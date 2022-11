La Policía Local reduce CO2 con el uso de uniformes reciclables y reciclados

Por

La Policía Local de Teruel contribuye a la reducción de la huella de carbono con la utilización de uniformes reciclables y reciclados. El nuevo equipamiento está fabricado con materiales reciclados y también pueden entrar a formar parte de un proyecto de economía circular porque son reciclables. Los agentes turolenses pueden depositar además sus viejos equipamientos en un punto de recogida que la empresa suministradora va a instalar en dependencias municipales.



El Ayuntamiento de Teruel reciclará los uniformes de la Policía Local a través de un acuerdo de colaboración con la empresa Insigna, adjudicataria del suministro de ropa para los agentes turolenses. El contrato exigía expresamente a la empresa poseer medios de reciclaje, recogida y tratamiento de las prendas tras el agotamiento de su vida útil.



La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, la concejala de Policía Local, Ana Oliván, el inspector jefe, Pedro González, y el director general de la empresa Insignia Uniformes, Mario Camps, presentaron este viernes esta iniciativa de economía circular.

Buj señaló que “las grandes políticas se hacen con gestos pequeños”, y recordó que este actuación se suma a otros proyectos sostenibles que está emprendiendo el Ayuntamiento relacionados con el alumbrado o el ahorro de agua.



Ana Oliván explicó que con la recogida de los uniformes antiguos comienza “un nuevo ciclo de vida” para esta ropa que los agentes tenían que almacenar en sus casas cuando ya no se ponían, porque, como explicó Pedro González, debido a los escudos e insignias que llevan no se pueden reciclar como ropa convencional. Proceso

El director comercial de la empresa señaló que con los uniformes antiguos que recogen en la caja contenedor no se hacen otros nuevos, sino que el tejido se deshace y sirven como materia prima para otros artículos.



En el caso de los nuevos uniformes para suministrar a los 48 agentes de la Policía Local de Teruel, se han confeccionado con poliéster reciclado y es un material “infinitamente reciclable”.



Este proceso es posible debido a la labor de I+D+i que lleva a cabo la empresa.



La labor de investigación y suministro de uniformes se completa ahora con la recogida de las prendas que ya no usan los agentes y que pueden depositar en un contenedor de cartón para su posterior recogida.



El proceso además se cerrará con un sello europeo que justificará cuanto CO2 se deja de emitir a la atmósfera.



Sobre los nuevos uniformes elaborados a partir de poliéster reciclado, el inspector jefe de la Policía Local de Teruel destacó que son “más cómodos” porque están realizados “con materiales más flexibles”.



En esta línea, el responsable de la empresa explicó que para su confección no se utiliza ningún material que tenga componentes plásticos.



Camps destacó que llevan ocho años fabricando uniformes a partir de poliéster reciclado contribuyendo así a eliminar la huella de carbono. Apuntó que trabajan con más de 50 Ayuntamientos de toda España y en Aragón, Teruel ha sido la primera que ha apostado por este proyecto de economía circular y también lo va a hacer Alcañiz.