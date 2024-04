La Diputación de Teruel reconoce con la Cruz de San Jorge las figuras de Ramón Navarro y Carmen Valero "por ser referentes de la provincia"

Las familias de Ramón Navarro y Carmen Valero han recogido las Cruces de San Jorge, máxima distinción que entrega la Diputación de Teruel, en este caso a título póstumo, por ser referentes de la provincia de Teruel. "Tanto Carmen como Ramón hicieron siempre que se hablara de Teruel y siempre para bien. Ambos trabajaron para engrandecer el nombre de Teruel fuera de nuestras fronteras e hicieron que llevar a gala el ser turolense fuese algo grande" ha destacado durante su discurso el presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste.

Tal y como se detalla en una nota de prensa, este ha sido uno de los momentos más emotivos de la gala celebrada este viernes el Monasterio de Nuestra Señora del Olivar de Estercuel, en la que la Diputación de Teruel, en la que también se ha reconocido la labor del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación de Teruel, se ha recordado a Santiago Gómez, alcalde de Cella fallecido este último año y a los empleados de la institución provincial que se han jubilado.

Presentada por los periodistas Cristina Teruel y Javier Lizaga, la gala ha contado con interpretación en lenguaje de signos, la música de Sweet Home Trío, y ha sido retransmitida en directo por el canal de Youtube de la Diputación de Teruel. Antes de la entrega de las cruces, se ha repasado la trayectoria de ambos premiados con sendos vídeos en los que se ponía de manifiesto tanto su perfil humano como profesional.

La mujer de Ramón Navarro, Victoria Pastor, ha sido la encargada de recoger la Cruz de San Jorge mientras sonaba el himno del CD Teruel, de manos del presidente Joaquín Juste. Ha expresado su agradecimiento y orgullo por el reconocimiento: “Este ha sido como un broche de oro para una vida plena, con muchas ilusiones y entregada a los demás” ha dicho.

Carmen Valero

La encargada de recoger la medalla para Carmen Valero ha sido su hija Carmen Mellado, mientras sonaba el Himno olímpico, que además de su agradecimiento por la Cruz de San Jorge, ha homenajeado el “espíritu valiente y la determinación de su tierra natal” porque “siempre llevó consigo el amor por estas tierras turolenses”.

Un año más, esta celebración sirve también para hacer un homenaje a todos los alcaldes y concejales que cada día desarrollan su labor, la mayoría de manera altruista, para mejorar la vida de sus vecinos. "Desde Alejandro, alcalde de Salcedillo, el municipio más pequeño no solo de la provincia de Teruel, sino de todo Aragón, hasta Emma, alcaldesa de la capital, todos representáis ese trabajar para el buen nombre de la provincia" y ha resaltado ese trabajo diario de servicio público a sus vecinos.

Como es tradicional, durante la gala se ha recordado a los acaldes de la provincia fallecidos durante el último año. Es el caso de Santiago Gómez, alcalde de Cella, que falleció el 8 de septiembre del pasado año. La placa en recuerdo al fallecido lo ha recogido Santiago García, su sobrino.

Durante el acto, presentado por Cristina Teruel y Javier Lizaga, también se ha reconocido la labor del Servicio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la Diputación de Teruel, especialmente por el trabajo realizado el 13 de junio de 2023 en el derrumbamiento de un edificio de la calle San Francisco de Teruel. "Aquel día la encomiable labor de los Bomberos de la Diputación de Teruel permitió que la tragedia quedara tan solo en daños materiales. Su labor durante muchas horas, junto con la de Policía Nacional, Policía Local, efectivos sanitarios y Protección Civil ayudaron, sin duda, a reducir los daños" ha destacado en su intervención el presidente.

Reconocimiento

Este reconocimiento en forma de placa ha sido recogido por José Luis Alejos, jefe de Intervención del SPEIS de la Zona Oeste, y Miguel Sender, jefe del Parque de Bomberos de Teruel, que estuvieron aquel día dirigiendo el operativo.

Además del trabajo de los bomberos, el presidente ha querido recordar también el papel que desempeñó aquel día Humildad Martínez, trabajadora de la institución provincial, que aquel fatídico día salvó la vida de muchos vecinos yendo puerta por puerta a instarles a abandonar la finca que momentos después colapsaría. "El 31 de mayo recibirá la Medalla de Oro de la ciudad de Teruel, un reconocimiento más que merecido al que me sumo personalmente" ha dicho.

Juste ha querido además destacar en su intervención el trabajo de los trabajadores de la institución provincial, recordando especialmente a quienes este año se han jubilado y han recibido unas placas conmemorativas de recuerdo en esta gala: "Lo he dicho siempre: los políticos estamos de paso, y tendremos mejores o peores ideas, pero quien perdura año tras año, legislatura tras legislatura, son los trabajadores de la Diputación de Teruel, que son quienes realmente facilitan la vida al ciudadano".

También ha habido un recordatorio para los 16 trabajadores de la institución provincial que este año se han jubilado, tres de ellos han recogido su placa: José Luis López, Eloisa Andrés y Samuel Morón.

En su intervención, el presidente se ha acordado del sector agrario: “No puedo olvidarme del sector agrario y ganadero, que lo están pasando mal en estos momentos” que se encuentran en “un escenario crítico para un sector estratégico a la hora de mantener la vida en nuestros pueblos”.

Demandas

Juste también ha aprovechado su intervención para reivindicar demandas de la provincia, como es la aplicación de las ayudas al funcionamiento: “De aplicarse al máximo permitido, según los informes de la Red SSPA supondrían en torno a 3.681 empleos más en nuestra provincia y una inversión próxima a los 303 millones de euros. Una medida que el Gobierno de España solicitó a Europa”. Y también ha reclamado el compromiso del Gobierno de España con infraestructuras que la provincia necesita, como la A-25 o el Corredor Cantábrico-Mediterráneo.

"Son muchos los proyectos que una y mil veces se han prometido para Teruel y nunca han llegado. Muchos los estudios, somos la provincia más estudiada de España, pero pocos los hechos. Y hoy, aquí en Estercuel, vuelvo a reclamar que Teruel no sea olvidada. Que no podemos tener menos derechos por ser menos. Que no somos victimistas, lo que exigimos lo hacemos por justicia. Que todo el mundo debería tener el acceso a los mismos servicios y a las mismas facilidades independientemente de dónde viva".