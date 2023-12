La cátedra V2C-Smart Energy investiga desde Teruel para llevar la IA a la vida cotidiana

Por

La Cátedra V2C-Smart Energy de la Universidad de Zaragoza, sobre el consumo inteligente de energía, en la que colaboran la compañía valenciana V2C que diseña y fabrica cargadores para vehículos eléctricos y el grupo de investigación Init (Intelligent Networks & Information Technologies) cuyos investigadores principales son de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT), ya está avanzando en proyectos de investigación para aplicar la inteligencia artificial (IA) en este ámbito y también está planificando acciones formativas y divulgativas para que la sociedad pueda conocer lo que supone esta nueva tecnología.



Esta cátedra de empresa se creó el pasado marzo, el acuerdo con la empresa es de dos años y su presentación oficial se hará en Zaragoza el próximo enero, pero la labor investigadora ya está en marcha.



Su directora, la profesora titular de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Zaragoza en la Politécnica de Teruel Piedad Garrido, resaltó que desde esta cátedra se quiere apostar por dar oportunidades para que “el talento de aquí de la Universidad se quede en Teruel”- Por ello, una de las primeras acciones fue hacer un contrato para un recién titulado de la EUPT.



El joven turolense Pablo Doñate está trabajando en la cátedra como técnico personal investigador de la Universidad de Zaragoza y paralelamente está estudiando un máster a distancia en la Uned sobre procesamiento de lenguaje natural, ya que el objetivo a futuro es que pueda desarrollar también su tesis doctoral en Teruel.

Esta cátedra está impulsando dos líneas de trabajo, una vinculada a la mejora de la eficiencia energética y otra para la comunicación directa del usuario con los dispositivos.



“Con V2C-Smart Energy queremos llevar la inteligencia artificial a la vida cotidiana. Una de las líneas de trabajo es intentar que una persona en su casa, si dispone de un cargador de vehículo eléctrico o de un conjunto de placas solares, intente sacarle a esa energía eléctrica que se genera dentro de su casa o que él produce, el mayor partido posible. La idea es que pueda hacer una recarga de todos los dispositivos que tenga en su casa de manera inteligente”, explicó Garrido.



La investigación ha comenzado con el vehículo eléctrico porque para trabajar con inteligencia artificial se necesitan muchos datos y la empresa V2C recogió un montón de ellos de sus clientes con los que se está trabajando ahora.



En base a toda la información sobre hábitos de consumo o tipo de tarifa eléctrica, entre otros, van haciendo una serie de predicciones para aconsejarles cuándo sería mejor que cargaran su vehículo de la manera más barata posible y tenerlo siempre a su disposición. Ya se está desarrollando un producto que se presentará muy pronto.



Detrás de este desarrollo tecnológico hay mucho trabajo ya que los datos disponibles estaban en bruto y ha sido necesaria una limpieza, así como unificarlos y centralizarlos para que los algoritmos de inteligencia artificial sean capaces de entender toda la información.



Por otro lado, Pablo Doñate también va a realizar su trabajo fin de máster en la cátedra, según explicó su directora. En este caso, como se está formando en procesamiento de lenguaje natural, se trabajará para que el cargador tenga la posibilidad de poder interactuar con voz. No se hará con comandos como los habituales asistentes de voz como Alexa, sino que el objetivo es que diga lo que diga el usuario, el bot sea capaz de interpretarlo.



De cara al futuro, la idea es que esa inteligencia artificial que se va a aplicar al cargador del vehículo eléctrico se pueda llevar a otro tipo de dispositivos, que los pequeños electrodomésticos puedan ser inteligentes.

Divulgación

La IA artificial ha irrumpido con fuerza y se habla mucho de ella en los medios de comunicación, sin embargo, hay mucha gente que todavía no conoce bien lo que supone y por ello la cátedra V2C-Smart Energy quiere apostar por la divulgación.



“Hay que educar a la sociedad. No todo el mundo está capacitado para dar ese paso o ese cambio. Estoy muy concienciada de que a través de la Universidad tenemos que utilizar los mecanismos que tengamos a nuestra disposición como la Universidad de Verano de Teruel, los cursos de Jaca o los estudios propios, para que cualquier ciudadano que esté interesado en conocer cómo podría utilizar esa inteligencia artificial lo pueda hacer. Que sepamos un poco lo que es y el buen uso también”, planteó Piedad Garrido.



La cátedra ha propuesto ya el curso Gestión inteligente de la energía eléctrica en hogares y vehículos eléctricos para la próxima edición de la UVT y está pendiente de saber si se acepta.



Por otro lado, el grupo Init también trabaja de forma conjunta con el Grupo de Redes de Computadores (GRC) de la Universidad Politécnica de Valencia con el que están colaborando en un proyecto nacional, Sistemas de detección inteligente para ecosistemas, movilidad sostenible y espacios urbanos, donde está contratada otra recién egresada de la EUPT, Virginia Casino, que paralelamente está estudiando el máster universitario en Inteligencia Artificial, reconocimiento de formas e imagen digital. Presentación en enero

Tras la firma del convenio entre V2C y la Universidad de Zaragoza que se realizó en Teruel y estos primeros meses de trabajo, la puesta de largo de la cátedra Smart Energy se hará a finales de enero en la capital aragonesa para que toda la comunidad universitaria la pueda conocer.



Los alumnos de la Escuela Politécnica de Teruel tendrán la oportunidad de asistir al acto, ya que habrá un autobús para que puedan ir a Zaragoza. La conferencia inaugural correrá a cargo de José Manuel Barrios, jefe del departamento de Innovación de Applus Idiada, ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y posgrado por la Universidad Tecnológica de Lulea (Suecia) sobre los materiales y sus aplicaciones industriales.