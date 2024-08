La Comisión Europea evalúa los Leader y los considera más eficaces que otras políticas de desarrollo rural

Promover el desarrollo

Capital humano

Simplificación administrativa

Acercar la UE a los ciudadanos

Un informe de la Comisión Europea en el que evalúa el papel de los Leader en los estados miembros considera que este programa es más eficaz y rentable para el desarrollo rural que otras políticas. El Ejecutivo comunitario reconoce la necesidad de reducir y simplificar las cargas administrativas que soporta este programa, y admite que el sistema de seguimiento y evaluación de los programas de desarrollo rural europeos no está diseñado para poder evaluar una iniciativa tan singular como el Leader, a la que reconoce beneficios adicionales difíciles de medir, entre ellos el empoderamiento de quienes viven en las comunidades rurales y el fortalecimiento de su tejido social.El documento de trabajo publicado por la Comisión Europea en el mes de julio se denomina Evaluación del impacto de Leader hacia el objetivo general de un desarrollo territorial equilibrado, y recoge las conclusiones de un largo estudio que se inició hace cuatro años, en plena pandemia, y que incluyó una consulta pública con más de dos mil contribuciones. La Red Europea de la PAC señala a este respecto que el Leader es “la herramienta política más exitosa para el desarrollo local” de la UE.El estudio indica que este programa “ha contribuido eficazmente a aumentar el capital social en las zonas rurales, que es una base para empoderar a las personas y favorecer el tejido social”. Añade que el mismo ha promovido la “participación y la confianza entre los actores locales”, y que ha llegado de esta forma a actores que de otra manera “no se habrían involucrado”.Los Leader son una de las herramientas con mayor reconocimiento en el medio rural a través de los grupos de acción local, algo que en Aragón, y particularmente en la provincia de Teruel por su singularidad rural, destacó recientemente la Universidad de Zaragoza en un informe en el que los consideró “claves” en las estrategias ante el reto demográfico. Dicho documento, aparecido antes de que la Comisión Europea emitiese su evaluación, señalaba que esta iniciativa comunitaria requería implementarse para hacer frente a la despoblación.La Ley de Dinamización del medio rural aprobada por las Cortes de Aragón a finales de la pasada legislatura se pronuncia en el mismo sentido al apostar por la elaboración de directrices zonales y programas de gestión territorial que atiendan las necesidades de cohesión de acuerdo con las características de cada territorio. Y para ello plantea que estos programas deberán ejecutarse “en colaboración con los grupos de acción local o de desarrollo rural” y teniendo en cuenta a los Leader.El documento de la CE con la evaluación de impacto de esta herramienta supone un nuevo respaldo a la acción de estos grupos, además de asumir la necesidad de que se reduzca la burocracia administrativa y el reconocimiento a la labor de empoderamiento que desarrollan.El documento hace una evaluación tanto cuantitativa como cualitativa del impacto que han tenido estos Leader en aquellos territorios rurales en los que se han desarrollado sus políticas, emite una serie de conclusiones y hace unas recomendaciones. Esta es la primera vez que la CE hace una evaluación de este tipo con una base científica y objetiva, no desde el discurso político, y llega a la conclusión de que se trata de una herramienta eficaz que hay que seguir desarrollando, además de ser más rentable que otras políticas que persiguen los mismos objetivos y que van de arriba a abajo pero sin tan buenos resultados.El documento de la CE señala que el Leader “ha producido a menudo mejores resultados en comparación con medidas similares de desarrollo rural descendente”, tanto en términos de rentabilidad como de prestación de servicios y creación de empleo. Aclara, no obstante, que los mejores resultados tienen que ver más con beneficios “intangibles” que con la inversión en sí misma realizada.Argumenta que de esta forma a través de los Leader se ha logrado “promover el desarrollo local”, en particular mediante su apoyo a las empresas del territorio teniendo en cuenta que un 25% de los beneficiarios hasta ahora han sido pymes, además de prestar “servicios locales para mejorar la calidad de vida y contribuyendo a la mejora del capital social y abordando cuestiones sociales”.Entre los logros, señala que los Leader han demostrado su eficacia no sólo para aumentar la calidad de los proyectos desarrollados en las zonas rurales, sino también para crear “conocimientos técnicos” en el territorio de cara a “movilizar recursos adicionales, incluido el trabajo voluntario, y ayudar a los agentes locales a acceder a otros fondos”.La creación de redes que han fomentado estos grupos de acción local es otro aspecto que destaca el documento de evaluación de la Comisión Europea, así como la diversidad de sus consejos de administración al incluir desde administraciones públicas a asociaciones empresariales y organizaciones no gubernamentales, entre otras.Considera, no obstante, que esa participación “aún podría mejorarse” mediante la implicación en la junta de más grupos, “especialmente mujeres y jóvenes, y laimplementación de procesos democráticos para elegir a los miembros de la junta”.Aboga la CE por que ese modelo de éxito que es el enfoque ascendente