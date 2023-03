Felipe Faci, consejero de Educación, Cultura y Deporte: “Teruel tendrá dos nuevos ciclos formativos de producción audiovisual y agropecuaria el próximo curso”

Por

El consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, asegura que en los próximos días se dará a conocer la oferta de Formación Profesional para el próximo curso, pero que en el caso de Teruel está ya decidido que contará con dos nuevos ciclos formativos, uno de Producción Audiovisual que irá previsiblemente al IES Vega del Turia, y otro de Producción Agropecuaria que se implantará en el Centro Público Integrado de Formación Profesional de San Blas.



-Hace unos días hacía balance del Plan de infraestructuras educativas, ¿cómo ha repercutido en la provincia desde que se puso en marcha?



-En 2015 nos enfrentamos a una situación muy complicada en cuanto a las infraestructuras, porque en las áreas de expansión de la ciudad de Zaragoza había un déficit de plazas escolares importante que amenazaba con colapsar el sistema educativo y tuvimos que hacer un plan de choque. No hemos dejado de acometer otras obras que eran necesarias tanto en Huesca como en Teruel, pero sí que es cierto que toda la inversión ha estado condicionada por esto otro. Aun con todo, entre 2016 y 2023 en Teruel hemos invertido más de 21 millones de euros, por ejemplo el aulario de Primaria en Las Anejas, y hemos hecho obras de mejoras en muchos centros como puede ser el Miguel Vallés y también en la provincia. Aquí hay que destacar la colaboración de la Diputación Provincial de Teruel porque tenemos un convenio que en principio era de 300.000 euros por ambas instituciones para mejorar la infraestructuras educativas del medio rural, y la institución provincial en el último convenio en lugar de poner ese dinero ha puesto más, 500.000 euros.



-¿Qué queda pendiente en Teruel?



-Lo que queda pendiente es el hangar del IES Segundo de Chomón, que hemos presentado esta semana, y la intervención en el colegio Ensanche, que es necesaria al ser uno de los centros que menos posibilidades tenía de mejorar las instalaciones porque no puede crecer al estar condicionado por el urbanismo, y hemos hecho un proyecto para que tenga un gimnasio y mejore los espacios.



-¿Y en la provincia?



-Otra de las intervenciones importantes es en Alcañiz con la construcción de los módulos de Formación Profesional y la remodelación de uno de los edificios que estamos llevando ahora a cabo en un primera fase por 2 millones de euros, junto con las mejoras de las instalaciones de alguno de los colegios. Teníamos un Plan de infraestructuras hasta 2020, pero quisimos prorrogarlo al 2023 para dejar finalizadas aquellas actuaciones que estábamos poniendo en marcha.



-¿Hacia dónde debería orientarse el próximo plan?



-El próximo Plan de infraestructuras educativas debería ir vinculado, y ya estamos trabajando en él, a elementos fundamentales como todo lo que es la mejora de la eficiencia energética en los edificios existentes. La renaturalización de los patios de recreo es otro de los elementos que tiene que tener ese plan, y el tercer elemento debe ser que ante un descenso de población, y no hablo de la ciudad de Teruel pero sí de otros, habrá que pensar en la reutilización de espacios que se quedan libres por el descenso de matrícula, que bien puede ser alargar la escolarización por abajo o por arriba. Ya digo que no en la ciudad de Teruel porque aquí hay una estabilización de la matrícula, y donde tenemos que seguir creciendo aquí es en Formación Profesional.



-¿Qué previsión de nuevos ciclos de Formación Profesional hay para el próximo curso en la provincia?



-El curso que viene vamos a poner en Teruel dos ciclos formativos que creo que son muy adecuados, uno relacionado con la Producción Audiovisual, y estamos pensando en el Vega del Turia, teniendo como tenemos dos eventos importantes como Desafío Buñuel y Las Bodas de Isabel que nos obligan a tener profesionales en Teruel relacionados con este sector. Y luego en el instituto de San Blas, que sabemos que es un centro de referencia nacional en gestión ambiental y economía circular, un ciclo formativo relacionado con Producción ganadera agropecuaria que es muy demandado.



