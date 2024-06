La Diputación de Teruel publica la convocatoria de ayudas a la natalidad, centros residenciales y programas de acción social en la provincia

La Diputación de Teruel ha publicado tres convocatorias de ayudas en materia de acción social, para apoyar la natalidad, el funcionamiento de los centros residenciales y a las entidades que prestan servicio a personas vulnerables con programas de acción social. En total se trata de 660.000 euros para apoyar a estos sectores, con incrementos económicos respecto a convocatorias anteriores y mejoras en la tramitación.

La diputada delegada del servicio de Bienestar Social de la Diputación Provincial de Teruel, Beatriz Redón, ha detallado en rueda de prensa estas convocatorias, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel (BOPTE) del 12 de junio.

En primer lugar, los ayuntamientos de la provincia con una población inferior a 20.000 habitantes pueden solicitar, hasta el 11 de julio, la concesión de subvención para ayudas a la natalidad, en las que se tendrá en cuenta el periodo de nacimiento o adopción de niños o niñas hasta los 6 años de edad, comprendido entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2024.

El crédito disponible para esta actuación es de 200.000 euros, una cifra que se ha establecido teniendo en cuenta las justificaciones realizadas el año anterior, y que se incrementará con 20.000 euros más con los remanentes que se aprobaron en el último pleno, que se encuentran en periodo de exposición pública.

Este año, la Diputación ha incorporado algunas novedades, como el aumento de la cuantía máxima por menor, que podrá ascender a 600 euros. También en la forma de justificación, como que las facturas presentadas no podrán ser inferiores a 50 euros ni podrán contener productos que no sean subvencionables; el pago en efectivo puede ser hasta 300 euros y la factura deberá reflejar que ha sido efectivamente pagado, y en caso de tarjeta, se deberá presentar copia del pago y justificante bancario que refleje la titularidad de la misma, coincidente con el pagador de la factura. Todos estos cambios se han previsto con la intención de facilitar también la tarea de los técnicos municipales y del servicio de Bienestar Social provincial, en virtud de las conclusiones extraídas de convocatorias anteriores.

Redón ha explicado que las subvenciones van dirigidas a los ayuntamientos, que serán los que puedan ofrecer y gestionar estas ayudas, trasladando después la justificación a la diputación, “por eso es tan importante clarificar qué gastos son justificables y qué no, que las familias tengan claro que las facturas tienen que ser mínimo de 50 euros, que las que lleven productos que no entran en la convocatoria no se van a tener en cuenta… porque al final hay ayuntamientos que nos han trasladado la dificultad que les suponía poner en marcha estas subvenciones y hemos intentado trasladar a la convocatoria esas demandas de los secretarios, para que ningún municipio se quede sin animarse a ofrecer estas subvenciones”.

Entre los gastos subvencionables, la convocatoria especifica los artículos de farmacia y parafarmacia, de higiene y baño, de lactancia y alimentación infantil ropa y calzado hasta 6 años y productos de ortopedia infantil. En cualquier caso, el gasto en productos de cuidado y crianza del bebé deberá haberse realizado en comercio con sede social, sede fiscal o franquicia o empresa con presencia en la provincia de Teruel. Los ayuntamientos pueden presentar la justificación hasta el 30 de noviembre de 2024.

270.000 euros para centros residenciales de personas mayores

También está en plazo la subvención destinada a la prestación de servicios en centros residenciales para personas mayores que se hayan ejecutado entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024. Para poder optar a esta convocatoria es preciso ser entidad titular de centros residenciales de mayores en la provincia de Teruel, o ser entidad gestionada directamente o que dependa de Ayuntamientos, asociaciones, fundaciones, órdenes religiosas o patronatos titulares de centros residenciales para la atención de personas mayores que tengan asumida la gestión del centro de forma directa o indirecta.

Todas ellas deben disponer de la estructura suficiente en el ámbito territorial de la provincia de Teruel, tener régimen de internado y estar inscritas en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de Aragón.

La Diputación ha destinado la cantidad de 270.000 euros para la totalidad de esta actuación, 30.000 euros más que en ediciones anteriores, y los criterios establecidos para la ponderación de proyectos tendrán en cuenta la titularidad de la residencia (pública municipal, pública no municipal o privada), la capacidad real de plazas en el año 2023, el número de personas beneficiarias, el personal fijo y el eventual del 2023, así como el presupuesto entre el uno de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024. Las entidades beneficiarias deberán justificar antes del 1 de octubre de 2024.

Los gastos justificables son gastos corrientes, de actividades con los usuarios y de alimentación. Redón ha indicado que próximamente se convocarán también las ayudas destinadas a inversión en estos centros.

La diputada ha indicado que “el objetivo principal es hacer más viable su mantenimiento y contribuir a la permanencia de estos servicios en el ámbito rural y en una provincia como la nuestra con un porcentaje de población envejecida muy importante. Ademas también favorecen la creación y mantenimiento de empleo en estos centros, principalmente empleo feminizado que, al final si las mujeres quieran seguir en el pueblo, tiran mucho de la familia, y es importante que tengan estabilidad laboral”.

Ayudas para el desarrollo de programas y servicios

Por último, la diputada Beatriz Redón ha recordado que está abierto el plazo para solicitar las subvenciones para la realización de programas y servicios de acción social en la provincia, relacionados con la atención a personas con discapacidad física, psíquica y/o sensorial, así como a sus familiares, personas con enfermedades crónicas y sus familiares, personas que sufren adicciones y la inserción social y/o laboral de personas en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla. El presupuesto de la DPT es de 170.000 euros en esta medida.

El período de ejecución de los proyectos o actividades abarcará desde el uno de septiembre de 2023 hasta el 31 de agosto de 2024. El número máximo de programas subvencionables será de dos. Se valorará el presupuesto del servicio, la duración, el número de personas usuarias, el ámbito de acción, las instalaciones abiertas en la provincia ,el tipo de proyecto y el número de socios inscritos en la provincia de Teruel.

Las entidades que formalicen convenio específico con la Diputación no podrán participar en esta convocatoria.