La concentración por San Francisco 21 pide el apoyo del Gobierno de Aragón

Por

Con la canción La casa caída, de la Ronda de Boltaña, finalizó este miércoles la concentración que como cada día 13 de mes se recuerda el derrumbe del edificio de la calle San Francisco, ocurrido el pasado mes de junio. El grupo de trabajo de la asociación vecinal del barrio del Carmen volvió a convocar a la ciudadanía, en esta ocasión lo hizo a 150 metros del edificio Amantes, ante la sede territorial del Gobierno de Aragón para recordar una vez más que cuarenta familias de esta calle no han podido o no podrán volver a sus casas y reivindicar en esta ocasión ayudas por parte del Gobierno autonómico. “Necesitan nuestro apoyo, nuestro cariño. Y sobre todo necesitan que las administraciones públicas estén a su lado”, se pudo escuchar en el comunicado, leído por Elvira Martín, integrante del grupo de trabajo de la asociación de vecinos del barrio del Carmen, de la que es vicepresidenta.



Recordó que se había elegido esta ubicación “para trasladar a la ciudadanía aragonesa nuestra sorpresa ante la falta de apoyo, por el momento, de nuestra Comunidad Autónoma”.



Y los vecinos lo hicieron portando carteles alusivos. En ellos se podía leer Si somos de Aragón ¿dónde está el Gobierno de Aragón?



Como se destacó en el comunicado, el trágico incendio de Valencia ha mostrado otra forma de proceder, “que existe una forma de hacer las cosas si se emplea la voluntad política”.



Y quisieron pedir a los ciudadanos de Aragón que se pregunten que si un edificio de cinco plantas se hubiera hundido hace nueve meses a 150 metros del Pignatelli -sede del Ejecutivo autonómico- “¿la respuesta del Gobierno de Aragón hubiera sido la misma?”

Por ello, pidieron al presidente de Aragón y a sus consejeros que les escuchen y que hablen con la alcaldesa, con las familias que se han quedado sin vivienda y con la junta de la asociación de vecinos. “Piensen en qué pueden hacer para apoyar a las familias afectadas y para rehabilitar la zona en la que nos encontramos”, pidió Martín.



Entre los asistentes se encontraba, el presidente de la Comunidad de Vecinos de San Francisco 21, Javier Carbó, que recordó la preocupación de los afectados por la situación de incertidumbre en la que viven.



De momento, el Ayuntamiento se hace cargo de los alquileres hasta el mes de junio pero no saben lo que va a pasar después. “Necesitamos un horizonte claro, si el procedimiento va a durar un tiempo, qué menos que durante este tiempo que nos podamos centrar en el procedimiento”, dijo, para esclarecer las causas y determinar responsabilidades.



Carbó recordó que todavía no cuentan con el informe de Aguas de Teruel, que para ellos es muy importante para determinar qué ocurrió, como también preservar la solera del edificio, por donde entraba agua a los garajes. Consumidores

El presidente de la UCA, la Unión de Consumidores de Aragón, José Ángel Oliván, acompañado de la presidenta de la asociación de vecinos del Centro Histórico -con la que existe un convenio de colaboración- se reunió ayer con el presidente de la comunidad de San Francisco 21 para ofrecerle ayuda y asesoramiento, porque “nos ha llamado la atención el tratamiento que han recibido y que ha sido distinto en comparación con lo ocurrido en Valencia”, señaló en relación al incendio de un edificio el 22 de febrero.



Oliván indicó que quiere recabar información y “ponemos a disposición de los afectados para aquellas cosas que les puedan interesar”. Entre ellas se encuentran las que tienen que ver con los seguros de hogar.