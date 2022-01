La edificabilidad en Las Viñas de la capital será mayor junto a la carretera

La entrada a Teruel por la carretera Alcañiz cambiará su configuración urbanística pero no se rá cómo estaba previsto desde hace veinte años. La Junta de Compensación de los polígonos 4, 5, 6 y 8 de la Ampliación de las Viñas de Teruel han aceptado renunciar a su proyecto de parcelación para hacer una zona residencial en las parcelas situadas entre la ermita de San Cristóbal y la gasolinera Civera y han aceptado estudiar un nuevo diseño urbanístico para esta área, que se haría mediante la fórmula del convenio urbanístico con el Ayuntamiento.

El pasado mes diciembre, se explicó a los miembros de la Junta de Compensación la propuesta para desechar la anterior propuesta y plantear una nueva ordenación más acorde a los tiempos actuales con un acceso directo desde la autovía y con la proximidad del nuevo hospital.

Este nuevo planteamiento recogía una sugerencia realizada al Avance del PGOU por parte de la Asociación Provincial de Constructores para que la entrada de la ciudad por la carretera de Alcañiz tuviera una ordenación distinta a la programada, y que estaba pendiente desde hace dos décadas.

Se trata de desterrar la idea de hacer una zona residencial con viviendas unifamiliares en pequeñas parcelas y apostar por una ordenación en la que se combinara distintos niveles de edificabilidad.

Se plantea así hacer una primera línea paralela a la carretera Alcañiz, con edificios en altura y el resto con inmuebles más bajos y parcelas unifamiliares, siguiendo el esquema que se ha aplicado en otras zonas de la ciudad, como el barrio de la Fuenfresca con edificios de varias plantas junto a la avenida Sagunto y urbanizaciones en zonas interiores o el más nuevo Polígono Sur, donde se compaginan inmuebles de viviendas con parcelas de unifamiliares.

La idea de los constructores cuajó en el Ayuntamiento, inmersos en el avance del PGOU y con anterioridad a la reunión de propietarios, en el mes de noviembre hubo una presentación oficial a la junta directiva de la Junta de Compensación que lo trasladó a la asamblea en el mes de diciembre. Se dio el plazo de un mes para estudiar la propuesta y una vez explicada y estudiada por los propietarios este mismo mes de enero se sometía a votación y por mayoría muy importante se tomó la decisión de asumir la propuesta planteada por el Ayuntamiento que ahora hay que concretar.

El objetivo es firmar un convenio urbanístico con el consistorio y consensuar entre las dos partes el futuro diseño de esta zona con una primera línea de la carretera Alcañiz con edificación en altura y en la parte más alejada a la vía dejar parcelas para unifamiliares “para mantener el espíritu que se ha estado trabajando durante todos los años”, como explica Jesús Blasco, secretario de la Junta de Compensación.

Todavía no se sabe cuantas viviendas se podrán levantar. Eso lo dirá el proyecto de reparcelación pero atrás quedan veinte años de trabajos de un grupo de propietarios para urbanizar esa zona.

La Junta de Compensación se constituyó en 2017 pero previamente se había constituido una sociedad civil para la reparcelación del área con el planteamiento de delimitar 170 parcelas para viviendas de menos de mil metros sobre 45 fincas existentes. Aquella configuración en forma de enjambre pasará ahora a un diseño más urbano. De aquella idea inicial, no todos estaban de acuerdo. Este proyecto no ha estado exento de problemas y ha habido decisiones judiciales de por medio incluso hay un expediente abierto para la expropiación de 15 fincas de propietarios que no estaban de acuerdo con el proyecto. Ahora, algunos de sus propietarios han mostrado interés por la nueva propuesta y ha solicitado formar parte de la Junta de Compensación.

El nuevo diseño supondrá mayor edificabilidad y habrá una equidistribución tanto de los beneficios como de los gastos de este proyecto. La Junta de Compensación tendrá que hacerse cargo de la urbanización de una zona que será la puerta de entrada más cercana a la ciudad desde la autovía y que se situará próxima a la nueva vía de conexión con el hospital que actualmente el Gobierno de Aragón está construyendo en el paraje del Planizar.