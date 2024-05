La reina Sofía visita el Banco de Alimentos de Teruel

Por

El Banco de Alimentos de Teruel recibió este lunes una visita muy especial. La reina Sofía, presidenta ejecutiva de la Fundación que lleva su nombre, viajó a la capital turolense para conocer la gestión y el funcionamiento diario de la entidad que el año pasado distribuyó más de 150.000 kilos de alimentos. Fue una intensa mañana en la que los voluntarios y las instituciones que colaboran con esta labor de apoyo alimenticio a los colectivos vulnerables tuvieron la oportunidad de hablar con ella y explicarle su día a día.



A su llegada a la sede del Banco de Alimentos, que gestiona la Fundación Térvalis, poco antes de las 13.00 horas, doña Sofía fue recibida por la alcaldesa de Teruel, Emma Buj; el presidente de la Diputación Provincial de Teruel (DPT), Joaquín Juste; la directora general de Inclusión Social y Voluntariado del Gobierno de Aragón, María Charte; el subdelegado del Gobierno en Teruel, Enrique Gómez; la concejala delegada de Familia y Políticas Sociales del Ayuntamiento de Teruel, Carmen Romero, el delegado territorial del Gobierno de Aragón en Teruel, Benito Ros; la diputada delegada de Bienestar Social de la DPT, Beatriz Redón, y el presidente del Banco de Alimentos de Teruel, Generoso Martín. También estuvieron presentes los miembros de la Junta Directiva de la Asociación Banco de Alimentos de Teruel y el presidente, Pedro Miguel Llorca, y el tesorero, Gregorio Pérez, de la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal).



Aunque no estaba previsto que la reina hiciera declaraciones a los medios de comunicación, sí que respondió con un gesto afirmativo y una sonrisa a una pregunta lanzada al aire sobre si estaba contenta de las distinciones que va a recibir hoy su nieta, la princesa Leonor, en Zaragoza: las medallas de Aragón y de las Cortes de Aragón, así como el título de Hija Adoptiva de Zaragoza.



Tras el recibimiento, la madre del rey mantuvo una reunión de trabajo para conocer la gestión del Banco de Alimentos de Teruel. Durante la misma, Generoso Martín le expuso su evolución, las acciones desarrolladas en estos momentos y los objetivos estratégicos que persigue, con el fin de poder atender cada vez mejor a las personas beneficiarias.



Posteriormente, y tras la firma en el libro de visita, la reina Sofía recorrió las instalaciones de la Asociación, donde mostró su interés por conocer in situ cómo funciona este Banco de Alimentos, saludó a los miembros de la Junta Directiva de la Asociación, donantes y también a las personas voluntarias que juegan un papel fundamental en su misión diaria.



Éste fue el momento más especial de la visita en la que la reina conversó con los voluntarios que se sintieron muy agradecidos por su interés.



Pilar Pérez, que lleva 16 años colaborando con el Banco de Alimentos, estaba muy contenta porque ésta era la segunda vez que saludaba a la reina, ya que en noviembre de 1981, cuando doña Sofía visitó Teruel junto al rey Juan Carlos I, ella también fue una de las invitadas como presidenta de una asociación, un detalle que llamó la atención de la reina.



“Le ha hecho mucha ilusión”, afirmó Pérez que añadió que la reina se había referido a que ya eran mayores porque tienen la misma edad y además el signo del zodiaco de ambas es escorpio.



“Es una mujer que llega porque es profunda y muy cercana a la gente y si está a estos años aún interesada en los asuntos sociales, a mí me parece que es algo que hay que valorar”, resaltó la voluntaria.



Doña Sofía también tuvo la oportunidad de recordar sus orígenes, ya que fue saludada en su lengua materna. El ingeniero agrónomo responsable de los centros de empleo de la Fundación Térvalis, Panagiotis Charizopoulos, es griego y quiso saludarla en su idioma.



“Teníamos mucha ilusión de recibirla y yo, como griego y como patriota, le ha hablado en griego y me ha contestado en griego”, explicó Charizopoulos, quien afirmó que al principio se sintió sorprendida y luego se interesó por saber un poco más sobre él, sobre si llevaba muchos años en España y si sus hijos hablan en griego. “Le he dicho que sí porque en casa hablamos en griego y vamos todos los años”, indicó.



La reina también se mostró interesada por la Cooperativa Social Kairós, una de las entidades sociales que colabora con el Banco de Alimentos, ya que es un nombre griego que significa tiempo. “Le ha hecho gracia el nombre y luego ha preguntado y se ha interesado por la labor que realizábamos con las familias”, explicó Gregorio Centro, representante de esta organización. Apoyo desde la Fundación

Generoso Martín aseguró que para el Banco de Alimentos de Teruel era “un honor” esta visita en un momento donde los Bancos de Alimentos están desempeñando un papel fundamental en la sociedad.



