La Unión de Consumidores alerta de una posible estafa a antiguos clientes del Círculo de Lectores en Teruel

Por

La Unión de Consumidores de Aragón ha recibido aviso de una posible estafa dirigida a antiguos clientes del Círculo de Lectores. Los presuntos estafadores cuentan con los datos personales de las personas a las que visitan, y en la reunión tratan de venderles diversos artículos que portan bajo la excusa de que perderán antiguos puntos acumulados.



Tal y como han denunciado socias de la Asociación de Vecinos del Centro Histórico de Teruel en la delegación de UCARAGÓN en Teruel, la estafa comienza con una llamada telefónica en la que se avisa a los estafados de van a recibir un paquete en sus domicilios. No especifican su identidad, de modo que parecen tratarse de transportistas que quieren asegurarse de la presencia del destinatario antes de llevar un paquete a su domicilio. Al llegar a la puerta de las víctimas, los posibles estafadores aseguran ser del Círculo de Lectores.



En la conversación con las personas afectadas, los presuntamente falsos agentes de Círculo de Lectores les realizan ofertas, y les comentan que, aunque se hayan dado de baja en el pasado, son clientes inactivos que tienen puntos acumulados que perderán si no realizan la compra de los artículos que llevan en el momento de la visita.



Paralelamente, estas personas solicitan a las personas afectadas la firma en un documento en forma de albarán en el que ya están previamente los datos personales de las personas que han visitado: nombre y apellidos, número de cuenta y la dirección personal.

El Círculo fue fundado en 1962 por Editorial Planeta y cerró sus puertas el año 2019, con lo cual su estructura de agentes comerciales ya no existe.