-¿Es definitivo ya, tienen toda la nueva oferta cerrada?



-La oferta de ciclos la cerraremos en unos días pero estos están ya decididos. La producción audiovisual la tenemos en Huesca y Zaragoza, y en la ciudad de Teruel era una necesidad, porque si queremos que la oferta formativa vaya acompasada del desarrollo productivo de la zona, lo que está claro es que este sector está a la orden del día. Era una carencia que había que resolver.



-¿Está diseñado el programa de Producción Agropecuaria?



-Sí, esto es un currículo que existe ya, no es nuevo, está en Huesca y es muy demandado. Es un ciclo formativo que es muy costoso evidentemente porque hay que tener una explotación propia. En Teruel no había esta oferta y creo que tenía que existir.



-El de San Blas es un centro de referencia, ¿se ha avanzado más en los proyectos que desarrollará?



-Presentamos al Consejo Social una propuesta de proyecto y lo que sí es cierto es que por la fecha en la que se ha aprobado ser centro de referencia nacional es para uno o dos años, porque hay que renovarlo, y que tiene que ver con la formación del profesorado. Otra línea es trabajar con el sector correspondiente de la gestión ambiental y también con la economía circular, y luego desarrollar proyectos innovadores que sean referentes para otros centros educativos.



-¿Y hay posibilidades de adaptar el ciclo de producción audiovisual a las demandas específicas del sector en Teruel?



-Aunque está diseñado, la Comunidad Autónoma tiene un porcentaje, que creo que es en torno a un 40%, de competencia para hacer un diseño propio. Es decir, que si hubiera que adaptar la programación o el currículo de estas enseñanzas a las características del entorno se puede adaptar.



-Incluso como servicios auxiliares, ¿no? por el boom que está teniendo el rodaje de producciones audiovisuales en la provincia.



-Evidentemente. Una de las cosas importantes es que las productoras de fuera dispongan de recursos profesionales aquí para no traerlos de fuera. Es muy importante que el crecimiento de la oferta formativa pueda ir con la incorporación de servicios auxiliares, con cursos de especialización que también se pueden dar, y con todo lo que pueden ser procedimientos de acreditación de las competencias.



-¿Y en el resto de la provincia hay previsión de implantar algún otro ciclo formativo?



-Estamos viendo a ver si en Utrillas, pero ahora no puedo concretar. Nosotros tenemos muy diversificada la oferta de Formación Profesional. Creo que tenemos setenta títulos descentralizados que no están en las capitales. Vamos a implantar alguno relacionado con la formación profesional básica, pero no puedo avanzar más, aunque la semana que viene o en unos días estará ya la oferta.



-Hablaba antes de las obras del colegio Ensanche. ¿Cuándo está previsto que se puedan empezar?



-Tenemos que hacer todo lo posible para que empecemos las obras en verano, porque tenemos el problema de la incompatibilidad de trabajos con la presencia de niños y niñas en el centro.



-¿Con el Ayuntamiento tienen este tema ya cerrado para la licencia?



-Creo que ha habido una solución ya y creo que en breve plazo nos dará la licencia.



-¿Y con el hangar del IES Segundo de Chomón?



-Cuando tengamos la licencia lo que tenemos que hacer es sacarlo a licitar, porque ya tenemos el proyecto. El plazo de ejecución del hangar es de cinco meses y desde luego no podrá estar para el inicio del curso 2023-2024, pero a lo largo del mismo ya estará en disposición. No sé si será antes o después de Semana Santa, pero por los plazos de licitación y de ejecución, antes de que termine el próximo curso el hangar estará listo.



-Y el colegio Ensanche también, ¿no?



-La primera fase sí, porque nos quedaría una segunda fase. Lo que hacemos ahora es recuperar la movilidad y la comunicación entre los diferentes patios de recreo, además de la cubierta de una parte para hacer un gimnasio, y la adaptación de determinados espacios interiores. La segunda fase es incorporar unos elementos de circulación en la otra parte del patio.



-¿Cuáles son los plazos en las actuaciones de Alcañiz?



