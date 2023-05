La modificación de créditos aviva el debate político en el pleno de la Diputación de Teruel

La tensión de la campaña electoral se trasladó este viernes al pleno de la Diputación de Teruel con duros enfrentamientos a costa de la modificación de créditos y el destino de las partidas. Los cambios, que se aprobaron mediante el voto de calidad del presidente, Manuel Rando, suponen incorporar 9,6 millones de euros procedentes del remanente del presupuesto 2023 que es posible utilizar para gasto nuevo, por un valor de 7,66, con bajas de distintos conceptos del presupuesto 2023, por valor de 187.024 euros, y nuevos ingresos no previstos en el presupuesto 2023 que suman 1,75 millones de euros.

La fricción entre los dos principales partidos del panorama provincial y las tensiones internas del Partido Aragonés se materializaron en la votación. La modificación de créditos se aprobó gracias al voto de calidad de la Presidencia porque el Partido Popular sumó once votos, al contar con los dos diputados no adscritos, mientras que el equipo de gobierno, formado por Partido Socialista y Partido Aragonés, agregó el apoyo de Ciudadanos y Ganar-IU, pero no el del portavoz del PAR, Antonio Pérez, que se abstuvo dejando el resultado en tablas.

Plan de empleo

Con vistas a estos remanentes el equipo de gobierno elaboró un anexo a los presupuestos en los que ya se contemplaban las partidas a las que irían destinados y que ahora han sido modificadas debido a “contratiempos inesperados”, según dijo el presidente de la Diputación de Teruel, Manuel Rando, entre los que figura la escala para el parque de bomberos, que ha estado lista antes de lo previsto.

Este cambio de destino de los fondos fue duramente criticado por el Partido Popular. Acusaron acusó al gobierno de “recortar” partidas que habían considerado “vitales y fundamentales” como el Plan de Empleo, al que se destinaron 1,7 millones de euros con la idea de duplicarlos con los remanentes y al que finalmente no se le ha sumado nada. También les acusaron de anunciar un plan de vivienda de 400.000 euros que finalmente se ha quedado en 100.000, concretaron. “Estamos sorprendidos, anonadados, estupefactos”, describió la portavoz adjunta Yolanda Sevilla en la rueda de prensa previa al pleno, ante los cambios en un anexo “donde anunciaron planes y proyectos que finalmente no han cumplido, sus propios compromisos no caben en las partidas que tienen”, criticó.

Durante el pleno, Rando se defendió comparando las cifras de la legislatura pasada, en la que gobernaba el Partido Popular. Concretó que el Plan de Empleo ha pasado de 5,7 millones durante el gobierno popular a los 12,4 de la actual legislatura y en lo referente al Plan de Vivienda el presidente les reprochó que en 2020 quisieran detraer del presupuesto 500.000 euros para ese mismo plan.

Por su parte el vicepresidente de la DPT, Alberto Izquierdo, aseguró que durante esta legislatura han hecho su trabajo “que es ejecutar el presupuesto y se ha ejecutado en la práctica totalidad, por eso este año hay menos remanente”, sentenció.

Cifra récord

La diputada de Hacienda, Susana Traver, indicó que se ha ejecutado el 77% de lo comprometido, “una cifra récord desde el año 2015”, cifra sobre la que Sevilla le contestó que “no es verdad” y le instó a “utilizar la documentación y no maquillaje”. Traver reconoció que es una mala noticia no llevar a cabo todo el Plan de Empleo pero recalcó que van a dejar “todas las facturas abonadas, no quedará ninguna en el cajón” que es lo que se encontraron, según dijo, cuando llegaron al gobierno.

Rando concretó que en el periodo de gestión del PP la cifra se situó entre los 46 y los 55,7 millones, mientras que “este año se han ejecutado 91 millones, que es prácticamente el doble”, dijo. Además, desde el equipo de gobierno señalaron que la liquidación del presupuesto de 2022 muestra una ejecución del 67% en un presupuesto récord de 136 millones de euros.

Uno de los puntos más criticados tanto por Sevilla como por la diputada no adscrita Berta Zapater fue que la institución quedará sin remanentes para afrontar cualquier tipo de imprevisto como, dijo la portavoz del PP a modo de ejemplo, una subida en la factura de la luz o un temporal.

En este sentido también se pronunció el portavoz del PP Carlos Boné, quien lamentó la “papeleta” que se encontrará el gobierno que entre a la diputación, "con nuevas reglas de gasto que ya ha anunciado Europa, gasto estructural que hay que pagar sí o sí y cero euros de dinero en caja”, dijo. Manifestó que su partido amortizó 38 millones de deuda y dejó 35 millones de caja: “Ellos se pulen los 35 millones y no han amortizado ni un euro de deuda. Sí, la casa está saneada, pero la saneó el anterior equipo de gobierno”, aseveró. Desde el equipo de gobierno respondieron que el nivel de endeudamiento es del 22%, por debajo del 36,21% del inicio de legislatura.

Partidas de gasto

Entre las partidas de gasto que se incorporaron ayer hay 500.000 euros para actividad cultural municipal, el convenio con la Guardia Civil para reformar Casas Cuartel, dotado con 270.000 euros, o las transferencias a las residencias de la tercera edad y centros de día y las ayudas a los grupos de desarrollo rural, de 240.000 euros cada una. También se contempló el Programa de Protección de Datos, con 180.00 euros, o la subvención a los ayuntamientos para el mantenimiento de las escuelas de adultos, con 200.000 euros, así como los convenios con entidades culturales y pruebas deportivas.

El pleno aprobó por unanimidad modificar el acuerdo plenario de 2012 por el que se aprobaron reducciones en el salario base así como del complemento de antigüedad de los trabajadores de la entidad pública empresarial para la información de Teruel, Prensa de Teruel S.L. De esta manera, se descongelará la antigüedad generada desde el 1 de enero de 2013 hasta la actualidad.