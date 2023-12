La Nochevieja en la capital turolense se celebra con actos para todas las edades

Por

La Nochevieja en la capital turolense se celebrará este 31 de diciembre desde la mañana a la noche. Las campanadas infantiles a las doce del mediodía, la carrera de San Silvestre con un recorrido lúdico y otro competitivo, el reparto de uvas con música en directo en la plaza de la Catedral a medianoche y la apertura de la carpa en la Glorieta completan una jornada festiva para dar la bienvenida al Año Nuevo.



El concejal de Fiestas, Eduardo Suárez, detalló este viernes en rueda de prensa las actividades programadas desde el Ayuntamiento para la jornada de mañana y lo hizo acompañado de algunos de los protagonistas. Por parte del Centro Comercial Abierto, estuvo el vicepresidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, Manolo Tena, ya que el CCA organiza la Nochevieja infantil. También participaron dos integrantes del grupo musical Amor Fati, porque pondrán la música en directo antes y después de que suenen las doce campanadas en la torre mudéjar de la Catedral de Teruel.



La Nochevieja Infantil llega en esta ocasión a su undécima edición y se hará como siempre en la plaza Domingo Gascón. El establecimiento Martín Martín colabora con la actividad y desde las 11 horas comenzará el reparto de bolsas de gominolas para que los más pequeños se las coman con las campanadas a las 12 del mediodía. Se han preparado 900 bolsas de gominolas y de cotillón, para llegar a todos los niños que quieran participar en esta actividad que estará dirigida en esta edición por el capitán Spriki, un súper héroe muy particular que despedirá el año con bailes, canciones y acrobacias.



Por la tarde llegará la carrera de San Silvestre con sus dos vertientes. La carrera lúdico-festiva comenzará a las 18:45 y en ella podrán participar todo el que quiera y acuda con su disfraz. El año pasado participaron unas 600 personas porque, aunque no hay que inscribirse previamente se entregan vales a los participantes.



Previamente, a las 18 horas, comenzará la carrera competitiva para la cual es necesario inscribirse previamente en la web municipal hasta hoy mismo a las 24 horas. En la jornada de ayer ya se había superado el número de participantes del pasado año cuando se alcanzaron los 280 competidores.



Ya por la noche la actividad se trasladará a la plaza de la Catedral. Allí se hará el reparto de unas 800 bolsas de cotillón y de uvas para celebrar todos juntos la llegada del nuevo año. Para amenizar la espera y también después de las campanadas habrá música en directo con el grupo Amor Fati.



Diego Martínez y Luis Sisa, dos de sus integrantes, explicaron en la presentación que actuar en la plaza de la Catedral para recibir al Año Nuevo es “un reto y una oportunidad”.



El nombre de esta formación, Amor Fati, se puede además aplicar a los propósitos para la llegada de 2024. “Es un término griego que invita a aceptar lo que viene pero de una forma activa”, explicó Martínez.



En el repertorio que ofrecerán a partir de las 23:30 horas y tras las uvas hasta las la 01:00 horas habrá un amplio repertorio de temas y versiones.



Aunque no quisieron desvelar cuál será la primera canción del año, sí que explicaron que será un concierto dinámico y fresco “reflejo de cuando nos juntamos a tocar todos juntos”, comentó.



La formación, que ha surgido en la escuela On Music, está compuesta por cinco músicos: Luis Sisa es el vocalista, Diego Martínez el bajo, y además hay dos guitarras y un cajón.



Tras las campanadas habrá cotillón en la carpa de la Glorieta. Este año el Ayuntamiento sacó a concurso su instalación, ya que Interpeñas no se ha hecho cargo de ella. Desde las 16,30 horas habrá tardeo amenizado por los DJ Suso y Javier Llorens, con entrada gratuita y hasta la hora de cenar. Después de las campanadas la carpa volverá a abrir sus puertas a partir de las 01:00 horas. La entrada con consumición costará 13 euros en taquilla. Los menores de 14 a 16 años tendrán que acceder con progenitores y la entrada incluirá refresco. De 16 a 18 años podrán acceder solos y la entrada incluirá refresco. La carpa está calefactada y habrá guardarropa. Fiestas y cotillones

Las fiestas en plazas y pabellones y los cotillones en bares y restaurantes se sucederán este 31 de diciembre por los municipios de toda la provincia.



Ayuntamientos, comisiones de fiestas y asociaciones culturales han organizado actos diversos aprovechando la afluencia de personas que vuelven a los pueblos durante estas fechas o que los han elegido para pasar la Nochevieja.



Villarquemado, por ejemplo, ha programado una serie de actos para este domingo. A las 18:30 horas comenzará el tardeo con cotillón infantil y pintacaras además de un concurso de tralineras con premios. Por la noche, desde la 1 de la madrugada habrá discomóvil y se prometen sorpresas para los que saquen su versión más navideña en forma de disfraz, jersey o accesorios.



Otro ejemplo es Palomar de Arroyos, donde habrá carrera de San Silvestre y, tras las campanadas, discomóvil en el pabellón municipal.



En Monteagudo del Castillo este 31 de diciembre se espera la llegada del paje real para recoger las cartas que los niños han escrito a los Reyes Magos.