-Estamos ya con un módulo para la formación profesional para sacar a los alumnos de un edificio que en una segunda fase tendremos que remodelar, y luego lo que estamos hablando es de la transformación del colegio Juan Sobrarias en centro integrado, pero desde luego será una planificación de cara a la siguiente legislatura. Lo que sí tenemos ya redactado es un proyecto para la construcción de un polideportivo en las instalaciones del Instituto Bajo Aragón, y por otra parte tenemos un convenio con el Ayuntamiento de Alcañiz de colaboración para cubrir la piscina, una parte educativa y la otra deportiva. En la parte educativa estamos hablando de un polideportivo para uso conjunto del instituto y, fuera del horario escolar, para los vecinos.



-En el IES de Mora de Rubielos pidieron que se pusiera Bachillerato. ¿Hay previsión?



-En principio no está previsto implantar estudios de Bachillerato en el Instituto de Mora de Rubielos. Es un tema que hay que estudiar muy bien su planificación porque cualquier decisión que tomes puede afectar a todo lo que es la programación.



-¿El problema de transporte de alumnado de Alcañiz a Caspe se solucionará?



-Una parte la tenemos resuelta, la otra no, no porque no tengamos voluntad de contratar ese transporte, sino porque no ha habido forma de encontrar una empresa que nos haga ese transporte de vuelta porque no coincide en el caso de horarios. Lo que sí tenemos es el firme compromiso y voluntad de volver a licitar ese transporte para que pueda estar resuelto al curso que viene.



-El IES Santa Emerenciana de Teruel tiene más demanda que oferta para el próximo curso. ¿Cómo lo resolverán?



-Vamos a trabajar estos días para ver cómo lo hacemos. Lo que sí está claro es que tienen garantía de continuidad en otro de los centros adscritos y no es la primera vez que pasa.



-¿Cómo está el proyecto de trasladar la Escuela Oficial de Idiomas al edificio del antiguo Conservatorio de Música de la calle Temprado?



-Tenemos el proyecto ya redactado y está en la Comisión de Patrimonio, porque hay unos elementos que creemos que no tienen valor patrimonial porque se han ido incorporando y que limitan mucho las posibilidades de construcción. Estamos ahí cerrando el proyecto y en el momento que tengamos vía libre lo sacaremos a licitación. Es una iniciativa del Gobierno de Aragón de aprovechar ese espacio y de revitalizar así solares en el casco histórico.



-¿Han solucionado los retrasos de los pagos a centros educativos para gastos corrientes?



-A principios de enero hicimos un libramiento de ocho millones de euros a todos los centros educativos, más alto del que se venía haciendo normalmente y me consta que las transferencias ya se han hecho. Hay una cosa clara, desde el Departamento no vamos a dejar de atender ninguna necesidad que tengan los centros educativos. No es una cuestión de presupuesto sino de tesorería. Nosotros vamos pagando conforme los centros tienen necesidades puntuales.



-¿Cómo están trabajando el tema del suicidio en los centros?



-Desde el curso pasado estamos trabajando en una estrategia para la prevención y la intervención ante la ideación suicida. No hay ningún tema tabú de los que no se pueda hablar. Hay que poner en marcha una estrategia común junto con Sanidad para la prevención de la ideación suicida, y no hemos ocultado ningún caso porque es bueno que la sociedad sea consciente de que existe este problema y hemos de actuar todos, desde la escuela pero también desde la sociedad. Estamos interviniendo desde el punto de vista educativo pero también el sanitario con una base de datos confidencial. En este momento estamos en la vía de la detección y la intervención, hace poco hemos hecho formación al profesorado y estamos empezando a trabajar también en la prevención. Al iniciar este protocolo hemos detectado casos y se ha intervenido.



-El Ayuntamiento de Teruel ha aprobado ya el proyecto del pabellón multiusos de La Fuenfresca. ¿Cuándo prevé el departamento firmar el convenio para poder construirlo?