Este encuentro en Teruel se inscribía, a iniciativa de la reina Sofía, en el marco de colaboración que su fundación mantiene desde el año 2012 con los bancos de alimentos de toda España, con el fin de conocer sus necesidades y posibles vías de ayuda. Gracias a esta colaboración, la Fundación Reina Sofía ha proporcionado al conjunto de los Bancos de Alimentos más de un millón de litros de zumo y leche, y miles de kilogramos de alimentos infantiles y se han mejorado instalaciones, vehículos y equipamiento, especialmente los equipos de frío necesarios para la conservación y distribución de alimentos frescos perecederos. Precisamente, desde la entidad en Teruel se planteó la necesidad de un congelador, del que ahora no dispone, para poder ofrecer a los beneficiarios algunos alimentos que ahora no pueden dar.



La campaña El mensaje detrás del cuadro de Botero continúa en www.fundacionreinasofia.es con el objetivo de seguir fomentando las donaciones a los bancos de alimentos. A través de la distribución de esta colaboración entre la Fundación Reina Sofía y Fesbal, el Banco de Alimentos de Teruel recibe anualmente donaciones de alimentos básicos indispensables en la alimentación de sus beneficiarios.



Durante el pasado año, la asociación distribuyó más de 150.000 kilos de alimentos, tanto productos no perecederos como frescos, entre 28 entidades beneficiarias diseminadas en la provincia de Teruel. Actualmente, el Banco de Alimentos de Teruel atiende a unas 4.000 personas al año declaradas en situación de pobreza y/o exclusión social, de las que en torno al 30% son menores de edad.



Los alimentos que se distribuyen proceden de las recogidas en supermercados, de excedentes de producción de fábricas y empresas distribuidoras, así como de otras donaciones particulares que se realizan bien en especie o económicas.



El sistema de reparto es mensual con algunas entidades y a demanda en otras ocasiones. La particularidad de este banco es que los voluntarios confeccionan los lotes para cada unidad familiar. Los Servicios Sociales de la Administración local o comarcal o los trabajadores sociales de las entidades sociales indican las necesidades de cada una, de manera anónima, con un sistema numérico, detallan los miembros que la conforman, si hay o no menores, y posibles alergias, de tal manera que los lotes salen ya listos para su reparto a los usuarios de dichas entidades.



Puntualmente, se reciben frutas y verduras a través del Fega (Fondo de Garantía Agraria) y de productores locales, así como carnes y curados de empresas cárnicas de la provincia.



Uno de los objetivos del Banco de Alimentos de Teruel para este año es aumentar la sensibilización en los centros educativos a través de programas didácticos que informen a los escolares sobre la reducción de desperdicio de alimentos y la solidaridad, así como un plan de captación de voluntarios entre los jóvenes universitarios del Campus de Teruel.

Satisfacción entre los voluntarios

La labor de los voluntarios del Banco de Alimentos de Teruel fue uno de los aspectos que más interés despertó en la reina Sofía durante su visita. Son 17 personas que dedican desinteresadamente su tiempo para preparar los lotes personalizados de comida para cada familia que luego son distribuidos por las entidades colaboradoras. Para estos turolenses también fue muy especial que la madre del rey Felipe VI se fijara en su trabajo.



La responsable del banco, Julia Serrano, fue la encargada de presentarle los voluntarios a doña Sofía. “Ha visto la labor que hacían y les ha preguntado algunas cosas sobre el proceso que realizan”, explicó.



Elvira García, que lleva siete años como voluntaria, resaltó la proyección para esta actividad que iba a suponer esta visita. “Me parece importante que personajes conocidos visibilicen y promocionen la labor que hace el Banco de Alimentos. Creo que es una manera de darlo a conocer más ampliamente”, aseguró.



Su compañero Lázaro Vicente, que hace diez años que colabora en el proyecto, reconoció que había “emoción” de que viniera doña Sofía y lo consideró “una suerte”, además, que lo hiciera en su sede “recién estrenada” donde tienen mucho más espacio.



Los voluntarios explicaron también sus motivaciones para formar parte de esta iniciativa. “Es una labor social muy necesaria y tenemos un grupo extraordinario, un grupo de amigos que es una maravilla y eso es lo que me motiva”, comentó Lázaro Vicente.



Elvira García destacó que es una labor “muy reconfortante” el poder ayudar, sobre todo porque “hay mucha gente que lo necesita”.



Esta voluntaria animó a los turolenses a que den un paso adelante y se sumen a la iniciativa. “Somos 17 oficialmente y hay momentos en los que a lo mejor se necesitaría más gente y sobre todo colaboración de más gente joven. Eso es lo que echamos un poco de menos”, señaló.



La jornada fue especial y una motivación para los voluntarios que dedican su tiempo a esta tarea con la que seguirán en su día a día de manera más callada y anónima.