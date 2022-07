La Escalinata acogió ‘Telón de cielo’, un espectáculo donde sobran las palabras

Por

Telón de cielo es el título del espectáculo de títeres con guante del que muchos turolenses disfrutaron este sábado en el escenario azul que Víctor Biau montó en los jardines de la Escalinata, el lugar al que se desplazó el IV Festival TOtiRItiCO, después de que arrancara el viernes por la tarde con la visita de los Titiriteros de Binéfar, en la plaza de la Catedral.



Víctor Biau es de Zaragoza, aunque nunca antes había actuado en Teruel. Con más de 30 años de trayectoria profesional ha viajado por todo el mundo con este y otros espectáculos, sobre todo por Asia y América Latina. En esta ocasión, Telón de cielo tiene una peculiaridad que le hace diferente a otros y es que se hace en silencio. Los títeres de guante son los auténticos protagonistas porque en las diez microhistorias que representa no se escucha ni una palabra.



El espectáculo surgió a partir de los ejercicios que un maestro de títeres le ponía a Víctor Biau. “Cuando estaba creando ponía un telón azul de boca y otro detrás y me dijo ‘esto es un cielo’ y así se quedó”, comentó. Por ese cielo pasaron doce personajes movidos por sus manos.



Proyecto Caravana ha programado este festival, que tras la inauguración con los Titiriteros de Binéfar, el viernes continuó el sábado por la tarde con un taller de títeres de escayola, donde Celia Salcedo trabajó con los participantes en la construcción de estas figuras, antes de disfrutar de la original puesta en escena de Víctor Biau.



“Queremos que este festival sea un lugar integrador, donde toda la familia participe y no sea solo un sitio para dejar a los niños”, comentó Josevi Pepiol, programador de Proyecto Caravana.



En esta ocasión la compañía de Olba no actúa, porque se encarga de acoger a las compañías participantes, aunque se le puede ver este verano con sus espectáculos por diferentes localidades de la provincia.



Víctor Biau recientemente participó en Olba en el Caravan Tropikal Fest, donde se conmemoraba el décimo aniversario de Proyecto Caravana, una iniciativa que le pareció “maravillosa” y que demuestra que desde “un pequeño pueblo de Teruel” se puede hacer cultura. “Es muy importante para los profesionales que haya gente que se dedique a programar, montar espectáculos y hacer intercambios”, comentó.



En Teruel, el parque de la Escalinata reúne unas condiciones muy buenas para el desarrollo de este festival, con espacios abiertos y sombras.



Este domingo le toca actuar a la compañía argentina afincada en Azuqueca de Henares (Guadalajara) El Retablo de la Ventana, que pone en escena el clásico El gato con botas. Este espectáculo es de títeres con guante, como también lo es La planta carnívora, de la compañía Peneque el Valiente (Málaga), que, con una gran trayectoria de 60 años, es de las más longevas en España y clausurará el festival TOtiRItiCO en Teruel.



La Casa de Andalucía y Sein en la plaza del Torico



El escenario de la plaza del Torico, instalado para las Fiestas del Ángel, se llenó el sábado de ritmo, el que puso la Casa de Andalucía en Teruel, cuyo grupo de baile actuó por la tarde. Por la noche estaba previsto que actuara Sein, con el espectáculo La vida, un sentimiento cantado, que pretendía buscar la sensibilidad y el disfrute de todo el público congregado en la plaza a través de determinadas canciones.



Este domingo por la tarde, este céntrico escenario acoge el espectáculo que On Music Band ha preparado para dar a conocer su trabajo con un repertorio compuesto por canciones de las principales bandas de pop y rock británico, de una manera exquisita y elaborada, que sorprenderá a los seguidores de estos géneros.