-El año pasado pusimos una subvención de 500.000 euros, este tenemos en el presupuesto otra similar, y al que viene volveremos a hacerlo, pero la alcaldesa nos dijo que no podía anticipar el proyecto con fondos propios y que Intervención no permite licitar un proyecto si no tiene la consignación confirmada por parte del Gobierno de Aragón. Lo que estamos haciendo es un expediente plurianual para completar no solo los 500.000 euros que están consignados este año, sino también los 500.000 que posicionaremos en el 2024. Esa es la única dificultad.



-¿Cómo la va a resolver el departamento?



-Yo lo único que tengo que tener es una autorización del Consejo de Gobierno y por eso estamos trabajando para hacer un expediente plurianual contando que en el presupuesto de 2024 se va a consignar una subvención al Ayuntamiento de Teruel de otros 500.000 euros. Y con ese expediente se puede licitar.



-Más que para licitar para adjudicar.



-Sí, otra cosa es que cuando tenga que adjudicar, ese expediente esté cerrado. Yo entendiendo cuál es la situación del Ayuntamiento, y puesto que el objetivo común es que ese pabellón esté lo antes posible, nuestro objetivo es hacer el expediente correspondiente para que se pueda adjudicar ese proyecto. A mí me interesa que sea lo antes posible para que esté aprobado en el Consejo de Gobierno en un periodo ordinario de la legislatura, no en un periodo extraordinario. Obligatoriamente tiene que estar antes de que acabe la legislatura.



-¿Y para cuándo las obras del Museo de la Guerra?



-Nosotros lo declaramos bien de interés autonómico para que los plazos, tanto los nuestros como los del resto sean la mitad. Nos ha pedido documentación complementaria el Ayuntamiento y creo que en breve se podrá adjudicar la obra, porque licitada ya está y con nombres y apellidos de la empresa. Estamos esperando la licencia para empezar las obras. Yo espero que sea en este mes de marzo, porque es un proyecto que es estratégico para cumplir con el mandato que tengo como responsable del desarrollo de la Ley de memoria democrática.



-¿Qué pasará con el memorial, sobre el que las asociaciones memorialistas han denunciado que equipara víctimas con victimarios?



-Nosotros tenemos que hacer un reconocimiento y resarcimiento de las víctimas que han sido represaliadas, y ese va a ser el memorial. Se me escapa cómo se planteó eso en los pliegos. Nosotros vamos a cumplir estrictamente con la Ley de Memoria Democrática y con el interés de restituir y dignificar aquellas víctimas represaliadas y que en este momento han sido abandonadas.



-Teruel Existe asegura que sí había documentación presentada en el Departamento que pedía conservar la chimenea de la térmica de Andorra antes de su derribo, cuando usted dijo que no había recibido comunicación previa hasta el día de antes. ¿Por qué no se actuó?



-Lo han lanzado en las redes y yo lo que insisto es que Teruel Existe debe informarse bien. Yo dije que quien quiere respetar el patrimonio lo primero que tiene que hacer es no utilizarlo con intereses propios, y ahí se ve que había un interés político. Eso es lo que no se puede hacer. Hubo un expediente que ni siquiera pasó por la Comisión de Patrimonio porque era de mantenimiento de toda la central y se decía que se protegiera todo, no de una de las torres sino de todo el espacio. Y lo único que ha habido en la comisión, en ruegos y preguntas, cuando se decidió la eliminación de la torre, es mostrar la discrepancia. Ningún expediente ha pasado por la Comisión de Patrimonio. El Gobierno ha demostrado su interés por proteger el patrimonio y atender las peticiones que se han hecho.



-Se cumplen 25 años de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis. ¿Cómo valora el trabajo hecho en este tiempo?



-Desde su inicio ha estado trabajando muy bien, presido esa Fundación desde esta legislatura y mi experiencia es que se trabaja con mucho acierto. El nuevo gerente, Alberto Cobos, lo está haciendo muy bien trabajando en líneas de investigación y yacimientos que están poniendo en valor, y con un proyecto en cooperación con el Ministerio de Ciencia e Innovación para que sea un centro de referencia. Estoy muy satisfecho de lo que se está haciendo y tengo que felicitar a toda la gente que trabaja allí y a su gerente por la difusión y repercusión que está teniendo.