Lambán no ve factibles restricciones en Aragón por la covid antes de Navidad

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha afirmado este lunes que desconoce si la extensión del pasaporte covid a más actividades puede ser suficiente para contener los contagios de covid-19, pero su impresión es que "no es factible" adoptar medidas adicionales antes de Navidad.



En una entrevista en La Hora de La 1, de RTVE, Lambán ha señalado que la Conferencia de Presidentes del próximo miércoles es "oportuna", ya que aunque la vacuna aminora la gravedad de la enfermedad para quien la contrae, el número de contagios "empieza a ser preocupante".



Ha insistido, en todo caso, en que las medidas deben seguir criterios científicos y que es previsible que aumenten los contagios tras la Navidad, y aunque no sabe si será preciso adoptar otras medidas, en su opinión hay que tener en cuenta que la población "está hastiada" de tener que aceptar restricciones, y además las actitudes responsables, que siempre han prevalecido sobre las irresponsables, "están acrecentándose".



"Parece razonable que nos reunamos, que tratemos de establecer un análisis común y una adopción de medidas también lo más común y lo más generalizada posible a toda España", basadas, ha reiterado, en criterios científicos.



Para Lambán, España no lo ha hecho peor que otros países europeos, pero sería "muy deseable" la confluencia hacia posiciones comunes porque "da la impresión -ha dicho- que podemos mejorar unificando medidas".



Y entre ellas, ha avanzado que en la Conferencia de Presidentes planteará al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, la necesidad de disponer también en 2022 del fondo covid que se ha aplicado este año, ya que la prolongación de la pandemia, "con todos sus efectos vivos", exige una respuesta económica.



Aragón, ha agregado, necesita fondos adicionales del Gobierno de España para hacer frente, en 2022, "a un covid todavía extendido" con consecuencias como el aumento exponencial de las listas de espera en Sanidad, que "habrá que acometer lo antes posible".



Además, ante el anuncio del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de adelantar las elecciones en esa comunidad, Lambán ha manifestado que siempre es "muy respetuoso" con las decisiones que adoptan sus homólogos autonómicos, "todas ellas legítimas", y en este caso el origen, ha apuntado, puede estar en los problemas para sacar adelante los presupuestos para 2022.