La Junta de Personal Docente no Universitario de la provincia de Teruel muestra su preocupación por la dificultad para encontrar empresas para prácticas de FP

La Junta de Personal Docente no Universitario de la provincia de Teruel, se reunió recientemente con el director provincial de Educación, José Luis Castán Esteban, para trasladar las peticiones de los centros y de los docentes de la provincia .Entre todos los asuntos tratados., los representantes sindicales mostraron su preocupación principalmente por la dificultad para encontrar empresas dispuestas a admitir a alumnos en prácticas. El cambio en la formación profesional de la normativa obliga a tener alumnos durante el primer curso, anteriormente se iba a prácticas al finalizar la formación. Preguntaron a Castán sobre cómo va a ser posible encontrar empresas, sobre todo en el medio rural, y que va a pasar si no se es capaz de encontrarlas, y les indicó que el responsable de encontrar esas empresas es el tutor, no se aportan soluciones o flexibilidad para llevarlo a cabo, ha informado este lunes la junta en una nota de prensa .



Al comienzo de la reunión se informó por parte del director provincial de las inversiones más relevantes, del número de docentes de la provincia y de aulas que se cierran y se abren nuevas, y de los cambios más relevantes que se esperan de cara al curso. El número de docentes a jornada completa de la provincia en el curso 2022-2023 había 2.152, el 2023-2024 hubo 2.281 y este curso cuenta con 2.353 docentes.

Asimismo, Castán recordó que durante este curso se ha cerrado el aula de Pancrudo y se ha abierto el de Monforte de Moyuela y que hay 134 centros escolares en toda la provincia, además de 78 escuelas infantiles municipales. Para atender a todos estos centros tenemos 128 rutas escolares cubiertas por autobuses o servicios de taxi.

Carencias en las aulas de anticipación

La Junta de Personal planteó que a las aulas de dos años que se han abierto nuevas (Muniesa, Sarrión, Escucha), no se han dotado de medios y los auxiliares han llegado tarde. Se les indicó que la dotación económica llegará.



Ante el problema que va surgiendo en los centros de falta de personal auxiliar de servicios (conserjes, servicio de limpieza, etc), se les indicó que es debido al funcionamiento de las listas de interinos, algo ajeno al servicio provincial.

Igualmente, los representantes de los docentes le plantearon los problemas que ha habido para dotar al CEE La arboleda de enfermeras, auxiliares, etc. sobre lo que Castán dijo que el problema parte del funcionamiento de las listas de sanidad, y es ajeno al servicio provincial.

Tribunales de oposición

La Junta de Personal manifestó su preocupación por el desarrollo de las últimas oposiciones, la organización de los alojamientos y los horarios. "No se puede obligar a los tribunales a realizar jornadas maratonianas. Respecto a las horas trabajadas no se nos plantea ninguna solución, respecto a los alojamientos nos explica que Teruel no puede asumir más de 25 tribunales y el curso pasado organizó 48", ha argumentado en su nota.

"Pedimos que en las próximas aperturas de listas los interesados puedan presentarse a la citación inicial en los tres servicios provinciales, nos indican que se planteará a la administración esta petición", ha añadido.

También planteó la necesidad de realizar el pago que se adeuda a los miembros de tribunales desde el mes de junio. Educación afirmó que se dará prioridad a esos pagos y que esperaba que se tramitaran en breve.

Finalmente, la junta planteó la problemática de organizar los comedores escolares. Castán detalló que se ha habilitado a una administrativa para controlar la gestión en el servicio provincial y que se espera que eso facilite el funcionamiento.