista con este periódico, González aseguró que esta será una solución provisional a la que podrán acogerse ya empresas y ciudadanos hasta que les llegue el cable, y que a aquellos lugares a los que en 2025 no pueda llegar la fibra, habrá una solución tecnológica alternativa.



El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (Mineco) ha publicado esta semana la resolución definitiva de la convocatoria del programa Unico Demanda Rural, que lo que hará mediante esta solución satelital es garantizar el acceso al cien por cien del territorio a una conexión de banda ancha de al menos 100 Mbps por un precio de 35 euros mensuales para los usuarios en aquellos sitios en los que no hay acceso a redes de al menos 50 Mpbs.



Desde el Mineco indicaron que con este programa se pretende “cerrar la brecha de conectividad entre zonas rurales y urbanas” llegando a todos los rincones, “especialmente en los municipios con baja densidad de población, dispersos y remotos, mediante una solución satelital”.



La resolución definitiva aprobada concede a Hispasat ayudas por valor de 76,3 millones de euros para configurar la plataforma necesaria para proveer de conectividad digital a estos territorios, y sufragar los costes de instalación y adquisición del equipamiento asociado al alta del usuario final, hasta un máximo de 600 euros por cliente.



El ministerio explicó que el usuario final pagará 35 euros al mes por el servicio hasta el 31 de diciembre de 2027. Hispasat estima que más de 1,3 millones de hogares y empresas de todo el país a los que no llega todavía la fibra podrán beneficiarse de este servicio que está previsto entre en funcionamiento en junio.