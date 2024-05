La Universidad de Verano acerca la ciberseguridad a ciudadanía y pymes

Por

La Fundación Universitaria Antonio Gargallo ha incorporado a la programación de los Cursos de Verano de Teruel el de Ciberseguridad básica para ciudadanos y pymes, gratuito y para el que no se requiere ningún tipo de conocimiento previo, orientado a concienciar y proporcionar pautas y herramientas para mejorar la seguridad de los dispositivos electrónicos. La primera parte se desarrollará del 3 al 5 de junio y la segunda, el 9 y 10 de septiembre.



El curso fue presentado este viernes en la sala de grados de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT) por el profesor Jesús Gallardo, que estuvo acompañado por el director de la UVT, Alfonso Blesa. También participaron Miriam Álvarez como técnico del Servicio de Asesoramiento en Tecnologías de la Información (SATI) de la Cámara de Teruel y de María Vigara como representación de la Asociación de Digitalización y Nuevas Tecnologías de Teruel (Aediter) dado que ambas organizaciones empresariales colaboran en la organización junto a Orbe Seguridad y Grupo Solitium.



El curso es la primera acción del Proyecto Estratégico de Ciberseguridad Desarrollado en Zonas Escasamente Pobladas en el que participa la EUPT y que incluye actividades de formación, investigación, divulgación y trasferencia de conocimiento a las empresas, explicó Gallardo, que añadió que los contenidos se han diseñado en colaboración con las organizaciones empresariales para que realmente puedan dar respuesta a las necesidades del tejido productivo de la provincia.



Gallardo explicó que se trata de un curso básico, para el que no se requieren conocimientos previos, y con un carácter práctico, de forma que se ofrecerán pautas y herramientas básicas relacionadas con las copias de seguridad y el uso del DNI electrónico y la firma digital, entre otras.



El profesor destacó la necesidad de protegerse ante el aumento de los ciberdelitos, entre los que destacó el spoofing con el que los delincuentes acceden a contraseñas y datos personales.



El curso consta de 15 horas de formación, que se repartirán los días 3, 4 y 5 de junio y 9 y 10 de septiembre de 16:30 a 19:30 horas, que concluirán con una mesa redonda.



El director de la UVT, Alfonso Blesa, se mostró encantado de incluir esta iniciativa en Cursos de Verano. “En la programación tenemos en cuenta todas las áreas de conocimiento y grados del Campus de Teruel. En este caso, contamos con profesorado experto en la materia que permitirá a la ciudadanía aproximarse a un tema cada vez más complejo pero necesario en cualquier interactuación”, argumentó. La colaboración del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), lo que permite que la matrícula sea gratuita”, añadió.



Miriam Álvarez recordó que la Cámara mantiene desde 2005 y gracias a un convenio con el Gobierno de Aragón el Servicio de Asesoramiento en Tecnologías de la Información (SATI), desde el que han realizado talleres sobre ciberseguridad los tres últimos años. No obstante, consideró que el curso de la UVT ofrece una formación más amplia y práctica, por lo que animó al empresariado a participar.



María Vigara dijo que la comisión de formación de CEOE Teruel y Aediter consideran que la ciberseguridad es estratégica dado el valor de los datos que tienen las empresas. “Cualquier ataque puede causar mucho daño y pérdidas financieras y de socios y clientes”, comentó.