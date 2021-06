La DPT presenta proyectos y buenas prácticas turolenses en los foros de los programas europeos

La Oficina de Programas Europeos de la Diputación de Teruel (DPT) ha presentado a los socios y actores de los distintos proyectos en los que participa distintas iniciativas y buenas prácticas que se realizan en la provincia de Teruel.

El programa europeo RAMSAT el proyecto Sustowns de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, una forma de promocionar el turismo sostenible en pequeñas poblaciones de la región mediterránea en el que el municipio turolense de Griegos es uno de los dos proyectos piloto en Aragón junto a Graus. La presentación tuvo lugar en el seminario temático con el título “Uso del Patrimonio Natural y Cultural en el Turismo de Aventura”.

En el encuentro, realizado la semana pasada de forma online, la técnico Bárbara Cerdán conoció distintas líneas de actuación y buenas prácticas alrededor de los deportes de aventura, como la recuperación del territorio minero de Eslovenia a través de actividades de aventura tales como escalada en chimeneas, trails a través de parajes mineros u otras actividades en los túneles de una mina de carbón.

Programas europeos



Por su parte, la técnico de la Oficina de Programas Europeos Laura Gascón participó en otra sesión telemática relacionada con uno de los proyectos en los que participa la DPT, el Be.Cultour de la iniciativa H2020, donde el lugar piloto de estudio va a ser el Parque Cultural del río Martín.



El proyecto, que comenzó en febrero, pretende implantar un modelo en donde la persona esté en el centro da la hora de establecer modelos de economía circular en relación con el turismo patrimonial. En estos momentos se están seleccionando los entes y actores del territorio con los que trabajar para la consecución de los objetivos.

Por último, la misma oficina también ha participado estos días en el debate europeo sobre “Altas tasas de desempleo en la UE” dentro del proyecto 8C2C4EU Eight cities for building our Europe, centrado en dar a conocer el papel de la Unión Europea en la vida de los ciudadanos, especialmente los jóvenes.



El encuentro, también realizado online, estuvo organizado por el municipio de Heraklion (Grecia) y contó con la participación de Jose Manuel Martín como representante de la DPT, así como técnicos de empleo y desarrollo local y de la oficina de empleo del INAEM a través de su programa EURES.