de Leader se implemente para que el método “funcione a plena capacidad”, y argumenta que la innovación y la cooperación son cuestiones que deben seguir mejorándose.El documento de evaluación argumenta que el sistema de gobernanza multinivel establecido por los Leader garantiza la participación local y “mejora las relaciones entre los distintos niveles administrativos.La Comisión Europea valora que una parte importante de los costes del programa “debe considerarse una inversión en capital humano, en particular la animación y el apoyo a la población local, que han mejorado no sólo la eficacia de Leader, sino también su eficiencia, incluida la reducción y simplificación de la carga administrativa para los beneficiarios”.A pesar de los esfuerzos realizados en este sentido, la CE considera necesario “seguir trabajando para reducir y simplificar la carga administrativa”, puesto que reconoce que la complejidad de las normas y la burocracia “han sido especialmente difíciles para los promotores con menos recursos”.Aboga la Comisión Europea por un enfoque de financiación múltiple como una forma de aumentar los recursos de los grupos de acción local. El desarrollo del programa ha demostrado, según se indica en el documento de evaluación, ser “coherente” al trabajar en sinergia con otros fondos y políticas, especialmente centradas en cuestiones socioeconómicas.El trabajo de evaluación de los últimos cuatro años, con las consultas realizadas, ha puesto de manifiesto, de acuerdo con lo recogido en el documento publicado ahora por la CE, que existe un consenso por parte de todas las partes interesadas y administraciones en cuanto a la “pertinencia y el valor añadido de la UE de Leader como instrumento para promover el desarrollo rural y abordar las necesidades de las comunidades rurales mediante la participación de las comunidades locales en el desarrollo local participativo”.Por ese motivo, la Comisión Europea argumenta que “un escenario no Leader empeoraría las condiciones en las zonas rurales” y que para el nuevo periodo de programación 2023-2027, “Leader es la intervención más importante prevista por los Estados miembros para abordar el desarrollo de las zonas rurales”.Admiten los autores del documento de trabajo que el sistema de seguimiento y evaluación de los programas de desarrollo rural no está diseñado ni es el más adecuado para evaluar los Leader, puesto que “los beneficios adicionales resultantes de este método son difíciles de captar”. Consideran que el concepto de “valor añadido” en el Leader ha sido una forma “coherente” de entender cómo funciona este programa. Señala, como una lección aprendida, que es importante que se comprenda mejor el “valor añadido” que tiene este programa, a la vez que sugiere que debería mejorarse el seguimiento y evaluación.El documento plantea que en un futuro podrían “explorarse normas más favorables a la innovación”, y sugiere para ello mejorar los vínculos entre los Leader y los ecosistemas de investigación e innovación para “aumentar el potencial de innovación local”.También sugiere incrementar la participación de los grupos de acción local en redes de cooperación tanto dentro de los Estados miembros como a escala transnacional en el ámbito de toda la UE, puesto que esa es una “fuente de aprendizaje e intercambio de conocimientos para las comunidades locales”. Y en esa línea señala que debería prestarse un mayor apoyo a esos grupos y a las autoridades de gestión, “principalmente a través de las redes nacionales y de la UE de la PAC”.Insiste en “simplificar” la carga administrativa y de complejidad de los trámites, en particular en el mecanismo de ejecución y la gobernanza multinivel mediante fórmulas simplificadoras, redistribuir las tareas, aumentar los recursos para la animación, y mejorar la coordinación y comunicación entre los agentes del sistema de gobernanza multinivel.Otras cuestiones por las que el documento aboga es por aumentar el número de proyectos multifinanciados, y por fomentar y mejorar la participación de los jóvenes, mujeres y las organizaciones no gubernamentales ambientales en los órganos decisorios del Leader.En las conclusiones de la evaluación que ha hecho la CE sobre el programa Leader se destaca que este es un método idóneo para “mejorar y movilizar recursos y capacidades locales, aumentar la participación y mejorar la gobernanza y el capital social, en lugar de un instrumento para apoyar grandes inversiones/proyectos de capital significativos en las zonas rurales”. Argumenta el documento que por término medio en la Unión Europea, la ayuda pública por Grupo de Acción Local “fue de 4 millones de euros durante el período de programación de 9 años”.Ese dato sirve para advertir de la “escala relativamente limitada de este instrumento y su naturaleza local”, puesto que el Leader “representa sólo el 2% del gasto de la PAC y cubre a 170 millones de ciudadanos rurales de la UE”.Añade el informe que con cerca de 2.900 grupos de acción local que cubren la mayor parte de la Europa rural, el Leader está “acercando la UE a los ciudadanos”. Destaca que el enfoque ascendente, de abajo a arriba, desde los municipios pequeños a las administraciones más altas, “garantiza que los proyectos y las estrategias cumplan necesidades locales prioritarias”.Valora además que los Leader se hayan centrado en las zonas económicamente desfavorecidas, periféricas o remotas, “creando 60.000 puestos de trabajo y desempeñando un papel importante en el desarrollo territorial de las zonas rurales”.