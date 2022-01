Aragón mantendrá restricciones "moderadas" mientras aumenten los contagios

Por

La consejera de Sanidad del Gobierno aragonés, Sira Repollés, ha anunciado hoy que su departamento mantendrá las restricciones "moderadas" establecidas contra la pandemia por coronavirus mientras la curva de contagios continúe creciendo a causa del impacto de la variante ómicron del virus, "probablemente hasta final de mes", ha añadido.



Repollés ha hecho esta afirmación a los medios de comunicación durante una visita realizada junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la unidad de vacunación del Hospital Militar de Zaragoza.



En su intervención, la consejera ha calificado la colaboración del Ejército en el proceso de vacunación de "magnífica, necesaria e indispensable", ya que ha permitido aliviar la presión sufrida por los centros de salud debido a la suma de tareas que debían realizar en materia de vacunaciones, rastreos de contagios y pruebas PCR.



"Poder liberar de algunas de estas tareas a los centros de salud y poder expandir la vacunación a otros lugares, facilita que se pueda atender a los pacientes en tiempo y forma", ha resaltado.



En relación a las restricciones adoptadas, que ha calificado de "moderadas", ha responsable política ha reiterado que se mantendrán aún durante un tiempo, "mientras la curva de contagios siga creciendo" y "probablemente hasta final de este mes".



La consejera se ha referido, además, a la decisión de su departamento de ampliar la utilización del pasaporte covid hasta el 8 de febrero, en un momento -ha añadido- en que se está a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) se pronuncie sobre la posibilidad de permitir su utilización en un número mayor de espacios.



En relación a la presión sufrida por los hospitales debido al aumento de ingresos covid, Repollés ha admitido que la situación creada ha obligado "necesariamente" a redistribuir los recursos, especialmente, ha añadido, "en los centros más comprometidos".



Según ha explicado, en estos momentos la situación para atender a pacientes no afectados por el coronavirus es "abordable" a nivel de recursos y de estrategias implementadas para aumentar la capacidad asistencial de los hospitales.



Ha añadido que en algunos hospitales será necesario priorizar las intervenciones a realizar, mientras que en otros se mantendrá la actividad quirúrgica programada.



Repollés ha explicado a este respecto que en los hospitales en los que la actividad quirúrgica se vea más comprometida no se dejarán de hacer las intervenciones urgentes u oncológicas.



"No obstante, -ha agregado- día a día y en función de los ingresos que se produzcan, especialmente en las UCI, tendremos que ir modificando la disponibilidad de recursos".



La consejera ha recordado que el número de profesionales sanitarios de baja en la Comunidad es de 1.200, una situación, ha resaltado, "que compromete mucho" y a la que se prevé hacer frente, entre otras medidas, con la incorporación, a partir de hoy, de médicos jubilados en centros de salud y hospitales.